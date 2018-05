DHA YURT BÜLTENİ-11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

Bakan Özlü, yerli otomobil fabrikasıyla ilgili: Gündemimizde yer konusu yok

Kastamonu’da AK Parti aday tanıtım toplantısına katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı yer ile ilgili sorulan soruya, “Yer konusu şu an gündemimizde yokö dedi.

24 Haziran seçimleri için AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı için Kastamonu’ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Kuzeykent Belediye Nikah ve Konferans Salonunda partililer ile bir araya geldi. Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Özlü, “Televizyon kanallarında bazıları yıkmaktan bahsediyor. Yapmak zor ama yıkmak çok kolaydır. Sadece yıkmaktan, iptal etmekten, bozmaktan bahsediyorlar. ‘Kanal İstanbul’u, yerli marka otomobili, köprüleri, havaalanlarını yolları iptal edeceğiz’ diyorlar. Yapılan eserler milletimizin kullandığı her gün üzerinden geçtiği yollar, içerisinden geçtiği tüneller, üzerinden gittiğimiz köprüler. Bunlardan milletimizin vazgeçmesi söz konusu değildir. Bu seçim farklı seçim olacak. Bu seçimin özelliği farklı. Bir tarafta Cumhur İttifakı ve birde birbirine benzemeyen hiçbir ortak değeri olmayan ittifak varö dedi. Aday tanıtım toplantısı sonrasında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Bakan Özlü buradan çıkışta basın mensuplarının yerli otomobil ile ilgili sorularını cevapladı. Bakan Özlü şunları söyledi: “Yerli Marka Otomobil ile ilgili 22 ilimizden teklif var. Kastamonu’da bunların içerisindedir. Şu anda tasarım ve şirketleşme aşamasındayız. Yer seçimi konusu 2019’un konusu bugünün konusu değil. Şimdi her tarafa bakıp değerlendireceğiz. Karar verildi diye bir şey yok. Özel şirketlerden ortak girişimciler var. Onların ciddi yatırımı olacak. Şu an gündemimizde yer seçimi yok.ö