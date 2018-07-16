DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - Perinçek, 50 yıl önce ABD askerlerini nasıl denize döktüklerini anlattı VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD askerlerinin 18 Temmuz 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu. Zamanın gençlik liderlerinden olan Doğu Perinçek, "68 hareketinin son büyük eylemidir o. 50 yıl sonra bu hareket çok daha anlamlı, çünkü ABD, PKK'yı destekliyor, IŞİD'ı destekliyor. Akdeniz kıyılarında Türkiye'ye karşı İsrail ile Yunanistan ile Güney Kıbrıs'la askeri tatbikat yapıyor Türkiye'yi hedef alan. Norveç'te Türkiye'yi, Atatürk'ü ve cumhurbaşkanını hedef tahtasına koyuyor yani 50 yıl önceden o gençlik hareketi ve o zamanki devrimci hareket, Türkiye'nin ABD ile cephe cepheye geldiğini ve Türkiye'nin bağımsızlaşması için hatta ekonomik gelişmesi için ABD'den kurtulması gerektiğini söylemişti. O nedenle önemli bir gün 18 Temmuz 1968" dedi. 18 Temmuz 1968'de yalnızca Türkiye tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli Amerikan karşıtı eylemlerinden biri gerçekleşti. Dolmabahçe rıhtımına yanaşan 6. Filo'nun askerleri Deniz Gezmiş'in başında bulunduğu devrimci gençler tarafından denize döküldü. Zamanın gençlik liderlerinden fikir kulüpleri genel başkanı şimdilerde ise Vatan Partisi Genel Başkanı olan Doğu Perinçek, ABD askerlerinin 18 Temmuz 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu. Eylemin, 68 hareketinin son büyük eylemi olduğunu vurgulayan Doğu Perinçek, "68 hareketi 22- 23 Mart'ta bizim Dev Genç'in başına gelmemizle başladı. Ankara'da büyük dev göç mitingine önderlik ettik. Arkasından İstanbul'da 'NATO'ya Hayır Haftası' geldi ama asıl en büyük eylem 10 Haziran'da bizim Ankara'da hukuk fakültesi ardından dil tarih coğrafya fakültesini işgal etmemizdi. Üniversite işgallerimiz bir ay sürdü. Büyük kabaran bir gençlik hareketi var ve o gençlik hareketine halktan büyük sevgi vardı" dedi.

'HALKTAN BÜYÜK DESTEK VARDI'

Halktan büyük destek gören gençlerin, Amerikan 6'ncı Filosu'nun İstanbul'a geldiğini öğrendiğini anlatan Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine İstanbul'daki arkadaşlarımız önce Taksim Meydanı'nda toplandılar. Oradan Dolmabahçe üzerinden o gençler ABD askerlerinin üzerine arkalarında büyük bir kitleyle yürüdü. Başlarında Deniz Gezmiş, Aslan Kılıç gibi o zamanki gençlik önderleri vardı. Tabii orada bir kısım solcular da barikat kurdu. İnerken bizim arkadaşlarımızı 'efendim faşizm gelir' düşüncesiyle engellemeye çalıştılar ama arkadaşlarımız o barikatı da yararak aşağıya indi. O büyük hareketle Amerikan askerlerini denize döktü. 50 yıl sonra bu hareket çok daha anlamlı, çünkü ABD PKK'yı destekliyor, IŞİD'ı destekliyor. Akdeniz kıyılarında Türkiye'ye karşı İsrail ile Yunanistan ile Güney Kıbrıs'la askeri tatbikat yapıyor Türkiye'yi hedef alan. Norveç'te Türkiye'yi, Atatürk'ü ve cumhurbaşkanını hedef tahtasına koyuyor yani 50 yıl önceden o gençlik hareketi ve o zamanki devrimci hareket, Türkiye'nin ABD ile cephe cepheye geldiğini ve Türkiye'nin bağımsızlaşması için hatta ekonomik gelişmesi için ABD'den kurtulması gerektiğini söylemişti. O nedenle önemli bir gün 18 Temmuz 1968."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Doğu Perinçek ile röpörtaj

