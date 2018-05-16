DHA YURT BÜLTENİ- 11

Muğla'da AK Parti'den İsrail protestosu Muğla'da AK Parti Teşkilatları tarafından, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, bu duruma tepki gösteren silahsız Filistinliler'den onlarcasını öldürüp binlercesini yaralaması, protesto edildi. AK Parti Muğla İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığı'nca ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinliler'e ateş ederek onlarcasını katletmesi, binlercesini yaralaması, Kurşunlu Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Protestoya katılanlar 'Direniş kazanacak', 'Katil ABD, Ortadoğu'dan defol', 'Mücadelemiz sürecek, emperyalizm yenilecek' dövizleri taşıdı.Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, "Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" dedi. Türkiye'nin hukuksuzluğa karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten Mete, "Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in, Filistinli kardeşlerimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Mete, Kudüs'ün namusunu korumanın tarihin yüklediği mukaddes bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ümmetin onuru Kudüs'ün, bu tarz oldu-bittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs'ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir." Konuşmaların ardından Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın Filistin'de ölenler için yaptırdığı duanın ardından kalabalık dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklamasına katılanlardan görüntü

-AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin açıklaması

-Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın dua yaptırması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ======================================== Uşak'ta İsrail ve ABD protestosu ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv'den taşınan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılması ve İsrail askerlerinin bu durumu sınırda protesto eden Filistinliler'e ateş ederek katletmesi, Uşak'ta da protesto edildi.

ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle aralarında Kardeşlik Platformu, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti, MHP, BBP ve Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin olduğu grup "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankart açarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan grup daha sohra Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan namazın ardından grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Kardeşlik Platformu Sözcüsü Fahrettin Tuğrul, "ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Saldırıları düzenleyen İsrail ve buna sessiz kalan ABD ve onun kukla rejimlerini nefretle lanetliyoruz diyen Tuğrul, "İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Dün haçlı saldırılarına karşı nasıl Selahaddin Eyyubiler çıkardıysak bugün de yeni Selahaddinler çıkaracağız. Türkleri, Kürtleri, Arapları ve tüm insanları Filistin topraklarına ve Filistin halkına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Filistin halkı yalnız değildir" dedi. Basın açıklaması, Filistin'de ölenler için okunan dua okunmasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntü

-15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda slogan atılmasından görüntü

-Gıyabi cenaze namazı kılınmasından görüntü

-Basın açıklamasından görüntü

-Filistin'de ölenler için dua okunması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) ========================================= Ordu'da AK Parti'den ABD ve İsrail'e protesto ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve yaşanan katliam, Ordu'da AK Parti tarafından düzenlenen programda protesto edildi.

AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve yaşanan katliam protesto edilerek kınandı. Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD'yi protesto etti. 81 ilde AK Parti İl Başkanları tarafından aynı anda basın açıklaması yapıldığını hatırlatan, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, İsrail'in şuana kadar 55 Filistinli vatandaşı şehit ettiğini, binlerce masum vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınadıklarını söyledi. ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Uğur Çelenk, "Bu girişim bizim için yok hükmündedir. Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutumu ve izansız yaklaşım, ABD'yi dünya kamuoyunda ve devlet arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçalara da ortak etmiştir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk'in açıklaması

-Protestoda vatandaşlardan görüntü (SÜRE: 2.54 Dk ) (BOYUT: 168 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA) ========================================= Düzce'de, İsrail tepkisi Düzce'de, yaklaşık 3 bin kişi düzenlenen yürüyüşte İsrail'e tepki gösterdi.

Düzce'de, İsrail'e tepki gösteren yaklaşık 3 bin kişi Düzce Belediyesi'nin önünde toplanarak Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, 'Katil İsrail, katil Amerika' sloganları attı. AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin yaptığı konuşmada, "Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" dedi.Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın okuduğu duanın ardından eylem son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntüler

-AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in açıklaması

-Duadan görüntü, detaylar Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ====================================== Aydın'da ABD ve İsrail protesto edildi Aydın'da ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinliler'in katledilmesi AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın basın açıklamasıyla protesto edildi. Protesto öncesi Filistin'de ölenler için Bey Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşınmasında ve ardından yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinli'nin yaşamını yitirmesi Aydın'da da AK Parti il teşkilatının öncülüğünde kınandı. Kent Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik" dedi.

