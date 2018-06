DHA YURT BÜLTENİ-11

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmalarında işçilerinin yatakhanesinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın bugün meydana geldi. İnşaatı devam eden sunta fabrikasında çalışan 10 işçinin kaldığı yatakhane de, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Burada bulunan tüplerinde patlaması sonucu çevreye yayılan alevler 5 aracın hasar görmesine neden oldu. Can kaybının ve yaralanın olmadığı yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına alıp söndürdü. SİLAHINI KURTARMAK İÇİN ATEŞE ATLADI Aracını yangından kurtaran Regaip Korkmaz, "Patlama olduğunu duyunca koşarak geldim. Aracımın bir kısmı yanıyordu, içinde baba yadigarı silah vardı, o almak için yangına rağmen aracıma ulaştım. Sonrasında araçtaki yangını söndürdük, silahımı da yanmadan kurtardım. Silahımın benim için büyük önemi var. Can kaybının olmaması sevindirici. Araba önemli değil yansın" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

==================================================

4)PAMUK ŞEKERİ ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ, İZDİHAMA YOLAÇTI

TUNCELİ'de valilik ile belediyenin ortak düzenlediği yıl sonu 1'inci çocuk şenliğine ilkokul ve anaokullarında okuyan binden fazla öğrenci ve veli katıldı.Şenliğe katılan öğrenciler, müzik ve dans gösterileri yaparak, belediye ekiplerinin dağıttıkları uçurtmaları uçurdu. Belediye ekiplerinin dağıttığı pamuk şekeri ve uçurtmaları almak isteyen çocuklar ve aileleri, izdihama neden oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk şenliğine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Başsavcı Behçet İşlek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ile yüzlerce çocuk ve veli katıldı. Çocuk şenliğinin açılışında konuşan Vali Sonel, Tunceli'de yaklaşık 11 aydır hem valilik, hem belediye başkan vekilliği görevini yürüttüğünü söyledi. Amaçlarının Tunceli'deki çocukların daha güzel ve güvenli bir şekilde geleceğe hazırlamak için gayret gösterdiklerini anlatan Vali Sonel, "Ben ve arkadaşlarım, burada öncelikli olarak Tunceli çocuklarını hem huzur içinde, hem güven içinde, daha iyi bir gelecek elde etmeleri için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz ve bu konuda ne gerekiyorsa yaptık. Çocuklarımızın daha iyi bir gelecek elde etmeleri için hem okul şartlarını, hem de dışarıda eğlenebilecekleri alanları hazırladık. Bizim Tunceli'deki tek amacımız çocuklarımıza güvenli bir gelecek için gerekli alt yapı çalışmalarını sağlamak ve yaratmak. 11 Ay önce göreve başladığımda şu an bulunduğumuz park alanı yoktu. 200 bin metrekare alana büyük bir park ve oyun alanı yaptık. Birçok okul ve mahalle gezimde çocuklar bana 'vali amca lunapark istiyoruz' dediler. Ben de çocuklarımızı kırmadım, Belediyemiz olarak Munzur Çayı kenarına, bir de çocuklarımız için eğlence alanı, yani lunapark yaptırıyoruz. Her türlü eğlence ve oyun alanı olan bir lunapark yapılıyor. Yakın zamanda tamamlanacak ve çocuklarımız gönüllerince eğlenecek. Yine Munzur çayı kenarında artık daha modern bir plaj hazırlıyoruz, kısa sürede bitecek ve Tunceli iç turizmi akınına uğrayacak. Munzur plajını hazırlıyoruz. Deniz kumu getiriyoruz ve yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Tunceli'de ulaşım konusunda bazı sıkıntılar vardı. Ovacık yolu, Tunceli-Erzincan karayolu, Tunceli-Nazimiye ve Tunceli-Çemişgezek yolları çok eskiydi. Dün Ankara'dan geldim, Karayolları Genel Müdürü ile görüştüm. Bu yoların yapımına çok yakın zamanda başlanacak. Özelikle başta Tunceli-Erzincan karayolu olmak üzere ilçe yollarımız dahil ihale yapılmış ve 1 milyar lira ile ihalesi tamamlanmış. Yakın zamanda yollarımız da yapılacak ve Tunceli tam bir Turizm cenneti olacak. Biz bundan sonra da çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için her şeyi yapacağız bundan emin olun" dedi.

Vali Sonel'in konuşmasından sonra özellikle anakolu öğrencilerinin dans ve müzik gösterileri izleyenlerden büyük ilgi gördü. Elif Güntaş İlköğretim Okulu öğrencilerinin bağlama ile yaptığı müzik sunumu büyük ilgi gördü. Çocuklarını katıldığı eğlence ve gösterilerden sonra belediye ekiplerinin çocuklara dağıttığı pamuk şekeri ve uçurtmaları almak isteyen veliler ve çocuklar, izdihame neden oldu.