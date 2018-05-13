DHA YURT BÜLTENİ - 11

1 - Bakan Fakıbaba: Ucuz et satan market zinciri sayısı 15 bine ulaştı GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de, tarıma verilen desteğin 15 yılda 15 milyar dolara çıktığını söyledi. Fakıbaba, ucuz et satan market zincirleri sayısının ise 15 bine ulaştığını belirtti. Bigadiç ilçesinde Et ve Süt Festivali'ne katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya ilgi yoğun oldu. Stantları gezen ve Anneler Günü dolayısı ile kadınlara çiçek dağıtan Bakan Fakıbaba'ya, yöresel yemekler tattırıldı. Balıkesir’in Türkiye’yi doyuran illerin başında geldiğini söyleyen Bakan Fakıbaba, çiftçiye verilen desteklerin 15 yılda büyük artış gösterdiğini söyledi. ‘UCUZ ET SATAN MARKETLER ZİNCİRİ 15 BİNE ÇIKTIö 2002 yılında tarıma verilen destek miktarının 1.9 milyar lira olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, 2018 yılında bu rakamın 15 milyar dolara çıktığını kaydetti. Çiftçilerin sıkıntılarının da olduğunu söyleyen Fakıbaba, “Elbette ki sıkıntısız olmaz. Ancak şundan eminler. Diyorlar ki; 'Hükümet olarak, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak size inanıyor ve güveniyoruz.' Bir hekim olarak, bir cerrah olarak, ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık denilince vallahi şaşırmadım değil. İlk haftadan itibaren öyle bir sevdim, öyle bir mesleğime alıştım ki; siz üretici kardeşlerime hayranım ben, aşığım. Sizler olmamış olsanız açız, ülke aç. Yaptığınız çok önemli. Sadece para olarak değil, Manevi olarak da çok güzel işler başarıyorsunuz. Bakın, bugünden itibaren üçüncü bir market zincirini satışa ilave ettik. 13 bin olan marketler zinciri 15 bine çıkmış oldu. 81 milyon vatandaşımız daha rahat olsun, daha rahat alışveriş yapsın diye. O marketlerde de bugünden itibaren 29 liradan ve 31 liradan alma şansına sahip olacaksınız.ö dedi.

Bakan Fakıbaba'nın konuşmasının ardından kendisine Yağcıbedir halısı hediye edildi. Bakan Fakıbaba, daha sonra Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ardından sektör temsilcileri ile bir araya gelecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Festival alanından görüntüler.

Mether takımı ve halkoyunları gösterisi.

Bakan Fakıbaba'nın alana gelişi ve kadınların anneler gününü kutlaması.

Bakan Fakıbaba konuşması.

Bakan Fakıbaba'ya çiçek takdimi. Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) ====================== 2 - Kemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kamerada ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde 10 Mayıs günü Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, midibüsteki Nuran Demircioğlu, Saliha Aybüke Ulutaş ve Burcu Aslan öldü, 15 kişi yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş, jandarma karakolundaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aynı yönde seyreden bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde havanın yağışlı olduğu görüldü. Çatalbaş'ın kullandığı minibüsün seyir halindeyken kontrolden çıktıktan sonra önce sol tarafından bariyerlere çarptığı, ardından sağ tarafından midibüsün sol arka kısmına vurduğu görüntüye yansıdı. Kontrolden çıkan minibüsün yolun sağ tarafına savrulup takla attığı, midibüsün ise sol tarafta bulunan ve yolu ayıran beton bariyerlere çarptıktan sonra kendi etrafında dönüp yan yattığı görüldü. Kaza sonrası midibüsten birkaç kişinin indiği de görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anına ilişkin araç kamerası görüntüsü

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

(KJ, HABER: Yılmaz KILIÇKAYA- KAMERA: ANTALYA, (DHA) ================== 3 - Dolu yağışı Doğubayazıt’ta hayatı olumsuz etkiledi AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan dolu yağışı cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğubayazıt'ta bugün saat 15.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 30 dakika süren, dolu yağışı yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çevredeki İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağışın durmasını beklerken, rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Caddelerde biriken suyun içinden geçen araçları gören vatandaşlar, “Araçlar yüzüyorö yorumunda bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dolu yağışı detaylı

