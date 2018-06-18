DHA YURT BÜLTENİ-11

1)CUDİ DAĞI'NDA 8 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda, insansız hava araçlarıyla tespit edilen bir grup PKK'lıya yönelik düzenlenen hava operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Cudi Dağı'ndaki operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen eylem hazırlığındaki 8 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava hücum harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. ŞIRNAK, (DHA) 2)2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ HASTANEDE GEÇEN HAFTA DA YANGIN ÇIKMIŞ GAZİANTEP'te dün sabaha karşı 2 kişinin yaşamını yitirdiği özel hastanedeki yangının, elektrik panosundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 kişilik heyet, 12 Haziran'da da yangın çıktığı belirlenen hastanedeki olayla ilgili ihmal olup, olmadığını araştırıyor.Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital'in eksi 3'üncü katındaki elektrik panosu aşırı ısınmadan dolayı, dün sabah saat 04.00 sıralarında alev alırken, servisler de yoğun dumanla kaplandı. Yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, AFAD görevlileri ise hastaları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, valiliğin açıklamasına göre tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören akciğer kanseri Mehmet Örün (55) ile kalp yetmezliği bulunan Mehmet Turgut (63) hayatını kaybetti, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hayatını kaybeden Turgut'un 15, Örün'ün ise 13 gündür hastanede yattığı belirtildi. Hastanedeki 45'i bebek, 80 hasta ile dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan hastalara oksijen tedavisi uygulandı. Tedavileri tamamlanan hastane personeli 5 kişi taburcu edilirken, 83 hastanın başka hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Valiliğin tahliye sırasında, hastane yönetiminin ise sevk edildikleri hastanede öldüklerini yazılı açıkladığı olayda ölen Mehmet Turgut ile Mehmet Örün'ün cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili itfaiye tarafından hazırlanan raporda yangının, hastanenin eksi 3'üncü katında bulunan elektrik panosundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığı belirtildi. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 kişilik heyetin çalışması da sürüyor. Savcılık heyeti, ihmal olup olmadığı yönündeki araştırmasını sürdürürken ayrıca, valiliğin, ölen 2 kişinin tahliye sırasında, hastane yönetiminin ise sevk edildikleri hastanede öldüğü yönündeki açıklamalarıyla ilgili de inceleme yürüttüğü ifade edildi.

12 HAZİRAN'DA DA YANGIN ÇIKMIŞ

2 kişinin öldüğü yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hastanede, geçen 12 Haziran Salı akşamı da yangın çıktığı ortaya çıktı. Küçük çaplı patlamaların da duyulduğu belirlenen hastanedeki birinci yangının neden çıktığı ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan ikinci yangınla bağlantısının olup olmadığı da araştırıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- NCR Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB ==================================================== 3)ANTALYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 13 YAŞINDAKİ MUHAMMET ÖLDÜ, 6 YARALI ANTALYA- Kemer karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında Muhammet Rojan Karakoç (13) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer yönüne seyreden İYİ Parti'ye ait 06 CIR 01 plakalı seçim minibüsü, 34 BD 2983 ciple maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücüler araçları yol kenarına çektiği sırada sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 09 FN 376 plakalı kapalı kasa kamyonet önce cipe, ardından önünde seyreden Halis Karakoç'un kullandığı 07 GY 196 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Karakoç'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet beton bariyere çarparak yola devrildi. Kazada, kamyonetin ön tarafındaki Muhammet Rojan Karakoç yaşamı yitirdi, sürücü Halis Karakoç ile kamyonetin kasasında yolculuk yapan 3 yakını, kapalı kasa kamyonettin sürücüsü ile yanındaki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren Muhammet Rojan Karakoç'un kamyonet sürücüsü Halis Karakoç'un torunu olduğu, ailenin Kemer ilçesinde oturan yakınlarını ziyarete gittiği kaydedildi. Muhammet Rojan Karakoç'un cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Kazayı haber alarak gelen yakınları gözyaşı döktü. Diğer yandan İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Fulya Yasemin de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kaza nedeniyle Antalya- Kemer karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Araç trafiğinden görüntü

Kazaya karışan araçların görüntüsü

RÖP: Yasin Felamur ( sürücü )

