DHA YURT BÜLTENİ - 11

Arazi nedeniyle tartıştığı torunlarını av tüfeğiyle vurdu: 3 yaralı ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde Mecit İlhan (69), arazi nedeniyle tartıştığı torunları Ali İlhan ile Hicabi İlhan'a av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan 2 kardeş ile tartaklanan dedeleri hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kurugöl köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit İlhan ile torunları Ali İlhan ve Hicabi İlhan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mecit İlhan, evde bulunan av tüfeğiyle torunlarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ali İlhan ve Hicabi İlhan kardeşlerle tartaklanan dede Mecit İlhan yaralandı. Mecit İlhan ile torunları Ali ve Hicabi İlhan ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan dede ile torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen İlhan kardeşlerin annesi Besey İlhan ile yakınları ise baygınlık geçirdi. Polis ve jandarma olay yeri ile hastanede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Besni Devlet Hastanesi

- Yaralıların getirilişi

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Yaralıların acil servise alınması

- Fenalaşan anne Besey İlhan’ın ambulansla getirilmesi

- Fenalaşan annenin acil servise alınması

- Polisler ve jandarma

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN /BESNİ(Adıyaman),(DHA) Bakan Fakıbaba: Ağalık yapmayacağız GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da seçim sonrası tebrikleri kabul ederken, ayakkabılarını çıkarıp çıktığı masanın üzerinde seçmenlere seslenerek, "Göreceksiniz bütün teşkilatımızla beraber hep sizin emrinize olacağız. Hep yanınızda olacağız. Ağalık yapmayacağız Allah’ın izniyle. Bakın bu önemli, biz halkın hizmetkarlarıyız" dedi.

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Bakan Fakıbaba, partisinin tebrik kabul programına katıldı. Bir restoranda gerçekleştirilen teşekkür programına milletvekilleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve çok sayıda parti yöneticileriyle birlikte katılan bakan Ahmet Eşref Fakıbaba uzun süre vatandaşlarla tokalaştı. Konuklara baklava ikram edildiği teşekkür programında, önce sandalye üzerine çıkan ardından ayakkabısı çıkarıp korumaları eşliğinde masanın üzerine çıkan Bakan Fakıbaba, salondakilere seslendi. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Fakıbaba, mükemmel bir seçim geçirdiklerini belirterek, Suruç’ta yaşanan olaya ilişkin olarak, “Keşke o olay olmasaydı çok daha güzel olurdu. Ama olacağa çare yok arkadaşlar. Ama bundan sonra birlik beraberlik içerisinde tek bir amacımız var; Şanlıurfa, Türkiye, bayrağımız” dedi.

'BUGÜN VARIM, YARIN OLMAYABİLİRİM'

Zaman zaman sloganların da atıldığı toplantıda, önemli olanın samimiyet olduğuna değinen Bakan Fakıbaba, bakanlık döneminde büyük hizmetler yaptığını belirterek şunları söyledi: “Şimdiye kadar çok güzel şeyler yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bugün varım, yarın olmayabilirim, gayet doğaldır. Biz dava insanlarıyız. Biz halkın hizmetkarıyız. Siz olmazsanız biz bir şey değiliz. 10 kişiden 2 kişinin problemini çözüyorsak benim için ne mutlu, bu bir ibadettir. Parayla hiçbir ilgimiz olmadı, bundan sonra da olmaz” diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlarla tokalaşan bakan Fakıbaba

- Salonda oluşan kalabalık

- Slogan atanlar

- Masa üzerine çıkan bakan Fakıbaba

- Seçmenlere konuşan Fakıbaba

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA) Emniyet müdürünün şüphelendiği otomobilden 'esrar' çıktı ADANA'da İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'Huzur ve Güven-9' uygulama noktasında, durdurun dediği otomobilin sürücüsünün üzerinden 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' çıktı. Yapılan uygulamada, 2 gün önce öz annesini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren, şüpheli de yakaladı.

