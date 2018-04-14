DHA YURT BÜLTENİ-11

Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (4)

ŞEHİT AİLELERİNE SABIR DİLEDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'den atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Rıfat Sinirli (68) lise öğrencisi Fatma Avlar (17) ile Ahmet Şanverdi'nin (68) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli'ye cam ve çerçeveli bir Türk Bayrağı hediye eden Kılıçdaroğlu, sabır diledi. Ardından Ahmet Şanverdi ve Fatma Avlar'ın ailelerinin evlerine gitti. Ailelere başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Türk Bayrağı hediye etti. Ziyaretlere gazeteciler alınmadı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılmak için Hatay'a geçti. Görüntü Dökümü

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- Kılıçdaroğlı Rıfat Sinirli'nin evinde

- Kuran-ı Kerim okunurken

- Dua edilirken

- Türk Bayrağı hediye ederken

- Fatma Avlar'ın ailesi ziyareti

- Binaya girerken

- Çıkarken

- Ahmet şanverdi'nin ailesine ziyaret

SÜRE:03'30" BOYUT: 111 MB

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) ============================================ Abbas Güçlü'nün Kangal sevgisi SİVAS'a özel bir okulda konferans vermek için gelen araştırmacı yazar ve eğitimci Abbas Güçlü, Kangal köpeği üretim çiftliğini ziyaret etti. Güçlü köpeklerle yakından ilgilendi. Özel bir okulda konferans vermek üzere Sivas'a gelen araştırmacı yazar ve eğitimci Abbas Güçlü eşi İclal Güçlü ile yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'ı ziyaret ederek Kangal köpeği hakkında bilgi aldı. Kangalları seven çift, yeni doğmuş bir Kangal köpeği yavrusuna 'Herkül' ismini vererek köpeğin mama masraflarını karşılama sözü verdi. Daha öncede kendisinin iki tane Kangal köpeği olduğunu söyleyen Güçlü, köpekler içinde Kangalların en asil ırk olduğunu söyledi.

Güçlü, "Sahibine en sadık ve duygusal olan köpekler Kangallar. Biz bazen 2 hafta eve gitmediğimizde yazlıkta dururdu küserlerdi adeta. Gittiğimiz zamanlarda üstümüze atlarlardı. Müthiş hayvanlar. Dostunu, düşmanını çok iyi tanır. Çok uzaktan gelenin bile dost mu düşman mı olduğunu ayırt eder. Eğer tanıdık biriyse bir şey yapmazdı. Geceleri hiç uyumazdı sabaha kadar evin etrafında tur atardı. Kangallar çok asil hayvanlar. Kangalların bütün hayvanlar içinde çok farklı bir yeri var" dedi.

Kangal köpeklerinin küçük çiftliklere hapis olmalarına üzüldüğünü ifade eden Güçlü şöyle konuştu:

"Ben şuna çok üzülüyorum. Bazı yerlerde görüyorum alıyorlar küçük ev bahçelerinde ya da çiftlikte yetiştiriyorlar yanlış oluyor. Orada onlar hapis oluyor. Özgür bırakmak lazım. Onların özgürlüğünü ellerinden almak onları ölüme terk etmek gibidir. Bir hevesle alınıyor küçüklükleri çok güzel oluyor büyüyeceğini hiç tasavvur edemiyorlar. Sonra büyüdüğünde kocaman oluyor bir yere sığmıyor. Kangalı siz ufak alanlarda yetiştiremezsiniz. Diğer köpek çeşitleriyle bir farklılıkları var. Onları layık olduğu şekilde büyütmek lazım. Ortamlarında yetiştirmek lazım." dedi.

İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Güçlü'ye teşekkür etti. Görüntü Dökümü

-Abbas Güçlü Kangal köpeklerini sevmesi

-Kangal yetiştirme çiftliği ziyaret görüntüsü

-Abbas Güçlü Röportaj

-Genel Detay Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

================================ Mutki'de 'benekli Anadolu semenderi' görüntülendi BİTLİS’in Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesinde görev yapan Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, endemik tür olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 'benekli Anadolu semenderi'ni görüntüledi. Bitlis, Muş, Bingöl ve Malatya'da yaşadığı belirtilen ve halk arasında 'yağmur gelini' ya da 'yağmur gelinciği' olarak adlandırılan 'benekli Anadolu semenderi', Kıdemlı Başçavuş Ertürk tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ertürk, semenderi ilk gördüğünde önce bir kertenkele türü olarak algıladığını, araştırdığında ise endemik semender olduğunu fark ettiğini söyledi. Semenderin bir süre sonra taşların arasına girererek kaybolduğunu anlatan Ertürk, bölgede ciddi bir yabani hayvan varlığı bulunduğunu, kendisinin de bu tür hayvanlara karşı ilgisinin olduğunu belirtti. ANADOLU SEMENDERİ

Boyu 14-19 cm olan Anadolu semenderinin kuyruğu özellikle son kısımlarda yanlardan basık ve yüzmeye elverişlidir. Sırta koyu kahverengiden siyaha doğru değişir, üzerinde sarı, bazen de kırmızı benekler bulunur. Karın taraf siyahımsı gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar uzanan kırmızı şerit bulunur. Malatya ve civarında halk arasında 'yağmur gelini' veya 'yağmur gelinciği' olarak bilinir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cep telefonuyla çekilen Benekli Anadolu semender'inden görüntü Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ======================================= Mardin'de 'Güvercin Festivali' MARDİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Güvercin Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalda, dünyaca ünlü Mardin güvercinleri sergilendi. Mardin Büyükşeir Belediyesi'nin organize ettiği 'Güvercin Festivali', sabah saatlerinde Diyarbakırkapı'dan start alan kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale, Mardin Valisi Mustafa Yaman, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninin ardından Vali Mustafa Yaman ve beraberindekiler festivalde sergilenen güvercinleri gezdi. Festivalde ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Mazruna Gösteri Topluluğu’nun yöresel oyun gösterisi sergilendi. Törende bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, Mardin’in artık güven ve huzur şehri olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce bu sokaklar ve caddelerde kimse yoktu. Mardin’de kimse yoktu. Esnaf ve turizmcimizin yüzü gülmüyordu. Şu son günlerde turist sayımızda yüzde 300 üzerinde artış var. Otellerimiz tamamen dolu. Esnafımızın yüzü gülüyor. Türkiye’de artık herkes Mardin’i görmek istiyor. Mardin yüzyıllardır barış şehriydi. Bildiğiniz gibi bu az bir süre kesintiye uğramıştı. Ama sabrettiniz ve hep beraber mücadele ettik. Mardin tekrar barış ve huzur şehri oldu. Bu şehri daha temiz ve daha güzel bir şehir haline getireceğiz. Bu festival şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin huzuruna vesile olacaktır. Mardin bir barış şehridir ve hep öyle kalacaktır."dedi.

TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Mardi'in, dinlerin, dillerin beraber ve kardeşçe yaşadığı güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bir süre bu kardeşliğimizin arasına nifak tohumları ekmeye çalıştılar, ama başaramadılar. Bizim birlik ve beraberliğimiz daim oldu."dedi. Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ise "Bugün Arapça, Türkçe, Kürtçe ve başka dillerde türkülerimizi haykıracağız. Güvencilerimizi uçuracağız ve Mardin’i Ortadoğu’nun sembolü tıpkı Kudüs gibi yüz yıllarca barışın, semavi dinlerin sembolü olmuş bir şehir olduğunu dosta, düşmana herkese göstereceğiz."diye konuştu. Konuşmalarında ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar hep birlikte güvercin uçurdu. Vali Yaman, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara pilav dağıttı. Görüntü Dökümü:

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- Kortej yürüyüşü

- Sergilenen güvercinler

- Açılış konuşmaları

- Güvercin uçurtulması Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) - ======================================= Şanlıurfa'da 62 çalıntı motosiklet ele geçirildi