"KINIYOR VE LANETLİYORUZ"

ABD ve İsrail'i yapılan zulümden dolayı kınadıklarını ve lanatlediklerini ifade eden Özmen, "Türkiye'de 81 ilde AK Parti il başkanlarının ortak basın açıklamasını biz de Aydın'da gerçekleştiriyoruz. ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını kabul etmemiz, asla kabul edilemez. Bugün bizim için yok hükmündedir. ABD bölgede bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Atılan her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumak mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün bu tarz oldu bittilerle işgal girişimine karşı Selahattin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki, bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok dinli, çok kültürlü çoğulcu yapısının korunması ve Kudüs bu şekilde barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve bu izahsız yaklaşım, ABD'yi dünya devletleri arasında yalnızlığa mahkum ederken, terör devleti İsrail'in işlediği suçlara da ortak etmiştir" dedi. Öte yandan basın açıklamasından önce Filistin'de ölenler için Bey Camii'nde öğle namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar Filistin ve Türk bayrakları önünde saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Filistin'de ölenler için Bey Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınmasından görüntü

-İsrail ve ABD'nin basın açıklaması ile protesto edilmesinden görüntü

-AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in basın açıklamasını okuması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ============================================ İzmir'in köklü okulunda 'marş' krizi/EK

MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA İzmir'in köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin, 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı okumak istemesiyle yaşanan tartışmaya okulun mezunları da katıldı. Okulun önünde toplanan bir grup mezun, yaşananlara tepki gösterdi. Basın açıklamasını yapan Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, "Üzücü bir olay. Güzel geçen mezuniyet töreni aynı zamanda Anneler Günü'ydü. Törenin sonunda üzücü olay yaşanıyor. Güzel de geçti aslında. En sonda gençler, oradaki coşkuyla İzmir Marşı'nı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söylemek istiyorlar. Burada bir engelleme oluyor. Okulumuz aydınlık geleceği sağlayan bir okul. Aydınlık geleceğin gençlerini yetiştiren okulumuzun bu şekilde anılması da üzüntü verici. Pek çok yerden tepki geldi. Burada aslında eğitim sistemiyle ilgili zihniyet değişimine ihtiyaç var. Tepkimiz isimlerle ilgili değil. Biz zihniyetin değişmesini istiyoruz. Geçmişte de farklı konularda kriz yaşadık. Okulumuzun ismine layık olmasını istiyoruz. Bu tür şeylerle anılmasını istemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasından görüntü Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ============================================ Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şebeke üyelerinden 5'nin daha önce başka suçtan cezaevinde olduğu saptandı. Ardından geçen 11 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 17 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR/KONYA,(DHA) =========================================== Engelli çocuklar, 1 günlüğüne polis oldu Gaziantep'te, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Engelliler Haftası nedeniyle 12 engelli çocuğu misafir etti. Çocuklar polis kıyafeti giyerek çevik kuvvete katıldı ve kendileri için düzenlenen gösterileri izledi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel eğitime gereksinim duyan çocukları ağırladı. Bir günlük polis olan engelli çocuklar, giydikleri polis kıyafetleriyle Çevik Kuvvet polisleriyle kol kola girerek tatbikat yaptı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) su ve eğitimli köpeklerin gösterilerini izleyen engelli çocuklar, daha sonra araçlara bindi. Gösterileri keyifle izleyen çocuklar, alkışlarla polise destek verdi. Çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinin kurucusu Emine Aydın, "Çocuklarımız çok eğlendi. Bunun yanı sıra çocuklarımızın büyük çoğunluğunun hayalinde polis olmak vardı. Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsun onların bu hayalini gerçekleştirdi. Hepsi çok mutlu" dedi. Engelli çocuklardan Filiz Gül ise asker ve polisleri çok sevdiğini söyleyerek, "Şehit olan asker ve polislerimizin mekanı cennet olsun. Allah polisimizi, hırsızların, teröristlerin şerrinden korusunö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Engellilerin şube müdürlüğüne glemesi

- Polislerin engelillerle ilgilenmesi

- Engelli çocukların Çevik Kuvvet polisleriyle tatbikata katılması

- TOMA'nın su gösterisi

- Köpek gösterisi

- Çocukların polis araçlarına binmesi

- Emine Aydın'ın konuşması

- Engelli Filiz Gül'ün konuşması

- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA) ============================================ Engelliler zabıta oldu Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında üniforma giyen zihinsel ve bedensel engelli gençlerle mesai yapıp, moral aşıladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü ile Engelsiz Yaşam Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut’un işbirliğinde zihinsel ve bedensel engelli gençler bir günlüğüne üniforma giyip zabıta oldu. Engelli zabıtalar, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında temsili denetimler yaptı. Kent turunda esnafa kırmızı karanfiller hediye eden engelli zabıtalar, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar’ı makamında ziyaret etti.