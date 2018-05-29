DHA YURT BÜLTENİ-11

Osmaniye'de 10 katlı binada korkutan yangın Osmaniye'de, 10 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alevler, diğer dairelere sıçramadan güçlükle söndürülürken, 1'i itfaiye eri, 4 kişinin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Hürkent Sitesi B Blok'ta meydana meydana geldi. Binanın 6'ncı katında kiracı olarak oturan Aydın Sönmez'in evinde, henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dairenin tüm odalarını sararken, apartman sakinleri itfaiye ve 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye eri Okan Dağ ve binadaki 3 kişi, dumandan zehirlendi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, dumandan zehirlenenler Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın ise uzun süren çabanın ardından söndürüldü. Polis ve itfaiye, kullanılamaz hale gelen dairedeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binadan genel görüntü, aşağıdaki vatandaşlar

- Alevlerin görüntüsü

- İtfaiye aracının gelişi

- Farklı açıdan binadaki yangından detay görüntü

- Yangın sonrası dumanlar yükselirken BOYUT: 43,4 MB SÜRE: 01'22"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA) =========================================== Bakan Özlü, yerli otomobil fabrikasıyla ilgili: Gündemimizde yer konusu yok Kastamonu’da AK Parti aday tanıtım toplantısına katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı yer ile ilgili sorulan soruya, “Yer konusu şu an gündemimizde yokö dedi.

24 Haziran seçimleri için AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı için Kastamonu’ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Kuzeykent Belediye Nikah ve Konferans Salonunda partililer ile bir araya geldi. Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Özlü, “Televizyon kanallarında bazıları yıkmaktan bahsediyor. Yapmak zor ama yıkmak çok kolaydır. Sadece yıkmaktan, iptal etmekten, bozmaktan bahsediyorlar. ‘Kanal İstanbul’u, yerli marka otomobili, köprüleri, havaalanlarını yolları iptal edeceğiz’ diyorlar. Yapılan eserler milletimizin kullandığı her gün üzerinden geçtiği yollar, içerisinden geçtiği tüneller, üzerinden gittiğimiz köprüler. Bunlardan milletimizin vazgeçmesi söz konusu değildir. Bu seçim farklı seçim olacak. Bu seçimin özelliği farklı. Bir tarafta Cumhur İttifakı ve birde birbirine benzemeyen hiçbir ortak değeri olmayan ittifak varö dedi. Aday tanıtım toplantısı sonrasında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Bakan Özlü buradan çıkışta basın mensuplarının yerli otomobil ile ilgili sorularını cevapladı. Bakan Özlü şunları söyledi: “Yerli Marka Otomobil ile ilgili 22 ilimizden teklif var. Kastamonu’da bunların içerisindedir. Şu anda tasarım ve şirketleşme aşamasındayız. Yer seçimi konusu 2019’un konusu bugünün konusu değil. Şimdi her tarafa bakıp değerlendireceğiz. Karar verildi diye bir şey yok. Özel şirketlerden ortak girişimciler var. Onların ciddi yatırımı olacak. Şu an gündemimizde yer seçimi yok.ö

Görüntü dökümü:

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-Aday tanıtım toplantısı öncesi Salondan saygı duruşu

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşması

-Aday tanıtımı

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşması Süre: 03:10 Boyut:100 MB

Haber:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA) =========================================== Tutuklu ve hükümlü yakınlarından 'af' eylemi Niğde'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, 'af yasası' çıkarılmasını istedi.

Çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, af çıkarılması için eylem yaptı. Eylem yapan aileler, 'Af istiyoruz af', 'Mahkumlara af, özgürlük' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Dündar Zencirli, "Devlet büyüklerimizden af istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Başbakan'ımızdan rica ediyoruz. Kadın tacizlerine, teröristlere, FETÖ'ye af istemiyoruz. Çocuk tacizlerine af istemiyoruz. Normal suçu olanlara, suçu az olanlara af istiyoruz" dedi. Grup üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gruptan görüntü

-Taşıdıkları dövizlerden görüntü

-Slogan atarken görüntü

-Grup adına açıklama yapan Dündar Zencirli ile röp

-Diğer vatandaşlarla röp.

-Detay görüntüler Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ========================================== Alzheimer hastası kadın kayboldu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 6 gündür kayıp olan alzheimer hastası 80 yaşındaki Şahinde Yavuz'u bulmak için arama çalışması yapılırken, havadan da drone ile kontrolde bulunuluyor.

Safranbolu Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şahinde Yavuz, 6 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınmadı. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı. Evin karşısındaki İncekaya Kanyonu içinde ve çevresindeki ağaçlık alanlar ile mezarlıklarda arama yapılırken, drone ile de havadan kontrolde bulunuldu. Yapılan arama çalışmalarına rağmen yaşlı kadın bulunamazken, bölgede çalışmalar devam ediyor. Fuat Yavuz çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini, ancak annesinin görülmediğini belirterek, "Olay günü gece evde kalktığını fark ettim ve gittim yatağına yatırdım. Sabah saat 07.30'da işe gitmek için uyandığımda kapıyı açık gördüm. Anahtarı alıp kapıyı açmış ve gitmiş. Kendi çabamla aradım. Daha sonra polise gittim. Şu ana kadar bir sonuç elde edemedik. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yollardan geçmemiş. Okuma yazması yok. Alzheimer hastası. Kendi evini kabul etmiyordu. Her akşam 'beni evime bırak' diyordu. Başka evi de yok. Birkaç defa komşularımız geri çevirmiş. Eşim yakalayınca da eve getirmiştik. Hastalık ilerlediği için beni ve torunlarını bazen tanıyordu bazen de tanımıyordu" dedi.