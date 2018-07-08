DHA YURT BÜLTENİ-11

Çorlu'da yolcu treninin vagonu devrildi: Yaralılar var (2)

5 VAGON DEVRİLDİ Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı. Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdaha gerekir" dedi. ÖLENLER DE VAR

Kaza yerine ulaşan ekiplerden edinilen bilgeye göre, ölülerin de olduğu bildirildi. Ancak bu konuda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin Ediren'nin Uzunköprü ilçesi -İstanbul seferini yaptığı ifade edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Tekirdağ - DHA ===============================================

TÜRK YILDIZLARI'NDAN YALVAÇ'TA NEFES KESEN GÖSTERİ ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, nefes kesen gösteri düzenledi. Yalvaç Belediyesi'nce düzenlenen 'Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali' kapsamında Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, Yeni Otogar önündeki alanda, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü ve yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi. Gösteri öncesi Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi. Uçuş gösterisinde, Türk Yıldızları'nın saatte 1315 kilometre hıza ulaşabilen 'NF-5A/B' tipi 7 özel uçağı kullanıldı. Saat 16.00'da başlanıp, yaklaşık 20 dakika süren gösteride çeşitli akrobasi hareketleri yapan Türk Yıldızları pilotları, gökyüzünde kalp çizip, birbirine çok yakın uçuşlar gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteri, Ispartalılar tarafından heyecanla takip edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalabalıktan detay görüntüler

- Türk Yıldızları'nın gösterilerinden görüntü

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) ================================================ Karabük'te köyde 3 ev yandı (2)

5 EV, CAMİ, KÖY ODASI YANDI Karabük Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyünde çıkan yangında cami, köy odası, 5 ev yandı, bazı ahır ve samanlıklar kullanılmaz hale geldi. Yangının Ahmet Şahin'e ait eve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtildi. Yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. KARABÜK (DHA) =============================================== Kaçak ocaktaki göçükte ölen 2 madenci toprağa verildi (2)

YAKINLARI FERYAT ETTİ Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Erkan Conkur, Bartın'a bağlı Serdar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Erkan Conkur'un evinin önünde helallik alındı. Türk bayrağına sarılı cenazenin camiye götürüldüğü sırada Conkur'un dayısının eşi Emine Sakar, "Erkan biz sensiz ne yapacağız. Şimdi gittin geride 2 çocuk bıraktın. Böyle mi bırakacaktın. Canım güle güle git. Annene babana dayılarına selam söyle kuzum" diye feryat etti.