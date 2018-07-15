DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - Rize'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı Heyelan anı kamerada RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, yolları su bastı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü sağanağın ardından yaşanan heyelan anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kente, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Pazarköy ile Akarsu köylerinde sele ve heyelana neden oldu. Sağanak sonrası merkeze bağlı Pazarköy'de yer alan derede su seviyesi yükseldi, yollar çamur, toprak ve taş kitleleriyle kaplandı. Bazı araçlar sularla kaplanan yolda kalırken, bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yol temizleme çalışmalarına başlandı. Bölgede bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları kazma ve kürekle çamurlu suyla kaplanan yolu temizlemeye çalıştı. Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi. HEYALAN ANI KAMERADA

Bu arada Pazarköy'de etkisini artıran yağış sonrası ağaçların bulunduğu yamaç arazi üzerinde heyelan yaşandı. Heyelan anı çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülere yağışla birlikte yamaçtan kopan toprak yığının beraberinde bazı ağaçları da sürüklediği görüldü.

ŞELALENİN DEBİSİ ARTTI

Öte yandan Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metre yüksekten dökülen Ağaran Şelalesi’nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. TEDBİR AMAÇLI BAZI EVLER BOŞALTILDI Rize'de dün gece başlayan, bugün de etkisi sürdüren sağanak nedeniyle Salarha, Güneysu ve Çayeli dereleri taştı, bazı köy yollarını su bastı. Yağışın etkili olacağı beklenen kentte birçok köyde ise özelikle dere yataklarına yakın olan bölgelerdeki toplam 5 evde oturanlar, ani sel ve heyelan riskine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağanak nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapanırken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Araçlar ise sularla kaplanan yolda güçlükle ilerledi. Belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yoğun yağış alan bölgelere giderek çalışma başlattı. 'AŞIRI DERECEDE YAĞMUR YAĞDI' Merkeze bağlı Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, yoğun bir yağış olduğunu belirterek, Köyümüze yukarı dağlardan gelen üç menfezimiz tıkandı. Rize'ye aşırı derecede bir yağmur yağdı. Köyümüzde Burhan Demirci’ye ait binanın etrafını su bastı. İçinde olan kadın çocuklar korkudan bağırmaya başladı. Yetkililere haber verdik. Köylüler yukardan gelen suyu kesmek için ağaçları keserek önüne bent yaptılar. Zamanında bu menfezler küçük yapmışlar. Vatandaşlar bu konuda duyarlı olması lazım. Her şeyi akarsulara atıyoruz dedi.

'ÇOCUKLARI EVDEN AĞLAYARAK ÇIKARTTIK' Etkili olan yağışın ardından ev ve çevresi suyla kaplanan Burhan Demirci, Çocuklar beni aradı. 'Evin etrafını su bastı' dedi. Hastanedeydim taksi ile eve ulaştım. Baktım ki evin etrafı perişan. Çocukları ağlayarak evden zorla da olsa çıkarttık. Köylülerin yardımı ile evin komplesini su basmaktan kurtardık diye konuştu. 'ÇAY TARLALARINDAN KAÇTIK' Güneysu ilçesi Adacami mahallesinde çay toplarken ani bastıran sağanağa yakalandıklarını ve ardından kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Burhan Kalender de Sabah hava sağanak yağmurlu denildi. Çay toplamaya çıktık. Yağan aşırı yağmurlarla etrafımızda kopmaların toprak kaymalarının olduğunu gördük. Çay tarlalarından kaçarak aşağıda ki evimize indik. Dereler geldi çay tarlalarında mahsur kalanlar var yardım talep ettik ifadesinde bulundu. 'PAZARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK' Öte yandan Rize İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk ise sağanağın yarın sabaha kadar süreceğini belirterek, şöyle dedi Dün gece başlayan yağmurlar ilimizde etkili oldu. Çok şükür ki kimsenin burnu kanamadı. Sağanaktan dolayı kapanan yollar var. Yetkililer bu yolların açıklaması için çalışıyor. Tedbir amaçlı birkaç evi boşalttık. Yağmur son 24 saatte metrekareye Kalkandere'ye 100 Güneysu ve Çayeli ilçelerimize 80 merkezde ise 70 kilogram düştü. Biz vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Yağmur pazartesi sabahına kadar sürecek. Dikkatli olmalarını istiyoruz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyelan anı ve şelaleden görüntüler

