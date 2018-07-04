DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MUHARREM İNCE: CHP KARIŞMAZ (EK)

'GENEL BAŞKAN İLE BASIN YOLUYLA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ' Muharrem İnce, Erzurum'un tek CHP'li belediyesinin olduğu Çat ilçesine geldi. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile birlikte yeni yaptırılan belediye hizmet binasını gezen İnce, 'Kadın Dinlenme Evi'ne girerek, kadınlarla sohbet etti. Kadınlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra belediyenin diğer bölümlerinin gezip, yapılan Erzurum işi motifleri çok beğendiğini söyledi. Başkan Kılıç'ın makamına geçen Muharrem İnce, buradaki çocukları yanına çağırarak, bir süre sohbet etti. İnce, çevresinde toplanan çocuklara ilk olarak derslerinin nasıl olduğunu sordu. 'İyi' yanıtını alan İnce, bu kez de "Bedava kekle çay mı istersiniz yoksa uzay ve bilgisayar, bunları mı konuşmak istersiniz?" diye sordu. Çocukların "Uzay ve bilgisayar" yanıtını verdiği İnce, "Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Ben gelecekten umutluyum, çocuklar beni anlıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Önümüzde yerel seçim var, hazırlıklarını sürdürüyoruz" açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Muharrem İnce, "Bakarız. Şimdi Sayın Genel Başkan ile basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben. Doğrusu odur. Bakalım, yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar. Konuşuruz, Sayın Genel Başkan ile bunları değerlendiririz. Medya aracılığıyla konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde konuşurum, açıklamaları yaparız" diye konuştu.

ERZURUM/DHA ===================================================== 2)LEYLA'NIN ACILI BABASI: CANİ KİMSE BULSUNLAR, İDAMI HAK ETTİ AĞRI'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in acılı babası Nihat Aydemir, kızının aç olduğunu bildiği için günlerce yemek yiyemediğini söyledi, "Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti" dedi. Süreç boyunca herkesin yanında olduğunu söyleyen Aydemir, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla, dün kent merkezinde gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

'ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN' Türkiye'nin günlerdir konuştuğu minik Leyla'nın herkesin içini acıtırken, acılı aile taziyeleri kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak başsağlığında bulunduğunu belirten baba Nihat Aydemir, "Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Biraz mutluyum, en azından cenazemizi bulduk. Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti. Tüm Türkiyen'in canını yaktı, bizim ciğerimizi yaktı. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Allah hepinizden razı olsun, herkes yanımızda. Türkiye'ye binlerce kez teşekkür ediyorum. Eylül'ün babası ile aynı acıyı paylaşıyoruz. O da aradı, baş sağlığında bulundu" dedi. 'KAYBOLDUKTAN SONRA YEMEK YİYEMEDİM' Nihat Aydemir, sosyal medyada amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir'in fotoğrafının yayınlanarak, 'Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi' şeklindeki paylaşımlara isyan etti. Acılarının kendilerine yettiğini belirten baba Nihat Aydemir, "Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar. Ama aslı olmadan paylaşmak saygısızlık. Ben de olabilirim, devlet beni götürsün, idam etsin, ona kimse karşı gelemez. Neticeyi öğrenmeden, bir şey öğrenmeden bunu yapmak çok ayıp. Kaybolduğunda defalarca 'kim götürdüyse süt versin' dedik. Kızım açlıktan öldü. Kaybolduğundan beri yemek yiyemedim. Leyla'nın aç olduğunu biliyordum çünkü" diye konuştu.

KUZENİ SİTEM ETTİ Fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapanlara sitem eden Mehmet Aydemir ise şunları söyledi: "Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum." BAŞSAVCILIKTAN LEYLA AÇIKLAMASI

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Ağrı Adliyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü

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-Baba Nihat Aydemir ile röp.

-Kuzen Mehmet Aydemir ile röp.

-Taziye ziyareti (Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA) =========================================== 3)İZMİR'DE ÇOCUK İSTİSMARINA ORTAK TEPKİ İZMİR'de Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilicileri, motosiklet kulüpleri ile birlikte çocuk istismarına karşı eylem yaptı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen kalabalık, çocuk istismarlarının son bulmasını isterken, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, bu tür vakaların idam ile cezalandırılması için referandum önerisinde bulundu. Kaya, "İdamsa idam, kimyasal hadımsa hadım. Eğer bu milletin vekilleri elini bu taşın altına koymayacaksa bu millet referanduma hazırdır" diye konuştu.

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Anatolian Soldiers, 35 army, İzmir Motosiklet Kulübü ile İzmir Chopper isimli motosiklet kulüpleri açıklama yaparak çocuk istismarına karşı önlem alınmasını istedi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, son bir hafta içerisinde Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan, ardından da Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldiğini hatırlatarak, tüm Türkiye gibi kendilerinin de bağrının yandığını kaydetti. Kaya, "O evlatlarımızın basına yansıyan fotoğrafları aklımızdan çıkmıyor. Öfkemiz büyük. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ün, Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz" dedi.

Acı ve öfkenin bu ve bunun gibi olayların yaşanmasına engel olamadığını, yapısal düzenlemelerin artık şart olduğunu belirten Başkan Kaya, son dönemde büyük artış gösteren çocuk istismarı olaylarına karşı acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. TBMM'yi bu konuda caydırıcı kanunlar çıkarmaya çağırdıklarını kaydeden Ümit Kaya, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde bu suçların cezalarının çok ağır şekilde verildiğini vurguladı. "4 SAATTE BİR ÇOCUK İSTİSMARI YAŞANIYOR" Türkiye'nin çocuk istismarında dünyada üçüncü sırada olduğunu savunan Kaya, şunları söyledi: "Çocuk istismarına karşı hep beraber çalışmamız gerekiyorken sürekli olarak ayrı saflarda duruyoruz. Çocuk istismarı bir insanlık suçudur. Türkiye'de her 4 saatte bir çocuk tecavüz veya taciz ile karşı karşıya kalmakta. Sokaklarda yaşayan yaklaşık 25 bin çocuk cinsel taciz ile karşı karşıyadır. Yılda ortalama yaklaşık 7 bin çocuk istismara maruz kalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamalarına göre 7-14 yaş arası çocuklar daha sıklıkla cinsel istismara uğramakta. Bu rakamları artık vicdanlar kabul etmemektedir. Bu suçlara karşı daha caydırıcı ve ağırlaştırılmış cezalar istiyoruz. Tecavüzün affı yoktur, olmasında. Kadına şiddetin özrü yoktur, olmasında. Hayvana zulmün azı çoğu yoktur, olmasında. Mazlumun ve mağdurun yüreğini ferahlatmayan her karar zalime mükafattır."