-Dolu yağışı genel

-Yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar

-Göle dönen caddeler

-Suyun içinden geçen araçlar (KJ: Haber-Kamera: Sedat BUDAK / DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), DHA) ============= 4 - Çankırı'da 'anneler günü' programı ÇANKIRI'da 13 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan 15 Temmuz şehidi Uhud Kadir Işık'ın annesi Naciye Işık, "Oğlumun babası ile darbeye karşı çıkış amacı siyasi bir amaç için değildir. Sade ve sadece vatan içindir" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, şehit ve gazi aileleri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Uhud Kadir Işık’ın annesi Naciye Işık bir konuşma yaptı. Konuşmasında oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne Işık, "Oğlumun babası ile darbeye karşı çıkış amacı siyasi bir amaç için değildir. Sade ve sadece vatan içindir. Geçmişten bugüne kadar Çanakkale, kurtuluş harbinde, Afrin’de, Güney Doğuda verilen şehitlerin tek ve tek amacı vatanı, bayrağı, dini ve bu ezanın susmaması içindir. Bizler için vatan mevzu bahis ise gerisi teferruattır. Oğlumun adının gençlik merkezine, okullara verilmesinin gayesi onun bıraktığı vatan din, bayrak tek Türkiye sevdasını sizlerin devralmanızdır" dedi. Şehit annesi Işık, konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Salonu dolduranlar da duygu dolu anlar yaşadı. Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke de şehit annesi Naciye Işık'ın konuşmasında duygu dolu anlar yaşadığını aktararak, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Görüntü Dökümü: -Konuşmalar -Salondan detaylar Ramazan SARICI/ÇANKIRI,(DHA) ================== 5 - Ankara'da sebze-meyve pazarında defile ANKARA'da modacı Mehmet Sait Dalmış tarafından İşçi Blokları'ndaki sebze-meyve pazarında defile düzenlendi. Pazar esnafı ve vatandaşlar defileye yoğun ilgi gösterdi. İngiltere'de 4 yıl önce 'en iyi yönetici ve en iyi marka' dalında Oxford Socrates ödülüne layık görülen modacı Mehmet Sait Dalmış, Ankara Çukurambar'da İşçi Blokları'nda bulunan sebze-meyve pazarında defile düzenledi. 2018 İlkbahar Yaz Kreasyonun sunulduğu defile, pazar esnafı ve vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Pazarda defileyle karşılaşan vatandaşlar, şaşkınlıkla podyuma çıkan mankenleri izledi. Bazıları ise cep telefonları ile modelleri görüntüledi. Defile ile ilgili açıklama yapan modacı Mehmet Sait Dalmış, "Genelde insanlar halkın ulaşamayacağı yerlerde defile yapıyorlar. Ben de bu nedenle defileyi halkın ayağına getirmek istedim. Halkın ilgisi çok yüksekti. Çünkü bir ilki gerçekleştirmiş olduk" dedi.

İlk defa pazarda podyuma çıktığını belirten modellerden Aytül Yavuz, "10 yıldır modellik yapıyorum. İlk defa pazar yerinde bir organizasyon gerçekleşiyor. Bizde böyle bir yerde olduğumuz için çok heyecanlıyız" dedi. Diğer modellerde heyecanlı olduklarını böyle keyifli bir ortamda bulunduklarını için mutlu olduklarını ifade ettiler. Pazar esnafı da çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek çok beğendiklerini dile getirdiler. Görüntü Dökümü: -Modellerin hazırlanması

-Modeller ile röp

-Defileden görüntü

-Pazardan görüntü

-Modacı Mehmet Sait Dalmış ile röp

-Pazar esnafı ile röp

-Detaylar Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ================ 6 - Antalya'da renkli festival *- ANTALYA'da düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, 7 farklı renkteki boyaları birbirine atarak yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.

Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara Beach Park'ta 10 numaralı plajda yapıldı. 'Antalya, Rengarenk olmaya hazır mısınız' sloganıyla düzenlenen Holi Festivali'ne katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerine atarak boya savaşı yaptı. Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı tatilciler, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.

Etkinliğe katılanlar canlı müzik ve dans gösterileri eşliğinde festivalin tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festivale katılanlardan görüntü

- Dans edip eğlenen gençlerden detay

- Yüzleri boyalı genç kızlardan detay

- Dans eden genç kızlardan detay

- Birbirlerine boya atan gençlerden detay HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ============= 7 - MHP’li Sarı: Şer güçlere fırsat verilmemeli MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Amasya milletvekili aday adayı Mehmet Sarı, merkeze bağlı Ezinepazar köyünde düzenlenen 'yağmur duası'na katıldı. MHP'li Sarı, burada yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadeleye değindi. Sarı, "Herkes birbirini iyi tanımalı, çoluğuna çocuğuna iyi sahip çıkmalı, şer güçlere fırsat vermemeli, küresel güçleri iyi bilmeli ve Amerika’nın tezgahına gelmemelidir. Bir daha bugünleri yaşamamamız için iyi tahlil edilmesi lazım. Bunlara fırsat vermemek için iyi çalışmak lazım" diye konuştu. Görüntü Dökümü --------------

-MHP MYK üyesi sarı yağmur duasına katıldı detay

-Mehmet Sarı köylülerle selamlaşma detay

-Röportaj

-Diğer detaylar Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-