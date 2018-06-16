DHA YURT BÜLTENİ-11

ANTALYA'DA FIRTINA VE DOLU TARIM ALANLARINI VURDU (EK)

1)BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ve Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, dolu ve şiddetli rüzgarın zarar verdiği tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Göven, "Dolu ve fırtına meyve bahçelerine, seralara, araçlara, evlerin çatılarındaki güneş enerjili su ısıtma sistemlerine zarar verdi. Ağaçlar yollara devrildi. Afetin teselli verici yönü can kaybımızın olmayışıdır. Mal telafi edilir ama halkımızın can güvenliğine zarar gelmesin. Allah bu tür afetlerden korusun" dedi. Vatandaş ise dolunun büyük taneler halinde yağdığını belirterek, çok korktuklarını, evlerinin içine kaçtıklarını kaydetti. Dolunun ardından ilçe merkezine kısa süreliğine elektrik verilemedi. Zarar gören enerji nakil hatları da tamir edildikten sonra şebekeye elektrik verilmeye başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı hasar tespitinden sonra zararın boyutunun belli olacağı belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı Yusuf Göven'in ziyareti

- Dolunun deldiği plastik seralar

- Doludan kırılan cam seralar

- Plastik örtüsü dağılmış seralar

- Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) =========================================================== 2)EĞİRDİR GÖLÜ'NE GİREN İRANLI TURİST BOĞULDU ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göle giren İranlı Muztaba Nasvi Samsadi, boğularak yaşamını yitirdi.

Eğirdir'de tatil yapan İranlı Muztaba Nasvi Samsadi, ailesiyle birlikte gelen Eğirdir Gölü Altınkum Plajı'na geldi. Saat 12.00 sıralarında suya giren ve bir süre yüzen Samsadi daha sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan yaklaşık 2 saatlik aramalar sonucunda Muztaba Nasvi Samsadi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipleri kıyıya çıkardığı Samsadi'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.Cenazenin kıyıya çıkarılması sırasında Muztaba Nasvi Samsadi'nin eşi ve diğer yakınları fenalık geçirdi.

DENİZ BİSİKLETİNDEN SUYA ATLADI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göle girerek boğulan İranlı turist Muztaba Nasvi Samsadi'nin, yanındaki birkaç kişiyle kiraladıkları deniz bisikletiyle suya açıldığı belirtildi. Bir süre sonra Samsadi'nin deniz bisikletinden suya atladığı ve daha sonrasında da gözden kaybolduğu kaydedildi.

DÜN DE 4 İRANLI SUYA DÜŞTÜ

Gölde dün ise deniz bisikletiyle suya açılan İran uyruklu 4 turist, şiddetli rüzgarın etkisiyle deniz bisikletinin alabora olması sonucu suya düştü. İhbar üzerine gelen Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi'nin kurtardığı 20- 28 yaşları arasındaki 4 İranlı tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntü HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA, (DHA) ====================================================== 3)ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI ÇANAKKALE’de 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Çanakkale'de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 3 günlük Ramazan Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren Çanakkale merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, zaman zaman saatlerce kendilerine sıra gelmesini bekledi. Uzun araç kuyrukları, bazen şehiriçi trafiğinin kilitlenmesine yol açtı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribotla sefer yapıyor. Öte yandan, Çanakkale’den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Feribot iskelesinden genel ve detay görüntü.

-Feribotlardan görüntü.

-Feribot iskelesinde oluşan araç kuyruklarından genel ve detay görüntü.

-Demircoğlu caddesinde sıra bekleyen uzun araç kuyruklarından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 56 saniye. 214 MB. ============================================================ 4)TATİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI ÇANAKKALE’de 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale'de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 3 günlük Ramazan Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren Çanakkale merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, zaman zaman saatlerce kendilerine sıra gelmesini bekledi. Uzun araç kuyrukları, bazen şehiriçi trafiğinin kilitlenmesine yol açtı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribotla sefer yapıyor. Öte yandan, Çanakkale’den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Feribot iskelesinden genel ve detay görüntü.

