DHA YURT BÜLTENİ- 11

Bakan Zeybekci: Denizli veya İzmir belediye başkanlığıyla ilgili düşüncem yok Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, adının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığyıla anılmasıyla ilgili bir soruyu, "Değişim ve dönüşümden yanayız. Yenilenmeden yanayız. Denizli Belediyesi'yle ilgili ya da İzmir'le ilgili asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Asla, altını 2 defa çiziyorum" diye yanıtladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran Pazar günü Denizli'ye gelişiyle ilgili, Ak Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 11 Haziran'daki Denizli programının iptal edildiğini belirten Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyareti sırasında Denizli'ye gelme isteğini dile getirdiğini, dün (pazartesi) yapılan Bakanlar Kurulu sırasında da bunu kendisine tebliğ ettiğini belirtti. 10 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'ye geleceğini, saat 14.00'te 29 Ekim Bulvarı'ndaki mitingte halka sesleneceğini söyledi. Denizli'de Ak Parti ve 'Cumhur ittifakı' olarak, gelecek seçimde tarihi bir zirveyi yakalayacaklarını iddia eden Zeybekci, "Bizim tarihi zirvemiz, 28 Mart 2004 seçimleri. O tarihi zirvenin de üzerinde bir noktaya çıktığımızı hep beraber göreceğiz. İlçeler arasındaki yarışla seçimde güzel bir sonuç alacağız" dedi. Siyaseti bırakıp, kabinede yer almamak gibi bir düşüncesinin olup olmadığının sorulması üzerine Zeybekci, şöyle dedi:"Biz siyaseti teslim üzerine yaptık. 28 Mart 2004 seçimleriyle başlayan süreçten sonra, Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatlarına asla ve asla hayır demedik. Hiçbir zaman için de yorum yapmadım. Bu dönemde de gerçekleşen her şey o yöndedir. Yani 24 Haziran'dan sonra bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli'den vatandaşlarımızın bu talebi, vatandaşlarımızın bu sevgisi ve ilgili oldukça ülkeme, milletime pozisyonu, makamı ve mevkii nasıl olursa olsun hizmet etmeye devam etmek bizim boynumuzun borcudur. Allah'ın verdiği bu sağlığı bu toprakların, bu ülkenin, bu şehrin bize sağlamış olduğu mülk, makam veyahut da itibarın bir zekatı, bir gerekliliği veya bir askerlik görevi gibi görüyoruz. Dolayısıyla hani 'kenara çekileyim, biraz istirahat edeyim' gibi değil. Bunlarla ilgili tüm karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindedir."

BELEDİYE BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Zeybekci, Ak Parti Denizli milletvekili aday listesinde yer almaması nedeniyle isminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuşulduğu yönündeki bir başka soruyu da şöyle yanıtladı:"Değişim ve dönüşümden yanayız, yenilenmeden yanayız. Bir yerden bir yere varmak ne güzel. Bir yerden bir yere göçmek ne güzel. Donmadan, bulanmadan akmak ne güzel. Yani donmak, bulanmamak lazım. Onun için hem Denizlimizin tadı damağında kalmıştır, hem de bizim tadı damağımızda kalmıştır. Dolayısıyla Denizli ile ilgili, Denizli Belediyesi ile ilgili veyahut da İzmir'le ilgili asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinde de, bu dönemde de 24 Haziran seçimlerinde de İzmir mevzusu gündeme geldiğinde ben kabrimin, mezarımın Denizli'de olmasını tercih ettiğimi söyledim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Zeybekci'den detay

- Bakan Zeybekci'nin konuşması Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ============================================= Hırsızın kısa boya paletli çözümü, kameraya yansıdı Antalya'da park halindeki kamyonetten cep telefonu çalan A.B., yakalandı. A.B'nin, açık cama yetişemediği için altına tahta paletlerden yükselti yaptığı kamera görüntülerine yansıdı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, Kepez ilçesi Toptancı Hal Kompleksi yerleşkesi içinde meydana geldi. Madde bağımlısı A.B., park halindeki kamyonette bulunan telefonu çalmak için harekete geçti. Kamyonetin açık camından içeriye uzanmaya çalışan A.B., boyunun kısa gelmesi üzerine yanda bulunan atıl durumdaki paletleri ayağının altına koyarak üzerine çıktı. Daha sonra camdan elini sokan A.B., telefonu çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İhbarın ardından harekete geçen Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın A.B. olduğunu tespit etti. Operasyonla yakalanan A.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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- Hırsızın paletleri üst üste koyarken görüntüsü

- Araçtan hırsızlık yapması Haber- Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,(DHA) ============================================== Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Antalya'nın Serik ilçesinde Çetin Uras (63) kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis cinayet şüphesiyle Uras'ın birlikte alkol aldığı Moldova uyruklu A.B. adlı kadın ile M.Ç.'yi (74) gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2026 Sokak'taki evde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Moldova uyruklu A.B., M.Ç. ve Çetin Uras birlikte oturup, alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu Çetin Uras göğsünden bıçaklandı. A.B.'nin komşularından yardım istemesi üzerine durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralanan Çetin Uras'a müdahale etti. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin Uras, kurtarılamadı. Çetin Uras'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Antalya Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis önce A.B.'yi ardından da M.Ç.'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Moldovalı A.B.'nin olayın yaşandığı evin sahibi olan başka bir erkekle birlikte yaşadığı, Çetin Uras'ı da yardım etmek amacıyla bir süredir eve aldıklarını belirtildi. M.Ç.'nin ise A.B. ile daha önceden tanıştığı ve yanına birkaç kez gelip gittiği kaydedildi.

