DHA YURT BÜLTENİ-11

Salihli'de binlerce kişi şehidini uğurladı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, binlerce kişinin katılımıyla memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, dün (cuma), teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer askerin tedavisi sürerken, şehidin cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Şehit Kozak'ın cenazesi, Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı, Merkez Hamidiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine; şehidin eşi Rabia Kozak, babası Hasan Kozak, annesi Gülşen Kozak ile kız kardeşi Sümeyra Kozak, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir ve Recai Berber, CHP Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilginç, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve 5 bini aşkın vatandaş katıldı. Şehit eşi Rabia Kozak, kocasının kamuflajlı üniformasıyla törene katıldı. Eşi Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu üstünde duran fotoğrafını alıp defalarca öptü.

ANNE VE KIZKARDEŞTEN "AĞLAMAYACAĞIZ" SÖZÜ

Şehit annesi Gülşen Kozak'ın "Hiç ağlamayacağım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Sen ağlayanları hiç sevmezdin. Rabbim seni yanına nail eylesin. Bekle biz de geleceğiz yavrum" diye seslenmesi yürekleri dağladı. Kız kardeşi Sümeyra Kozak ise "Ağabey sana ölüm hiç yakışmadı. Genç yaşta seni bizden aldılar. Daha sana doyamadım. Ama ağlamayacağız diye söz verdik. Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğiz" diye konuştu. Şehit babası Hasan Kozak da oğlunun resmine bakarak uzun uzun öptü, "Sana dayamadım oğlum" dedi.Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alındı. Bir süre omuzlar üzerinde taşındıktan sonra, tabut cenaze aracına konuldu. Dev Türk bayrakları eşliğinde cenaze aracının ardından yürüyen vatandaşlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Alandan "Şehitler ölmüz vatan bölünmez" sözleri yükseldi. Şehit Kozak, Durasıllı Mahallesi'nde toprağa verildi.

KIRAÇ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yanda bu akşam Salihli'nin Adala Mahallesi'nde 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamındaki Kıraç konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcı Kıraç, konserini şehit haberi nedeniyle iptal etiğini sosyal medya hesabından, başsağlığı mesajı eşliğinde duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze töreninden görüntü

- Katılanlardan görüntü

- Kamfulaj giymiş şehit eşinden görüntü

- Şehidin annesinden, babasından, kızkardeşinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Şehidin fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: İlker KILIÇARSLAN- Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) ============================================== İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil/EK

DİNAR'DA KALABALIĞA SESLENDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen programa katıldı. İlçede CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve kalabalık bir grup tarafından üzerinde fotoğrafının bulunduğu 'Seninleyiz cesur yürek' yazılı pankartla karşılanan Muharrem İnce, Dinar Cumhuriyet Meydanı'ndaki parti otobüsünden kalabalığa seslendi.

'TEZEK' DESİNLER, 'ÇÖP' DESİNLER, CEVAP VERMEYECEĞİM'

Muharrem İnce, "Traktörü kim yanaştırabilir? Köylü çocuğundan başka biri traktörü yanaştırabilir mi? Muharrem İnce traktörü geri geri yanaştırabilir. 'Tezek' desinler, 'çöp' desinler. Cevap vermeyeceğim. Çünkü testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür. Hiç cevap vermeyeceğim, gerek yok buna. Çocuklarımızın okullarının iyi olması, nitelikli olması için, onları geleceği için çalışacağım. Çocuklarımızın iş bulması için, aş bulması için çalışacağım. Millete yalan söylemek yok. Ne milleti kandıracağım, ne de millet beni kandıracak. Ne FETÖ beni kandıracak. Ne de ben milleti kandıracağım. Bunu başarabiliriz. Umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin. Tıpkı 1977'de Ecevit'in Karaoğlan olduğu günler var ya, böyle bir rüzgar esiyor. Aynen öyle bir rüzgar esiyor" dedi.

'HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'

Aday olduğu gün parti rozetini çıkardığını kaydeden İnce, "Dedim ki; 'Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı adayıyım.' Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Türkiye'nin onurlu bir dış politikası olacak. Dış politikada başı dik bir politikası olacak. Türkiye'de 81 milyon birbirini kucaklasa, bir olsa, Fransa, Kuran'ı Kerim'e laf atabilir mi? Ama şimdi ediyor. Niye? Zayıf ülke görüntüsünde. Sen Esad'la kavga ediyorsun. 3.5 milyon Suriyeli Türkiye'de, 35 milyar dolar para harcıyorsun. Ama köylüye geldi mi, yok. Çiftçiye geldi mi yok" dedi.

