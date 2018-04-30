DHA YURT BÜLTENİ-11

TURİZME 'MAYIS BAYRAMI' DOPİNGİ ANTALYA Havalimanı'nda turistler, 'Mayıs Bayramı' dolayısıyla dans gösterileri, DJ performansları ve animatör gösterilerinin sergilendiği festival havasında karşılandı.Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Toplulukları'ndaki ülkeler için büyük öneme sahip Mayıs Bayramı dolayısıyla Antalya'da turizmde büyük hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi ile turizmin başkentindeki turist sayısında önemli artış gözleniyor. Yeni sezon için tanıtım faaliyetlerine hız veren turizm şirketlerinden ICF Airports ve Rixos Otel işbirliğiyle Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde iniş yapan turistler için renkli karşılama töreni düzenlendi.

HAVALİMANINDA SEMAZEN GÖSTERİSİ

Etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileri sergilendi. Gelen yolcu bölümünde semazen gösterisi de büyük ilgi çekti. Festival havasında geçen etkinlikte yabancı turistler kendilerine gösterilen ilgiyi sevinçle karşıladı. Bazı turistler animasyon ekipleriyle dans gösterilerine katılırken, bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

BUGÜN 20 BİN TURİST BEKLENİYOR

Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, gelen misafirleri sürprizlerle karşıladıklarını söyledi. Turizmde ilk izlenimin çok önemli olduğunu belirten Billur, turizm açısından güzel bir sezon beklediklerini söyledi. Billur, “Gelen tüm misafirlerimizi özel şovlarla, yiyecek ikramlarıyla havalimanında karşıladık. Devlet Opera ve Bale'nin sanatçıları, misafirlerin bavullarını alırken mini bir konser veriyor. Bugün 20 binden daha fazla insan bekliyoruz. Antalya'da bu yıl 14 milyon turist bekleniyor. Bugünkü rakamlar, bu hedefi yakalayacağımızı gösteriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) ================================================= KENDİ DÖŞEDİKLERİ TESİSATLARI ÇALARKEN YAKALANDILAR BOLU'da, çalıştıkları inşaat halindeki binaya 3 gün önce döşedikleri elektrik ve su tesisatlarını çalarken yakalanan 2 işçi adliyeye sevk edildi.Dün akşam saatlerinde Aktaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binadan hırsızlık yapıldığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi suçüstü yakalandı. Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenilen E.G. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları tesisatları 3 gün önce kendilerinin döşedikleri öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar Süre: 00.41-Boyut: 78.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =============================================== İNŞAATI 7 YIL DEVAM EDEN AĞRI DEVLET HASTANESİ HİZMETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı geçiktiği için tepki gösterdiği 450 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi,bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 30 Kasım'da, 51 Ak Parti milletvekilinin katıldığı toplantıda Ağrı Devlet Hastanesi'nin yapımı geçiktiği için tepki gösterdi. Erdoğan, "Ağrı'ya gittiğimde bunun hesabını soracağım. Fena fırçalayacağım" dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2011 yılında yapımına başlanan Devlet Hastanesi inşaatına hız verildi. 3 Aralık 2017'de Ağrı'da yaptığı konuşmada Erdoğan bu kez , "Hastanemiz bitiyor. İnşaatının bu kadar uzamasından sorumlu olanlara hesabını soracak, inşallah çok yakında hastanemizi hizmete açacağız" dedi. Yapımı tamamlanan 450 yatak kapasiteli Ağrı Devlet Hastanesi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine katılan Vali Süleyman Elban, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Hastane binasında incelemelerde bulunan Vali Elban, hastane çıkısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleyman Elban şunları söyledi: "Devlet Hastanemiz tamamlandı. Artık peyder pey hastanemize taşınmaya başladık. Bu haftasonu diyaliz ünitemiz taşındı ve hizmet vermeye başladı. Bundan sonrada sırasıyla kadın doğum, laboratuvar ve diğer ünitelerle devam edecek. Kısa bir süre içerisinde de hastanemiz tüm üniteleriyle hizmet vermeye başlayacak. İşin özelliği gereği bir anda hemen aynı gün tüm birimlerin taşınması söz konusu olamaz. Çünkü diğer ünitelerde de bir hizmet veriliyor. Bir zafiyet oluşmasın diye Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşlarımız planlamalarını yaptılar. Tüm birimleri kısa bir süre içerisinde buraya toplayıp hizmet vermeye devam edecek. Ben hastanemizin başta Ağrı’mıza olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah insanımız az hasta olur ama az hasta olduğunda da kaliteli hizmet alırlar diye temenni ediyorum. Daha farklı insanımıza yakışır yatırımlarında olmasını temenni ediyorum. Bu hastanenin insanımıza kazandırılmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere, sayın milletvekilimize, sağlık personelimize, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında herkesin ciddi katkıları oldu ama sonuç güzel oldu. Bugün itibari ile hastanemiz faaliyete başladı."

Görüntü Dökümü:

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- Hastane ziyareti

- Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın Basın Açıklaması 3.23 DK/ 378 MB

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) ============================================ HASANOĞLAN'DA KÖY ENSTİTÜLERİ'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI Türkiye'de bir dönem eğitim sistemine damgasını vuran Köy Enstitüleri'nin 78'inci kuruluş yıldönümü, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Köy Enstitüleri'nin 78'inci kuruluş yıldönümü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi içinde bulunan Amfi Tiyatroda kutlandı. Düzenlenen programa, Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği'nin üyeleri, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demirci etkinlikte yaptığı konuşmada, "1941 yılında bin dönümlük arazi üzerine kurulan Hasanoğlan Köy Enstitüsü geçen zaman içerisinde bazı kurumlara tahsis edilerek 600 dönüme düşürüldü. Köy Enstitülü çocukların emekleri ile 120 bina ve 3 binden fazla ağacın bulunduğu yerleşke gözler önünde çürüyor. Bu yerleşkenin derhal bir devlet üniversitesi eğitim fakültelerine devredilerek eğitim yuvası olarak devam etmesi arzusundayız" dedi.Türkiye genelinde 21 ilde kurulan Köy Enstitüleri'nin topluma sağladığı eğitim, kültürel ve sanatsal kazanımları sayesinde Cumhuriyetin aydınlanma ocağı olarak Anadolu'ya yayıldığını belirten Demirci, şunları söyledi:

"Anadolu'nun en ücra köylerinde tıptan, ziraata, hayvancılıktan genel eğitime bir toplumsal önderlik rolü üstlendi. Köy Enstitüleri'nde Talip Apaydın, Mahmut Makal, Mehmet Başaran gibi ünü uluslararası arenaya ulaşmış yüzlerce yazar, şair, müzisyen, ressam ve çok sayıda ilim insanı yetiştirdi. Köy Enstitüleri bir aydınlanma ocağıydı ama ne yazık ki karardılar."