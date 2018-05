DHA YURT BÜLTENİ - 11

"Ülkeleri için barışçı gösteri yapan Filistinli çocukların, kadınların üzerine acımasızca kurşun yağdırdılar. Bütün İslam ümmetinin kalbine hançer sapladılar. Allah, zulüm düzenlerini başlarına yıksın. Dünyaya hükmeden zalimler, Müslümanların başını önüne eğdirmek istiyorlar. Selahaddin Eyyübi'nin, Sultan Alpaslan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in intikamını almak istiyorlar. Diyarbakır buna izin verir mi? İşte, Diyarbakır bu. Diyarbakır her zaman dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan bir şehrimizdir. Diyarbakır insanı yurtseverdir. Bizler şerefimizle yaşamaya ahdetmiş, Rabb'imize söz vermişiz. Zalimlere, katillere, ruhlarını düşmanlara satan alçaklara boyun eğmeyiz, hak ve adalet yolundan asla ayrılmayız. Daima merhamet ve sevgiden yana olacağız. Her türlü ayrımcılığı, ırkçılığı reddedeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Türk de olsak Kürt de olsak Arap da olsak hep beraberiz kardeşiz. Çünkü Rabb'imiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. O'nun için biriz ve beraberiz. Şiddetin her türlüsünü reddedeceğiz, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek, akılla bilimle halledeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun, huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan def olup gitsin. Gençlerimizin kanına giren alçak terör örgütünü, Allah'a şükür sizlerin desteğiyle bugün artık ülkemize, şehrimize zarar veremeyecek hale getirdik. Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmek için ne kendi hukukumuzu çiğneteceğiz ne de başkalarının hukukunu çiğneyeceğiz. Türkiye'nin bütün vatandaşları eşittir, özgürdür. Bu ülkede hiç kimse 'birinci sınıf', 'ikinci sınıf' diye ayrılamaz. İstanbul'da, Diyarbakır'daki kadar Diyarbakırlı kardeşimiz huzur içinde yaşıyor. Bu birlik ruhunu gözümüzün nuru gibi koruyacağız."