-Feribotlardan görüntü.

-Feribot iskelesinde oluşan araç kuyruklarından genel ve detay görüntü.

-Demircoğlu caddesinde sıra bekleyen uzun araç kuyruklarından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 56 saniye. 214 MB. =====================================================

5)TATİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla -Fethiye Karayolu'nun Ortaca ilçesi Kocabel Mevkii'nde meydana geldi. Muğla'dan Fethiye yönüne giden Songül Çabanoğlu, kullandığı 34 GR 3676 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Ters olarak duran otomobilde sıkışan sürücü Songül Çobanoğlu ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Cennet Mutarmede, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu güçlükle yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 kadın, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 2 kadın buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, iki kadının İstanbul'dan Fethiye bayram tatiline giderken kazada yaralandıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Sağlık ekisbinin yaralı 2 kadına ilk müdahalesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA) ======================================================= 6)AK PARTİLİ MEHMET EMİN YILMAZ'IN ABLA ACISI AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, 27'nci dönem Diyarbakır 4'üncü sıra milletvekili adayı Mehmet Emin Yılmaz'ın ablası ve Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın halası Zeynep Pirinç (79) hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da yaşayan Zeynep Pirinç, yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu bugün yaşamını yitirdi. Pirinç'in cenazesi, Diyarbakır'da kılınan namazın ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi. Pirinç'in cenazesine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ve çok sayıda kişi katıldı. AK Parti'li Eker, MKYK üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz ile yakınlarına mezarlıkta başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra Diyarbakır’a geçti. Zeynep Pirinç'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeye katılan kalabalık

- Taziye dileklerini kabul eden Mehmet Emin Yılmaz

- Cenazeye katılan Mehdi Eker

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB ====================================================== 7)TATİLCİLER BULUTLU HAVAYA RAĞMEN DENİZ KENARINDAN AYRILMADI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatilciler bayramın ikinci gününde de zaman zaman bulutlu havaya rağmen plajları doldurdu.

Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, ilk gün olduğu gibi ikinci günü de sahilde geçirdi. Türkiye'nin pek çok yerine yağmurlu hava hakimken

tatilciler, Bodrum'da denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının güneşte 34, deniz suyu sıcaklığının da 26 derece olduğu Bodrum'da tatilciler, denize girip, güneşlendi. Güneş zaman zaman bulutların arkasına saklansa da tatilcilerin keyfini kaçıramadı. Yağmur yağmamasını fırsat bilen tatilcile yüzdü, su sporları yaptı. Bazı tatilciler ise sezlonglara uzanıp, kitap okuyarak dinlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bulutlu havada denize girenlerden görüntü

-Sahilde güneşlenen ve top oynayanlardan görüntü

-Genel detay görüntüler

( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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8)ORTACA, KÖYCEĞİZ VE FETHİYE'DE BAYRAM BEREKETİ MUĞLA'nın Ortaca, Köyceğiz ve Fethiye ilçesine, bayram tatilini fırsat bilerek gelerek tatilciler, sahilleri ve mesire yerlerini doldurdu.

Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme Plajları'nın yanı sıra Fethiye'nin Göcek, Ölüdeniz, Çalış Plajları ile Köyceğiz'deki Yuvarlakçay Mesire alanında adım atacak yer kalmadı. Ramazan Bayramı nedeniyle Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir, Burdur, Isparta gibi yakın illerden gelen tatilciler, bol denize girip, güneşlenmenin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığını ise 22 derece ölçüldüğü Ortaca'da plajlarda iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar ortaya çıktı. Otelllerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Kimi tatilciler ise Dalyan Kanalı'ndaki tekne turlarına katılarak, eşsiz da manzarasının tadırı çıkardı. Görüntü Dökümü

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-Sahillerden görüntü

-Soğuk su başlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)