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- A.B. ve M.Ç.'nin adliyeye getirilmesi HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ========================================= Motosiklet kaskı takıp 2 otomobili kundakladı Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli park halindeki 2 otomobili kundaklayıp kaçtı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güllerpınarı Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Sokak'ta araç kiralama şirketi sahibi Kamil Kaan Çiçek'e ait park halindeki 07 NA 3341 ve 07 HST 80 plakalı otomobiller önceki gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KUDNAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Araçların kundaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde başında motosiklet kaskıyla otomobillerin yanına yaklaştığı görülen şüphelinin yanında getirdiği yanıcı maddeyi araçları üzerine döküp, ateşe verdiği yer aldı. Otomobillerin alev almasının ardından şüphelinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Güvenlik kamerası)

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- Şüphelinin yaya halde gelmesi

- Şüphelinin araçların üzerine yanıcı madde dökmesi

- Şüphelinin araçları ateşe verip kaçması HABER: Engin ANAK- KAMERA: ANTALYA, (DHA) ========================================== Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmaris'te bağış kampanyası Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen Ak Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağış yaptı. Yoğun katılım nedeniyle bankada ayrı bölümde işlemler gerçekleştirildi.

Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'in çağrısıyla partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için banka şubesi önünde saat 14.00'te bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Ülgen, banka yetkilileri ile görüşerek, işlerinin aksamaması ve sürecin hızlandırılması talebinde bulundu. Bankada sıra numarası alan vatandaşlar, açılan ayrı bölümde bağışlarını gerçekleştirdi. Bağışlarını yapan partililer önce sosyal medyadan dekontlarını paylaştı ardından banka önünde başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğunluk nedeniyle bazı partililer, bankanın ikinci şubesinde bağışlarını yaptı. Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, "Seçimde son dönemece geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim çalışmalarında destek olmak için saat 13.20'de çağrıda bulundum. Saat 14.00'de çok sayıda partilimiz banka önünde toplandı. Kısa sürede vatandaşlarımızın yoğun katılımı mutlu etti. Yüreğimizden ne kopuyorsa destek olmak için buradayız. Bizler İnce acemilerle değil ustalarla hizmete devam diyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Banka önünden görüntü

- AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen'in açıklaması 1 dakika 49 saniye-131 MB. HD

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ============================================== Olimpiyat temsilcisi eski milli atlet toprağa verildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizinden ölen 79 yaşındaki Canel Konvur Telatar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 1960 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden 3 kadın atletten 1'i olan Telatar'ın cenaze töreninde çok az sayıda kişinin bulunması dikkat çekti.

Fenerbahçe voleybol takımında 7 kez üst üste şampiyonluğu yaşayan Canel Konvur Telatar, dün (pazartesi) akşam, 1991 yılında eşi Akın Telatar ile birlikte yerleştiği Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde kalp krizinden öldü. Telatar için bugün, Bitez Adliye Camii'nde tören düzenlendi. Eşi Akın Telatar, oğlu Akçan Telatar, 3 eski voleybolcu arkadaşı, 30 yakın komşusu ve yakınları törene katıldı. Resmi yetkililerin törene katılmaması dikkat çekti. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Telatar'ın Fenerbahçe ve Türk bayrakları ile sarılı tabutu, Bitez Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Oğlu Akçan Telatar, "Annem hayatının büyük bölümünü Türk milli takımlarına sporcu olarak ardından da Fenerbahçe'de yönetici olarak adadı. Bizlere çok onurlu ve gururlu bir isim bıraktı. Onunla gurur duyuyoruz" dedi. Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Telatar'a 21 Ocak 2018'de İstanbul'da düzenlenen törende, 'Fenerbahçeyi Fenerbahçe Yapan Sporcular Onur Plaketi' vererek ödüllendirmişti. 1950 ve 1960'lı yıllarda Türk atletizmine büyük emek veren, yüksek atlamada kırdığı rekorların yanı sıra engelli koşularda da söz sahibi olan Telatar'ın 400'den fazla madalyası ve 150'nin üzerinde kupası bulunuyor.

KUTU

CANEL KONVUR TELATAR KİMDİR?

1939 yılında doğdu. Çok küçük yaşta eski bir atlet olan babasının nezaretinde atletizme başladı. O yıllarda babasının görevli bulunduğu Antakya'ya yapılan çalışmaları, semeresini vermekte gecikmedi. Okullararası yarışmalar, Canel Konvur'un zirve yolunda katettiği ilk basamaklar olmaya başlamıştı. Daha sonra ailece İstanbul'a yerleştiler. Fenerbahçe Kulübü'nde daha geniş imkanlarla ciddi çalışma düzenine girdi. Bir yıl içinde yüksek atlama rekorunu 23 santim farkla eline geçirerek 1.43'e ulaştırdı. (1958) Spor hayatı programlanmıştı. Kışın kros, voleybol ve basketbol yazın da atletizmle uğraşmaya karar verdi. Her dalda başarıyla çıtayı yükseltti ve milli takım formalarını başarıyla giydi. Fenerbahçe'nin voleybol ve basketbol takımlarında oynarken defalarca İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan kadroların değişmez elemanı oldu. Bu arada kadınlar yüksek atlama rekorunu 1959'da 1.50,1960'da 1.56 ve 1961'de 1.60'a çıkardı. 1960 Roma Olimpiyatları'nda milli takım formasını başarıyla taşıdı.