Kent genelinde 25 noktada yapılan 'Huzur ve Güven-9' operasyonu denetlemeye çıkan, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şüphelendiği bir otomobili durdurun talimatı verdi. Ekipler aracı durdurup, sürücü Şükrü G.'nin (25) iç çamaşırında 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' ele geçirdi. Bunun üzerine otomobilde narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Şükrü G. ise gözaltına alındı.

ANNESİNİ ÖLDÜREN KATİL DE YAKALANDI

Ekipler ayrıca, Mersin’in Silifke İlçesi Atakent Mahallesi'nde, 2 gün önce öz annesi Emel Zor'u (35), 11 yerinden bıçaklayarak öldüren, Mustafa Özcan'ı da (20) yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Silifke Jandarma ekiplerine teslim edildi. Mustafa Özcan'ın 2014 yılında ise, annesinin erkek arkadaşını da öldürdüğü, yaşının küçük olması sebebiyle ceza almadığı ortaya çıktı. 15 bin 175 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda 53 aranan şahıs gözaltına alınırken, 65 kişi ve 39 işyerine 108 bin 580 lira idari para cezası kesildi. Kontrol edilen 7 bin 670 otomobilin ise, 39'u trafikten men edilip, 59 çalıntı araç da yakalandı. Ayrıca 96 araca 98 bin 450 lira ceza kesildi. Uygulamada 15 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 2 döner bıçağı, 7 bıçak ve çok sayıda mermi ile kartuş ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için polisin 24 saat boyunca görevde olduğunu söyleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, " Halkımızın canı ve emniyeti için, yeni bir huzur uygulaması yaptık. 2 bin 200 personelimizin görev aldığı uygulamalara aralıksız olarak devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Aranan araçlar

- Polislerin araç sürücülerinin üzerini araması

- İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın uyuşturucu bulunan aracın başında durması

- Polisin uyuşturucu paketini açması

- İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın konuşması

- Ele geçen silahlar Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA) Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi YOZGAT’ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya B.'nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya daldı. Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşyerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-İşyeri çalışanının konuşması

-Detay

-Kaza yerinde biriken kalabalık Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU /YOZGAT,(DHA) Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI Haber: Mehmet SEZGİN /SİVEREK(Şanlıurfa),(DHA) Fenerbahçe Başkanı Koç vefasını gösterdi, nikah şahidi oldu FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kongresi’nde yaptığı konuşması ile dikkatleri üzerine çeken kongre üyesi Hasan Doğan’ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongresinde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Genç Fenerbahçeliler Yalova Sorumlusu Hasan Doğan’ın düğünü memleketi Yalova’da gerçekleşti. Hasan Doğan ile Rabia Üstün çifti, Safran Köyü’nde yapılan kır düğünü ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş yaptı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kıydığı nikahta konuşma yapan Başkan Koç, dünyaevine giren çifte mutluluklar diledi. Hasan Doğan’ın kongrede yaptığı konuşma ile damga vurduğunu kaydeden Ali Koç, "Bugün sözümüzü tutmanın burada olmanın mutluğu içindeyiz. Hasan bana sorduğunda ben inşallah dedim. Seçilmezsek kesin geliriz, seçilirsek ne olur bilemeyiz demiştim. Nasip oldu. Hasan Doğan’la Fenerbahçe dolayısıyla yollarımız kesişti. Hasan Doğan ve Hasan Doğan gibiler sayesinde seçildik. Ama daha evveliyatı var. Bana bir e-mail atıp arkadaşlarıyla yardım etmek istediğini söyledi. Sağ olsun Hasan Doğan’ın hem seçim öncesi hem de seçim günü bize muhteşem desteği oldu. Biraz önce dediler ki siz bakmayın Hasan Doğan’ı milyonların izlediğine, yüz bin kişi videosunu indirdiğine. Hasan Doğan içine kapanık, naif, sessiz sedasız biridir dediler. Sessiz sedasız hali böyle ise statta nasıl olursun tahmin bile edemiyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu bir yaşantınız olsun" dedi.

Ali Koç, evlilik cüzdanını çifte takdim etti. Damat Hasan Doğan ise Başkan Koç’a, Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’nde el emeği olarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki çimlerinden üretilen kâğıt hediye etti.