'ZOR OLAN HUZUR GETİRMEK'

Eliyle Rabia işareti yaparak konuşmasını sürdüren Muharrem İnce, şöyle konuştu:"Elini Rabia işareti yaparak böyle geziyordu. Artık 5 yapması gerek. Çünkü dolar 5 oldu. Mazot gitti. Mazot 6 lira. Bunların hepsini halledebiliriz. Biz büyük ülkeyiz. İki şey konusunda sizlere söz veriyorum. Bir terörle mücadele, iki yolsuzluklarla mücadele. Size köylü çocuğunun namusuyla söz veriyorum. Bu milli davaları sonuna kadar takip edeceğiz. Kararlı, etkin, başı dik bir dış politikamız olacak. Yıl 1923, Cumhuriyet yeni kurulmuş. 1926 Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası'nı kurdu. Atatürk bu fabrikayı keyif için mi kurdu? Yani çayın yanında keyif mi yapalım? Hayır, hayır, değil. O ne biliyor musunuz? O ilaç, ilaç. Çünkü en önemli sorun 1926'da ishal. Çocuklar ishalden ölüyor. Çocuklara şekerli su veriyorlar. Şeker fabrikası onun için kuruldu. Şeker pancarı üreticisi bitti. Buğday üreticisi bitti. Çay üreticisi bitti. Fındık üreticisi bitti. Üreten her şeye düşman oldular. Yaptıkları şey ne biliyor musun? Tek şey AVM. Tek işleri alışveriş merkezi yapmak ve gariban çocukları 16 saat orada çalışıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı sözde. 1 Mayıs'ta AVM'ler açık, işçiler çalışıyor. Herkesin bir çılgın projesi var. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar. Kolay iş bunlar. Zor olan huzur getirmek huzur. Ben zora talibim. Bu memlekete huzur getireceğim. Ben buna talibim." Kalabalığa 'Hiç aç mısınız' diye sormuyorsunuz şeklinde seslenen Muharrem İnce, "24 Haziran'da Çankaya'da yemek var, sizi oraya davet ediyorum" dedi. Muharrem İnce konuşmasının ardından Denizli'ye gitmek için ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Muharrem İnce'nin bulunduğu otobüsün karşılanması

- Muharrem İnce'nin otobüsünün gelişi

- Muharrem İnce otobüs kapısında karşılayanlarla buluşması

- Muharrem İnce otobüs üzerinden konuşması

- Muharrem İnce ilçeden ayrılırken otobüste el sallarken 507 MB /// 04.35"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI- Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) =========================================== Oğlunu öldüren kişinin babasını öldürdü İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Hayati İmer, daha önce oğlu Gökhan İmer'i tabancayla vurarak öldüren ve cezaevine giren Mert Ulaş'ın babası 53 yaşındaki Nuri Ulaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay bugün saat 12.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Hayati İmer, 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle giderken, geçen sene şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu Gökhan İmer'i (32) tabancayla vurarak öldüren ve cezaevine giren Mert Ulaş'ın (28) babası Nuri Ulaş'ı gördü. Kamyoneti durduran Hayati İmer, yanında bulunan bıçağı çekip Nuri Ulaş'a saldırdı. Vücuduna defalarca bıçak darbesi isabet eden Nuri Ulaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati İmer, taksiye binip olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nuri Ulaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Hayati İmer'i yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Hayati İmer'in olay yerinden kaçarken bindiği taksinin şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün, "Bana, bunun oğlu benim oğlumu öldürdü, ben de bunu öldürdüm" dedi. Heyecanlı ve paniklemiş gözüküyordu" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Cenaze aracından ve ambulanstan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Cesetten görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ========================================== Kilis'te selin izleri siliniyor Kilis'te dün kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kentte dün öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış, Gaziantep karayolunda sele neden oldu. Karayolu ulaşıma kapanırken, araçlar sürüklendi, içerisindekiler zor anlar yaşadı. Sel suyunun çekilmesiyle Valilik Kriz Merkezi ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, meydana gelen tahribat da gün yüzüne çıktı. Sele kapılıp hasar gören araçların kaldırılması için de çalışma başlatıldı.

