DHA YURT BÜLTENİ-11

Batan dalış teknesindeki 71'i öğrenci 79 kişi kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan dalış teknesindeki 71 üniversite öğrencisi ve 8 tekne mürettebatı, yüzerek çıktıkları kayalıklardan Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün saat 11.00 sıralarında Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na Fethiye'nin Hamam Koyu açıklarında bir dalış teknesinin battığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki hücumbot ve bir helikopter gönderildi. Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Havadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, su alıp, rüzgarın etkisiylede yan yatarak kısa sürede battığı öğrenilen teknedeki, dalış eğitimi için İstanbul'daki bir üniversiteden geldikleri öğrenilen 71 üniversite öğrencisi ile teknenin 8 mürettabatının yüzerek yaklaşık 20 metre kadar ilerideki kayalıklara çıktıkları tespit edildi. Kayalıklarda mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Ancak rüzgar nedeniyle kurtarma botlarının kayalıklara yanaşmasında sıkıntı yaşadı. 3 saatlik çaba sonucunda kurtarılan 79 kişi, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kurtarılan arasındaki, bir süre suda sonrasında da ıslak olarak kayalıklarda kaldıkları için vücut sıcaklıkları düşerek, hipotermi girdikleri belirlenen 4 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, "Bugün saat 09.00 sıralarında, odamıza kayıtlı 22 metre uzunluğundaki 'Mermaid' isimli tekne İstanbul'dan dalış eğitimi için gelen 71 üniversite öğrencisi ve 8 mürettabı ile denize açılmış. İlk belirlemelere göre su alıp, batmış. Kısa sürede odamıza ait kurtarma ekiplerinin de katılımıyla teknenin battığı bölgeye ulaşıp, yakındaki kayalıklara sığınarak hayatta kalmayı başaranları kurtardık. Allah'a şükür bir can kaybı yaşanmadı. Öğrencilerimizi de aileleri ile görüştürdük. Hava muhalefeti nedeniyle biraz sıkıntı yaşansa da mahsur kalanlar kurtarıldı" dedi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de "Gelen ihbar doğrultusunda, ben de Sahil Güvenlik ekiplerimizle birlikte olay yerine gittim. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kısa sürede öğrenci arkadaşlarımızı ve dalış ekibi personelini kayalıklardan kurtardık. Şu anda da sağlık kontrollerini yaptırıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarılan üniversite öğrencilerinden görüntü

-Suda uzun süre kaldıkları için hipotermi geçirdikleri belirlenen 4 öğrencinin ambulanslarla hastaneye kaldırılması

-Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ile röp.

-Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile röp.

-Batan teknenin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA) ============================================== Asansör kartları haczedilince apartman sakinleri mağdur oldu Antalya'da iki bloğu bulunan sitenin asansörlerine ait beyin kartları, 352 bin liralık borç nedeniyle haczedildi. Yaklaşık 25 gündür mağdur olduklarını belirten apartman sakinleri, işlemin iptali için dava açtı.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'nin 352 bin liralık borcu nedeniyle iki bloğun asansörlerinin beyin kartları haczedildi. Durumu protesto eden daire sakinleri adına konuşan Sabri Muti, "2 binanın mantolaması için 352 bin liraya anlaşılmış. Yapılan işlem de doğru dürüst yapılmamış. Sigara kağıdı gibi bir şey. Bu borç ödenmeyince ilgili şirket gelip icra yoluyla asansörlerin kartını haczetmiş. Binada oturanların çoğu 80 yaşında. Bina sakinleri olarak rezil olduk. Dava açıp hakkımızı arayacağız" dedi. Aynı sitede oturan Mehmet Arif Gögüş, site sakinleri ile toplantı yapılıp onay alınmadan mantolama işleminin yapıldığını belirterek, "İş doğru dürüst yapılmadı. Firma da alacağına karşılık asansörlerin kartlarını icra yoluyla haczetti. 12 katlı binanın asansörünün haczedilmesi uygun değil. Yaklaşık 25 gündür mağduruz. Şimdi avukatımız aracılığıyla hakkımızı arıyoruz" diye konuştu. Aynı binada 16 yıldır oturan Lütfiye Sarıcan, eşi Hamit Sarıcan'ın koah hastası olduğunu belirterek, evlerine inip çıkmakta büyük güçlük çektiklerini dile getirdi. Sitede yaşadıkları sorunlar yüzünden ölmeyi bile düşündüğünü ifade eden Sarıcan, "Dün oğlum, babasını kucağında çıkardı. Eve hapsolmuş durumdayız. Bir an önce sorunun çözülmesini istiyorum" dedi.

'DAVA AÇTIK'

Kat malikleri ve apartman sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik ise haciz işleminin iptali için dava açtıklarını belirtti. Çelik, "İcra memurunun alacaklı vekilinin talebi üzerine yaptığı bu işlem hukuken geçersizdir. 10 ve 11 katlı binalardaki ortak kullanıma tabi asansörlerin haczedilebileceğini düşünmek dahi akıl almaz bir durumdur ve ne yazık ki birçok insanın mağduriyetine yol açmıştır" dedi. Yönetici Bilal Sarı ise binayı gecekondu statüsünden çıkartıp birçok sorunu çözdüğünü ifade ederek, "Ben siteye geldiğimde elektrik ve su yoktu. Asansör ruhsatsızdı. Bunların tamamını kendi girişimlerimle hallettim. Binaya mantolama işleminin yapılması gerekliydi. Firma ile konuşup işlemi başlattık. Bunun ücretini de aidatlardan karşılarız diye düşünüyorduk. Ancak birçok daire sahibi ödeme yapmadı. Böyle olunca biz peşinatı bile çıkartamadık. Firma da haklı olarak icra takibinde bulundu. İcra kararını alan hakim hukuksuz olsa yapmaz, reddederdi" diye konuştu.