- Kitapları incelemesinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ================= 2 - Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı (2) CHP'Lİ DURMAZ, EVRİM'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Turhal ilçesinde, 7 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) ailesini ziyaret etti. Durmaz, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Güvenlik güçlerimiz titizlikle çalışma yapıyor. Diliyorum ailenin bu acısı bir an önce dinecek şekilde, küçük yavrumuzu onlar ile buluşturacak bir şey olur" dedi. Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye geldi.

'YAVRUMUN ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUM'

Babaanne Satı Atış, "Cenab-ı Allah bu işi bizim başımıza yazdı. Düşman yerin altına girsin. Ben yavrumun ölüsünü ya da dirisini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ölüsünü bulalım, toprağa gömeriz. Elimizden gelen bir şey yok" dedi.

Görüntü Dökümü -CHP'li Durmaz ziyareti -Yayladan görüntü -Ekiplerle birlikte inceleme -Genel Detay Haber-Kamera: Fatih YILMAZ (192 MB) ============= 3 - Vali'den ayakkabı boyacılarına sandık ve kıyafet yardımı TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, kentte ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 8 boyacıya yeni boya sandıkları ve elbise yardımında bulundu. Kent merkezinde ayakabı boyayarak geçimlerini sağlayan 8 boyacıya yeni boya sandıkları ve kıyafetler veren Vali Tuncay Senel, 8 boyacının derme çatma ve kötü görünüm sergileyen boya sandıklarını daha modern ve daha şık bir görünüme kavuşturmak istediklerini ifade ederek, "Bu sayede hem bu vatandaşlarımızın ekonomik açıdan gelirlerini yükseltmek hem de bu sandıkların ilimize yakışır bir görünümde olmasını istedik. Sandıklarımızı bugün sahiplerine teslim ediyoruz. Boyacı esnafımıza hayırlı olsun. Hayırlı, bol kazançlar diliyorum"dedi. Vali Senel, boyacuların kış aylarında soğuktan korunmak için kapalı bir yer talep etmeleri üzerine bu konada da kendilerine söz vermesi boyacıları sevindirdi. 12 yıl aradan sonra ilk defa güzel bir boyacı sandığına sahip olduğunu söyleyen Gülşen Temur, "12 senedir bu işi yapıyorum. İşimin zorlukları çok fazla. Bayan olarak bu işi yaptığım için kimi bana kızdı, kimisi de takdir etti. 12 senedir bir Allah'ın kulu sandık alalım veya başka konuda destek olalım demedi. Allah razı olsun. Sayın Valimiz düşünmüş ve almış. Gerçekten çok mutlu oldum. 12 senedir ilk defa güzel bir sandığım oldu"dedi.

Boyacılardan Hıdır Uygur ise 25 yıldır bu işi severek yaptığını, bu iş sayesinde ailesini geçindirdiğini ifade ederek, "Sayın Valime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce kimse bize sandık ve yer vermedi"dedi. Görüntü Dökümü:

-Boyaculara sandık ve kıyaget yardımı yapılması

-Vali Sonel'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: TUNCELİ,(DHA)- ============== 4 - Piknikte kayboldu; havadan, karadan aranıyor TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dün ailesi ile birlikte gittiği piknikte kaybolan 3 çocuk babası Rıza Akpınar (70), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından eğitimli köpek ve drone da kullanılarak aranıyor. Çerkezköy'de yaşayan ve yüzde 70 görme kaybı olduğu belirtilen Rıza Akpınar, dün Amasya Saralar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Kızılpınar Kocameşe Piknik Alanı'nda düzenlediği pikniğe katıldı. Akşam saatlerinde tuvalet ihtiyacını gidereceğini belirterek ailesinin yanından ayrılan Akpınar, kayıplara karıştı. Yakınları her yerde aradığı Rıza Akpınar'ı bulmayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, piknik alanı ve çevresinde eğitimli köpekle aradığı Akpınar'a ait bir ize rastlamadı. Bölgeye Edirne'den AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin, Rıza Akpınar'ı bulmak için insansız hava aracı drone ve eğitimli köpeklerle arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Ekiplerin arama çalışması