-Derelerden görüntüler

-İş makineleri çalışma

-Vatandaşlar konuşma

-Kapanan yollardan görüntüler

HABER - KAMERA: Aytekin KALENDER - RİZE, (DHA) ================ 2 - Kırkpınar'da finalin adı: Şaban Yılmaz, Orhan Okulu EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalinde Ali Gürbüz kendi oyunuyla açık düşerek Şaban Yılmaz'a kaybederken, Orhan Okulu altın puanla rakibi Serhat Balcı'yı yenerek finale yükseldi. Şaban Yılmaz ve Orhan Okulu altın kemerin sahibi olabilmek için finalde güreş tutacak. 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri, başpehlivanlık güreşlerinde yarı finale yükselen Ali Gürbüz, kura çekiminde Şaban Yılmaz'ın rakibi oldu. Başpehlivan Orhan Okulu ise Serhat Balcı ile eşleşti. Yağlanan pehlivanlar cazgırların manileriyle tanıtıldıktan sonra peşrevleriyle tribünleri selamladı. Ali Gürbüz ile Şaban Yılmaz arasındaki müsabaka da tartışmalı bir pozisyona sahne oldu. Ali Gürbüz atak yaparken kendi oyunu açık düştü. Bunun üzerine Şaban Yılmaz büyük sevinç yaşarak Er Meydanı'ndan ayrıldı. Hakemlerin Er Meydanı'na dönmesini anons ederken, VAR sistemi ile görüntüler yeniden incelendi. Hakem kule heyeti incelemenin ardından Şaban Yılmaz'ı galip ilan etti ve anons etti. Şaban Yılmaz ve ekibi büyük sevinç yaşarken, Ali Gürbüz ise uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi. Hakem kule heyetine yapılan itirazlarda sonucu değiştirmedi ve başpehlivanlığın en büyük favorileri arasında gösterilen Ali Gürbüz Kırkpınar'a yarı finalde veda etti. 2005 yılında başpehlivanlık kazanan Şaban Yılmaz ise 'süpriz' bir şekilde finale yükseldi.

OKULU ALTIN PUANLA FİNALİST OLDU Orhan Okulu ile Serhat Balcı arasında yarı final mücadelesinde ise normal sürede yenişme sağlanmadı. İlk 30 dakikalık sürenin ardından güreşte puanlama bölümüne geçildi. On dakikalık puanlamada da sonuç değişmeyince altın puan bölümüne geçildi. Güreşin tamamında daha etkili olan Orhan Okulu yaptığı atakla rakibinin arkasına geçip puan aldı ve finale adını yazdırdı.657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde finalin adı Şaban Yılmaz ve Orhan Okulu oldu. İki pehlivanda altın kemeri alabilmek için finalde güreş tutacak. ER MEYDANI'NDA DEV TÜRK BAYRAĞI Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşlerinin ardından hakemler, cazgırlar ve görevlilerin yer aldığı kortej dev Türk bayrağı açarak Onuncu Yıl Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı. Protokol üyeleri de ellerinde Türk bayraklarıyla bayağı ayakta selamladı. Görevliler dev Türk bayrağının ardından 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart taşıdı. Kırkpınar'ın efsane cazgırları 15 Temmuz darbe girişimi vurgusu yaparak 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Görüntü Dökümü:

-Dev Türk bayrağı açılması

-Tribünleri dolaşması

-Protokol tribünü

-Onuncu yıl marşı

-Er Meydanı'nı gezen kortej

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- ================ 3 - 4 katlı binanın çatısı yandı BURDUR'da 4 katlı binanın çatısı çıkan yangında büyük çapta maddi hasar gördü. Konak Mahallesi Gazi Camii Sokak'ta, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in birinci katta ofisinin de bulunduğu 4 katlı binanın çatısında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun duman çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de bölgenin elektriğini kesti. Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çatının yanan kısımları

- İtfaiye ekipleri

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ============== 4 - 15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "50 çocuğum olsa o günkü o şartlarda vatan, millet davası için mukaddesat için ırz ve namusumuzu çiğnetmemesi için tamamına 'Orada, o yerde yer alacaksınız' derdim. Bugün de olsa yine gönderirdim" dedi.