Kazada ölen gencin yakınlarından görüntü

Ölen gencin yakını sinir krizi geçirmesi

Cesedin cenaze aracına konması

Aracın çekilmesi

Cenaze aracının morga gidişi

Kazada ölen gencin resmi

Detaylar

382 MB /// 03.22(HD)

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================================================== 4)BAKAN EROĞLU: HAYVANLARA İŞKENCE YAPANLARA HAPİS CEZASI VERECEĞİZ ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sadece insanları değil hayvanları da koruyoruz, sahip çıkıyoruz. Onlar için çıkartacağımız yasada, hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası vereceğiz" dedi. Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bayramlaşma ve açılış törenine katıldı. Bakan Eroğlu, belediye meydanında Kızılören Kaymakamı ve Sandıklı Kaymakam vekili Adem Can, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve vatandaş tarafından karşılandı. Bakan Eroğlu, beraberindekilerle esnaf ziyareti yaptı. Bakan Eroğlu'na gezisi sırasında bir vatandaş tarafından kiraz hediye edildi. Bakan Eroğlu, kirazın paketini açarak partililere ve vatandaşa ikram etti. Daha sonra Bedesten Çarşısı'na gelen Bakan Eroğlu, buradakilerle bayramlaştı.

'GEREKİRSE HAPİS CEZASI DA VERECEĞİZ'

Burada konuşan Bakan Veysel Eroğlu, bir vatandaşın 'Sokak hayvanlarına sahip çıkalım' demesi üzerine, "Sadece insanları değil hayvanları da koruyoruz, sahip çıkıyoruz. Onlar için çıkartacağımız yasada, hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası vereceğiz. Şu anda büyük para cezası var. Gerekirse hapis cezası da vereceğiz. Buradan da bir mesaj vermek istiyorum özellikle bizim kültürümüzde 'uyutma' denen bir şey yoktur. Batı var ya uyutma adıyla köpekleri hep öldürür. Ben oralarda çok gördüm, oralarda sokaklarda köpek falan göremezsin. Evinde beslerse besler. Biz de uyutma denilen şekilde sokak hayvanlarını öldürmek yoktur, yasaktır" dedi.

'BU İP'NİN İPİYLE KUYUYA İNİLİR Mİ'

Konuşmasına Türkiye'nin 15 yılda 3.7 büyüdüğünü aktararak devam eden Bakan Eroğlu, faiz hortumlarının Ak Parti iktidarı döneminde kesildiğini kaydetti. CHP'nin eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın FETÖ tarafından genel başkanlıktan indirildiğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Buradan CHP'li kardeşlerime şunu söylüyorum. Ey CHP'li kardeşlerim senin Atatürkçü CHP'ni birileri işgal etti. Teslim aldı. FETÖ'nün ikinci planı vardı. MHP'yi işgal etmek. Fakat büyük devlet adamı Bahçeli önledi. Bunu gören FETÖ bir parti kurdu. Hangi parti? İP. Bu İP tamamen FETÖ mamulü partidir. Tabandaki arkadaşları seviyorum. Onlar ayrı. Onlar bizim kardeşimiz. Tabandaki ey milliyetçi kardeşlerim, Allah aşkına bu İP'nin ipiyle kuyuya inilir mi? Şu anda CHP şehitler hakkında ne düşünüyor? CHP yöneticileri ne diyor? 'Biz şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden rahatsız' diyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki şehitlerimiz başımızın tacı. Şehitler ölmez. Ya bu millet bu bayrak dalgalansın, minarelerden ezanlar ilelebet okunsun diye şehit düşüyor" diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Ulu Cami'de öğle namazı kılarak Kent Park'ta muhtarlarla basına kapalı toplantı yaptı ve ardından da ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Eroğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntü

- Bakan Eroğlu'nun kiraz dağıtırken ve kiraz yerken görüntü

- Bakan Eroğlu'nun Bedesten Çarşısı'na gelmesi

- Bakan Eroğlu'nun Bedesten'de vatandaşla tokalaşması

- Bakan Eroğlu'nun konuşması

- Bakan Eroğlu'nun çarşıyı gezmesi

- Bakan Eroğlu bedesten de vatandaşlar ile fotoğraf çekilirken

598 MB /// 05.24ö HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ===================================================== 5)OTOMOBİLİN LPG TANKINDA 20 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ BURSA'da, uyuşturucu nakli ihbarı üzerine yapılan kontroller sırasında durdurulan şüpheli otomobilde, LPG tankına zulalanmış 20 kilogram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otmobili merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Mahallesi'nde durdurarak şoförü etkisiz hale getirdi. Otomobilde yapılan aramada bagajda bulunan LPG tankına zulalanmış 20 kilogram eroin ele geçirildi. Şüpheli Y.A. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Y.A. adliyeye sevk edildi.