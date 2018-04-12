DHA YURT BÜLTENİ- 11

Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyü yakınlarındaki tarlada Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile birlikte ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesinde toprağa verildi. Olay, dün sabah saatlerinde kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çardak köyü yakınlarında meydana geldi. Otomobilde kanlar içinde biri kadın, 2 kişiyi fark eden çiftçiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, tabancayla vuruldukları belirlenen kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra Bilim Uzmanlığı eğitimi alan Kübra Nur Yılmaz'a ait olduğu saptandı. Kübra Nur Yılmaz'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otospsinin ardından bu sabah memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesine getirildi. Hüseyin ve Fatma Yılmaz çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Kübra Yılmaz'ın cenazesi, Merkez Balhatun Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Suşehri Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Çavuş Semih Şahin'in, şehadet haberi, yetkililer tarafından Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyündeki ailesine verildi. Bekar ve 3 kardeşten en küçüğü olan şehit uzman çavuşun cenazesi, köyünde yarın öğlen cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin'in (24) acı haberi memleketi Kırşehir'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kübra Nur Yılmaz'ın fotoğrafı

-Camiden görüntü

-Tabuttan görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Genel Detay

(289 MB)

Haber:Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)

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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Antakya Çevre Yolu Yeni Hastane Kavşağı yakınlarında yaşandı. Yeni Hastane yönüne giden Ahmet Biter yönetimindeki 33 BCL 38 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple önce orta refüjdeki elektrik direğine çarptı ardından da savrularak karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 MH 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza nedeniyle iki araç da hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 acil ekibi sevk edildi.

İTFAİYE SIKIŞTIĞI YERDEN ZORLUKLA ÇIKARDI

Orta refüje çıkıp elektrik direğine çarpan ardından da karşı yönden gelen aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Biter araçta sıkıştı. Biter'i sıkıştığı yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri güçlükle çıkarırken, sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Öte yandan diğer otomobilin ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki arkadaşı da sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Biter yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Suriyeli yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.