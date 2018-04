DHA YURT BÜLTENİ-11

Görüntü Dökümü

5)SERBEST BIRAKILAN DÜĞÜN MAGANDASI TUTUKLANDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde katıldığı düğünde tabancayla ateş açmaya çalışırken İhsan Önkur'u (23)vuran ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere bırakılan M.Y., yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezde oturan İhsan Önkur, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde 21 Nisan Cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte davetli olduğu düğüne katıldı. Düğün sahiplerinin uyarılarına rağmen M.Y. adlı davetli, yanındaki tabancayla ateş açmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası duran M.Y.'nin, iddiaya göre, kurcalarken ateş alan tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Önkur'a isabet etti. Yere yığılan Önkur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol kolundan geçip, midesi ve dalağına zarar veren kurşun nedeniyle ağır yaralanan Önkur'un tedavisi sürüyor. M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Karara tepki gösteren Önkur ailesi, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, M.Y'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Yeniden gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra genel cerrahi servisine alınan İhsan Önkur, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Önkur, "Buradan bütün yetkililere, adalete teşekkür ediyorum" dedi.

'İÇİMİZ RAHATLADI'

İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirten anne Kamer Önkur ise oğlunu vuran kişinin tutuklanmasıyla rahatladıklarını söyledi. Kamer Önkur, "Düğünde silah atıp 'Bu bir kaza' diyerek bir gün sonra serbest kalması moralimizi bozmuştu. Tutuklandığını öğrendik. İçimiz biraz rahatladı. Yetkililer sesimizi duydu. İnsan hayatının ucuz olmadığını gösterdiler. Gençlerimiz kurşunlara hedef olmasın. Yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Diğer yandan İhsan Önkur'un down sendromlu ağabeyi İbrahim Önkur (24) ise kardeşini bir dakika olsun yalnız bırakmıyor. El işaretleriyle üzüntüsünü anlatmaya çalışan İbrahim Önkur'uı annesi ve yakınları teselli etmeye çalışıyor.

