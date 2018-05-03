DHA YURT BÜLTENİ-11

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1)KEMER'DE KAZA: GÜNEY KORELİ 4 TURİST ÖLDÜ, 5 YARALI ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüsle, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, Güney Koreli 4 turist öldü, 4'ü turist 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kemer- Kumluca yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarındaki Phaselis Antik Kenti kavşağında meydana geldi. Güney Koreli turistlerin bulunduğu Chol Sanghez yönetimindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs ile Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüs, savrularak refüje devrilirken, otomobil de hurdaya döndü.

Güney Koreli 4 turist, kaza yerinde yaşamını yitirirken, 4 turist ve otomobil sürücüsü Ergin Erdem de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı turistler ile sürücü Erdem, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından 4 turistin cenazesi, morga götürüldü.

Güney Koreli turistlerin Kemer'de tatil yaptığı ve gezi için Phaselis Antik Kenti'ne geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Ambulansta bir turiste kalp masajı yapılması

- Kaza yapan araçlardan detay

- Yerde yatanlardan detay

- Ambulans detayı

- Devrilen minibüsten detay

- Yerdeki cenazeler ve araçlardan genel görüntü

- Ambulanstaki müdahale detay

- Cenaze arabası detay

- Cenazeler ve araba detay

- Olay yeri inceleme ve savcılar detay

- Otomobil sürücüsünün ambulanstan indirilip, başka bir ambulansa götürülmesi

124 MB /// 01.06" (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ======================================================= 700 KİŞİYİ KATLEDEN DEAŞ'IN SÖZDE KOMUTANI ADLİYEDE (EK)

2)DEAŞ'LILARIN HEPSİ TUTUKLANDI İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan, DEAŞ terör örgütünün komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H. ile birlikte adliyeye sevk edilen M.M., M.E.Z. ve Ö.M., tutuklandı. Davut CAN / İZMİR, (DHA) ===================================================== Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (EK)

3)ÖĞRENCİLER MEZARIN ÜZERİNE NOT BIRAKTI Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Ç.’ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşların da mezarlığa ziyareti sürüyor. Bir gurup öğrenci bahse konu mezarın başına gelerek mektup bıraktı. Anadolu Lisesi öğrencileri gizemli kıza bıraktıkları mektupta "Selamün aleyküm, Biz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 11 kişi Okuldan kaçarak buraya geldik.Eğer bir derdin varsa konuşarak çözebiliriz. Güvenlik görevlisinden de yardım isteyebilirsin, Tüm Türkiye seni konuşuyor artık ortaya çık" diye not bıraktı.