DONDURMA FABRİKASINDA BÜYÜK HASAR

Kentteki bir dondurma fabrikası da sel nedeniyle zarar gördü. Sel sularının makineleri sürüklediği dondurma fabrikasında yaklaşık 1 milyon 560 bin liralık zarar olduğu belirtildi. Dondurma fabrikasının sahibi Ahmet Toprak, zararlarının çok büyük olduğunu ifade ederek, "Allah'tan gelene şükürler olsun. Kilis'i bombalardan sonra bu kez de sel vurdu. İşyerimizin sigortası yoktu. Büyük zararımız var" dedi.

Sel nedeniyle Kilis Belediyesi'ne ait Sölgütlüdere Sosyal Tesisleri'nde çalışanlar ise yaşadıklarını anlattı. Büyük endişe yaşayan çalışanlar, havanın bir anda kararıp yağışın aniden bastırdığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Selin yaşandığı bölgeler

- Söğütlüdere Sesyol Tesisleri

- İşçilerler röp.

- Sele kapılan araçlar

- Dondurma fabrikası

- Fabrika sahibi Ahmet Toprak ile röp.

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 482 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA) =========================================== Guinness Rekorlar Kitabı’na aday dev tavada tonlarca ciğer pişirildi Edirne Belediye Başkanlığı, kentin meşhur lezzeti olan tava ciğerini dünyaya tanıtmak için 2 ton ağırlığında ve 80 santim yüksekliğinde yaptırdığı 'dünyanın en büyük tavası'nda tonlarca ciğer pişirerek dağıttı. Alana vinçle konulan tava Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından ölçülerek kayıt alınırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürka, rekorun gerçekleşmesinin ardından tavanın sergileneceği söyledi.

Edirne'de yaklaşık 8 bin 300 yıllık tarihe sahip olan kentin meşhur lezzeti tava ciğerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen Edirne Belediyesi, 'dünyanın en büyük tavası' ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için 2 ton ağırlığında 80 santim yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında paslanmaz sacdan bir tava hazırlattı. Kırklareli'ndeki yaptırılan tava kamyonlar taşınarak Edirne'ye getirildi. Edirne Belediyesi'nin bu yıl 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' sloganıyla 8'ncisini düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali kapsamında Balkanlardan gelen bando ve gösteri ekiplerinin yer aldığı yürüyüş korteji Meriç Köprüsü üzerinden Lozan Caddesi'ne kadar geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Caddesi'ne getirilen dev tava Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türgücü tarafından ölçülerek kayıt altına alındı. Ardından ise bir vinç yardımıyla ateş üzerine yerleştirildi. Rekor denemesinde mimar Elif Aras, mimar Emine Yaraldı, makine mühendisi Yaver Tetik, Edirne Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yönel de teknik ekipte yer aldı.

ATEŞİ, 12 TON ODUNLA YAKILDI

Dev tava ısısı 12 ton odun, 3 ton kömür kullanılarak 180 santigrat yüksekliğe ulaştırıldığında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tava ciğer ustaları tarafından kentin meşhur lezzeti olan ciğerler tavaya bırakıldı. Rekor denemesinde 12 ton odun, 3 ton kömür kullanıldı. Tonlarca ciğer kısa sürede pişirilerek rekor denemesini izleyen halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım sırasında zaman zaman ciğer almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Kentin ciğerci ustaları gibi başına aşçı kepi takan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tavanın normal ciğer tavasının 16 katı büyüklüğünde olduğunu belirterek, dünyanın en büyük tavasında Edirne ciğeri pişirdiklerini söyledi. Gürkan, "Tava ciğerin başkenti Edirne'de yanımda birbirinden hünerli ustalarımız var. Bugün Edirne Tava Ciğer Festivali'nin 8'ncisini yapıyorlar. Edirne'nin ustaları, ciğeri sadece bir iş meslek olarak görmüyorlar. O ciğerin içine sevgilerini aşklarını, tutkularını, alın terlerini katıyorlar. Edirne ciğerinin bu nedenle dünyada eşi benzeri yok. Bugünde bütün ustalarımız ile birlikte Edirne tava ciğerine yakışır bir şekilde dünyanın en büyük tavasını Edirne'de burada yakarak, hazırladıkları ciğerini pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'nda tescil ettireceğiz. Sadece ulusal anlamda değil bütün dünyada 7 milyar insanın hafızasına kazınmış olacak. Biz bunu hep birlikte başarılıyoruz. Tüm insanlığı uzlaşma, barış, sevgi kenti, medeniyet kenti Edirne'ye hem görmeye, hem gezmeye hem de ciğer yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

