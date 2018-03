DHA YURT BÜLTENİ-11

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye genelinde 8 bin 894 yayla olduğunu, 2017 yılında 26 ilde yasaklı olan 510 yaylanın büyük bölümünün halkın hizmetine açıldığını belirtti. Soylu,"Şu an 186 yayla kapalı. Bu yaylalar da bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle kapalı. Operasyonların olmadığı bütün yaylalar halkımızın hizmetinde. Operasyonlar bittiği an, diğer yaylalar da açılacak. Yaylacılığın gelişmesi, hayvancılığın gelişmesi bizim önemli önceliklerimizdendir" dedi.

Bakan Soylu, artık ülkeler doğrudan savaşmadığını, savaşmak istediği ülkenin başına bir terör örgütü musallat ettiğini ifade ederek," Ona silah veriyor, para veriyor ve mücadelesini sürdürüyor. Ona nasıl medyayı yönlendireceğini söylüyor. Güney sınırımızın altında yaşananlara dikkat edin. DEAŞ’la mücadele bahanesiyle ABD gelir bombalar taş üstesinden taş bırakmaz. Sonrasında, boşalan yerlere PKK/ YPG unsuları yerleştirir. Bir değiş dokuş yaparak, buraya bir tampon devletçilik yerleştirmeye çalıştılar. Dertleri millet değil, dertleri Kürt, Türk, Arap değildir. Dertleri böl, parçala, idare et ve kullan at. Bu kadar basit. Biz kullanılacak bir millet değiliz. Adamın kursağından getiririz" diye konuştu.

Buradaki toplantının ardından, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ve sertifika dağıtım törenine katılan 3 bakana, karşılama sırasında Yörük poşusu takıldı. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, et ithalatını bitirecek hamlenin üretim olduğunu söyleyerek, "Damızlık, ana ana ana. Biz et ithal ediyoruz ama sebeplerine bakmamız lazım. Anaya önem verdiğiniz zaman zaten sonu geliyor bunun. Biz sadece ucuz olan şeylere kaçtığımızda, hastalığı teşhis edemeyip de sadece besicilikle uğraştığımızda, sadece hastaya aspirini veriyorsunuz ve esas hastalık devam ediyor. Geldiğimden beri et ithalatının duracağını söylüyorum. Bunu sizler başaracaksınız. 250 bin düve dağıtacağız. Neden besilik hayvan değil de düve? Çünkü ana, o doğuracak, 7 yılda 1,5 milyon hayvan olacak. 500 bin anaç koyun dağıtacağız. 8 yılda bunun vereceği sayı 5 milyon. Onun için diyorum et ithalatını bitireceğiz diye. Bitecek" diye konuştu.

HANGİ SÜPER GÜÇ OLURSA OLSUN MÜCADELEMİZ SÜRECEK