Eğitimli köpekle arama

Drone ile arama

Alanda arama yapan askerler

Detaylar Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- ============== 5- 52 suçtan dosyası bulunan gaspçı tutuklandı İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS ile Yozgat'ta 2 kişinin parasını gasbettiği öne sürülen ve 52 suçtan dosyası bulunan İ.Y., Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yakalanarak, Sivas'a getirildi. İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Haziran günü, Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'ndeki cezaevi kavşağında meydana geldi. Hurda alım- satımı yapılan firmanın sahibi Mustafa Bora'yı (55) bankadan para çekmesinin ardından 58 BS 174 plakalı aracına binene kadar takip eden 3 kişi, iddiaya göre, kavşakta otomobille çarptı. Çarpışma sonrası otomobilden inen şüphelilerden biri, Bora'nın başına tabanca dayayıp, paraların olduğu çantayı alarak, kaçtı. Bora'nın şikayeti üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de Ş.A.'nın otomobilinin lastiğini patlatarak, 19 bin 600 lirasını gasbettiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin C.B., İ.Y. ve İ.B. olduğu ve Akdağmadeni'nde bulundukları belirlendi. C.B. ve İ.B., düzenlenen operasyonla olayda kullandıkları sahte plakalı çalıntı otomobilde yakalandı. Sivas'a getirilen C.B. ve İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

52 SUÇTAN DOSYASI VARMIŞ

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, 2 kişinin tutuklanmasının ardından İ.Y.'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. İ.Y.'nin, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon yapıldı. Sulakyurt yolunda otomobiliyle giderken, durdurulan İ.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sivas'a getirilen İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gasp, hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden alı koyma gibi 52 suçtan dosyası olduğu öğrenilen İ.Y., adliye girişinde kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Aç mı kaldınız köpekler?" diye seslendi.İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü -Adliyeden görüntüler -Zanlının getirilmesi -Genel Detay Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER (138 MB HD Görüntü) ============== 6 - Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasına 9 gözaltı ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde geçen 4 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.U. adlı kıza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Çan'da oturan G.U., 4 Temmuz günü çerez almak için evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. G.U., önceki gün Eskişehir'de polisler tarafından bulundu ve haber verilmesiyle gelen annesi S.U.'ya teslim edildi.

G.U., evden çıktıktan sonra rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri annesine anlattı. Anne S.U. da kızını alıp İnegöl'de jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

Uzman eşliğinde karakolda ifade veren G.U., İnegöl'de kırsal mahallede dolaşırken yanına gelen bir kişinin kendisini araca bindirdiğini ve ormanlık alanda bir hayvan çiftliğindeki barakaya götürerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. G.U., daha sonra bu kişinin arkadaşlarının da kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kimse olmadığı sırada barakadan kaçtığını anlatan G.U., otostop çekerek önce Kütahya'ya, buradan da trenle Eskişehir'e gittiğini söyledi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi.

Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonunda G.U.'yu aracıyla barakaya götürüp tecavüz ettiği ileri sürülen C.Y. ile arkadaşları E.G., T.G., U.C., E.C., M.K., A.Y., İ.K. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin, barakadan kaçan kızı yolda görüp aracına aldığı ve baraj mevkiine götürerek tekrar tecavüz ettikten sonra yol kenarında bıraktığı iddia edildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genç kız ve annesi karakola girerken

-Şüphelilerin hastaneye götürülmesi

-Araçtan indirilip acil servise sokulmaları

-Hastaneden çıkarken

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)