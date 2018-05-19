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DHA YURT BÜLTENİ-11

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

Atatürk anıtındaki HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini devirdi (EK) 1)GÖZALTINA ALINDI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalanması ve CHP çelenginin ise devrilmesi olayına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Atatürk anıtındaki HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini devirdi (EK)
1)GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalanması ve CHP çelenginin ise devrilmesi olayına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izlenen görüntülerin ardından çelenkleri parçalayıp deviren kişinin Fatma N. (57) olduğunu belirledi. Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'mala zarar verme' suçundan gözaltına alınan Fatma N. ilk ifadesinde ayağının takıldığını söyledi. Çelenkleri devirdiği görüntülerin izletilmesinin ardından Fatma N, "Ben bir anlık sinirle yaptım" dedi. Soruşturma sürüyor.

Mehmet YİRUN-TEKİRDAĞ/DHA

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2)DUBLE YOLDA TEHLİKELİ YOLCULUK

ADAPAZARI'nda duble yolda bir motosiklet sürücüsünün ayaklarıyla motosikleti kullanarak yaptığı yolculuk trafiği tehlikeye soktu.Adapazarı'ndaki Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nda kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bulvarın Karaman yönüne seyir halinde olan motosikletin sürücüsü ayaklarını direksiyona koyarak seyir etti. Direksiyonu ayaklarıyla kontrol ederken ellerini de göğüs hizasında bağlayan sürücü, sakin bir tavırla dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. Bu anlar o sırada trafikte olan bir araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Cep telefonuyla çekilen görüntüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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3)YAKALADIĞI YILANLA SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTI

NİĞDE'de yakaladığı yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Veysel Göktaş, büyük ilgi gördü. Kentte hayvansever kimliğiyle bilinen Veysel Göktaş, 1.6 metre boyunda yılan yakaladı. Elinde tuttuğu yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Göktaş, büyük ilgi gördü. Yayında doğaya saygılı olunmasını isteyen Göktaş, yaklaşık yarım saatlik yayının ardından yılanı doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü
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- Yılanı koluna sarılması
- Yılanın boyunu ölçmesi
- Yılanı boynuna sarması
- Yılanı doğaya bırakması
- Yılanın gitmesi

SÜRE:29'35" BOYUT: 120 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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