RAPOR 10 GÜN SONRA SUNULACAK

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türgücü, yapılan ölçümlerin ve tespitlerin ardından hazırlanarak raporun 10 gün içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na tescil edilmesi için sunulacağını söyledi. Rekor denesinde yapılan tüm işlemler kamera ile de kayıt altına alındı.

İKİ GÜNDE 3 TON DAĞITILACAK

Edirne tava ciğeri ustaların Bahri Dinar, rekor denemesi nedeniyle gururlu olduklarını belirterek, "Bugün Edirneli ciğerlerin hayalleri gerçek oldu. Rüyalar gerçek oldu. Dünyanın en büyük tavasına sahibiz tabi ki bunun için de çok gururluyuz" dedi. Kemal Kılıç ise iki günde 3 ton ciğerin şehrin her noktasında dağıtılacağını kaydederek, "Muhteşem bu coşkuya tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Dünyanın en büyük tavasında Edirne tava ciğerini pişirmek bizim için ayrı gurur. Bütün gurmelere, gastronomi ile ilgilenen herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Festival boyunca kentte yaklaşık 3 ton ciğer dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

REKORUN ARDINDAN DEV TAVA SERGİLENECEK

Guinness Rekorlar Kitabı'na gönderilecek raporun ardından tescil edilmesi halinde dev tava Lozan Caddesi'nde sergilenecek. Dev tavanın yanına yine Edirne Belediyesi tarafından acı biber ve ciğerci ustası maketi de konulacak.

Görüntü Dökümü

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-Kortej yürüyüşü ve danslar

-Alanda kalabalığın toplanması

-Başkan Gürkan'ın açıklaması

-Yakılan ateş

-Dev tavanın ölçülmesi

-Tavanın vinçle kaldırılması

-Ateşe odun atılması

-Tavanın yerine konulması

-Tavaya yağ dökülüp, ciğer pişirilmesi

-Halka ciğer dağıtımı ve yaşanan izdiham

-Vatandaşlarla röp.

-Ciğer ustaları ile röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) =========================================== Tuna Bekleviç'in yürüyüşü Diyarbakır'da sona erdi Ankara’dan Diyarbakır’a 16 Nisan’da 'Kardeşlik Yürüyüşü' başlatan Tuna Bekleviç, 27 gün sonra Diyarbakır'a ulaştı. Diyarbakır'da eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare'ye ulaşan Bekleviç, yürüyüşü burada sona erdirdi. Ankara'dan 16 Nisan günü 'Kardeşlik Yürüyüşü' başlatan Tuna Bekleviç, 27 günde Diyarbakır'a ulaştı. Bugün öğlen saatlerinde kente ulaşan Bekleviç, bir alışveriş merkezi önünde bir grup tarafından karşılandı. Burada kendisini karşılayanlarla bir süre görüşen Bekleviç, Ankara'dan Diyarbakır'a 1058 kilometre yürüdüğünü ifade ederek, yürüyüşün içeriğinin şiddetsiz olduğunu söyledi. Yürüyüşte eşitlik, kardeşlik, barış olduğunu anlatan Bekleviç, "Bu hiç bir siyasi partinin, sivil toplum kuruluşunun yürüyüşü değildi. İçinde barış olan her kesimin yürüyüşüydü. Buraya kadar çok güzel geldik. Daha çok kucaklaşmamız olacaktır. Bir Edirneli olarak bu yolculuğu yaptım. Ben bin kilometreyi kardeşlik, barış için yürüdüm. Ben tüm Kürt halkı için yürüdüm" diye konuştu. Bekleviç, açıklamasının ardından Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare'ye hareket etti. Bekleviç, aşırı yağış altında yaklaşık 7 kilometre yürüyerek, ulaştığı Dört Ayaklı Minare'de yürüyüşünü tamamladı. Yürüyüş boyunca bazı vatandaşlar, Bekleviç'e yaptığı eylemden ötürü desteklerini illeti.