Korkuteli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla darbe girişimi sırasında, Ankara'da şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabri başında anma programı düzenlendi. Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Öznaynak, Kaymakam Erol Tanrıkulu, protokol üyeleri, şehidin babası Osman ile annesi Zehra Ağaroğlu ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için Kur'an okunmasının ardından Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabrine karanfil bırakılarak, dualar edildi. Programda konuşan Osman Ağaroğlu, "Küresel, büyük şeytanların yerine alnı secdeli, başı takkeli yerli işbirlikçileriyle darbe teşebbüsüne girişildi; çünkü kale içten fethedilirdi. Türkiye, muhteşem Osmanlı'nın son kalesi, İslam ümmetinin ümit beslediği bir ülkeydi. Gözlerin Türkiye'de olması nedeniyle bu darbeyi yapmayı düşündüler. Bizler de şuurlu Müslümanlar olarak vatanımıza, milletimize göz diken dahili ve harici düşmanlara fırsat vermemek için canımızla malımızla savaşmak, mücadele etmek zorundayız. Bazıları 'Hadi başkalarının çocukları görevliydi, amirdi, memurdu, askerdi, polisti, sen niye çocuğunu oraya gönderdin' diye serzenişte bulunabiliyor, bilinçli veya bilinçsizce. 50 çocuğum olsa o günkü o şartlarda vatan, millet davası için mukaddesat için ırz ve namusumuzu çiğnetmemesi için tamamına 'Orada, o yerde yer alacaksınız' derdim. Bugün de olsa yine gönderirdim. Çünkü bu vatanda düzlüğe ulaşabilmek için birtakım yokuşların kan ter içerisinde çıkılması gerekiyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin kabrinde dua edilmesi

- Şehidin babasından detay

- Şehidin kabrine çiçek bırakılması

- Şehidin annesinden detay GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor. HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) ============== 5 - Antalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı ANTALYA'da Haşim İşcan Mahallesi'ndeki ahşap binada başlayan yangın, 2 eve sıçradı. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşim İşcan Mahallesi'ndeki metruk haldeki ahşap binada, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanındaki 2 metruk eve sıçradı. İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)

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- Yangın anına ilişkin görüntüler HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: ANTALYA, (DHA) ============== 6 - Baraj Gölü'ne düşen kepçe 23 saatte sudan çıkarılabildi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toprak kayması sonucu 4 gün önce kenarında çalışma yaptığı İsabeyli Baraj Gölü'ne düşen 11 tonluk kepçe, 'paraşüt sistemi" ile 23 saatlik bir çalışma sonucu sudan çıkartıldı.

Geçen 11 Temmuz'da, saat 17.30 sıralarında, İsabeyli Baraj Gölü kenarındaki ağaçlık alanda yol açma çalışması yapan Ersin Aygün'ün (36) kullandığı 11 ton ağırlığındaki kepçe, bulunduğu yerde yaşanan toprak kayması sonucu suya devrildi. Kepçe, kısa sürede baraj gölünün sularına gömülürken, Aygün, son anda kabinden çıkarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede inceleme yapıp, güvenlik tedbiri alırken, olay yerine çağrılan dalgıçlar suyun 30 metre dibindeki kepçe için keşif yaptı. Dalgıçların yaptığı keşfin ardından kepçenin bulunduğu yerden çıkartılması için İstanbul'dan 3 kişilik profesyonel sanayi dalgıcı ekibi getirtildi. Dün (Cumartesi) saat 12.00 sıralarında çalışmalara başlayan ekip, 'paraşüt sistemini' kullanmaya karar verdi. Önce 2 dalgıç, kayıklarla kepçenin battığı bölgeye ulaştı. 2 dalgıç, görüş mesafesi 25 santimetre olan baraj gölüne girip, 13 paraşütü suyun dibindeki kepçenin çeşitli yerlerine bağlayıp, kompresör ile şişirdi. Tüm paraşütlerin şişirilmesinin ardından kepçe suyun yüzeyine çıktı. Halat yardımıyla kıyıya çekilen kepçe, dana sonra vinç yardımıyla bugün saat 11.00'de sudan çıkarıldı. Kepçenin baraj gölünden çıkarılacağını duyup bölgeye gelen onlarca vatandaş da merakla çalışmaları izledi.

'ZARARIM 200 MİLYON'

Yol açma çalışmaları sırasında göle düşen kepçenin operatörü ve sahibi Ersin Aygün, canını kurtardığı için sevinçli olduğunu belirtip, "Kepçe kullanılamaz hale geldi. Zararım yaklaşık 200 milyon TL. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Kepçenin baraj gölünden çıkarılacağını duyan vatandaşlar, bölgeye gelerek merakla çalışmaları izledi.