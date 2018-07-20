DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - (ÖZEL) - Adnan Oktar mağduru karikatürist dava açacak MALATYA'da, Adnan Oktar ile ilgili çizdiği bir karikatürü sosyal medya hesaplarından paylaştığı için hakkında dava açılan, hapis ve tazminat cezalarına çarptırılan karikatürist Mehmet Düzenli, "Haklı olduğum ortaya çıktı. Ben de yaşadığım mağduriyet nedeniyle Adnan Oktar hakkında şikayetçi olacağım" dedi. Çeşitli kurumlara resim ve karikatür çizerek yaşamını sürdüren Mehmet Düzenli, 2014 yılında Adnan Oktar ile ilgili çizdiği bir karikatürü sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlgi gören ve birçok kişi tarafından da paylaşılan karikatür ile kişilik haklarına hakaret edildiğini belirten Adnan Oktar, Düzenli hakkında dava açtı. Açılan davada Düzenli, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevine giren ve 15 gün hapis yatan Düzenli, itirazı üzerine denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverildi. Oktar'a ilişkin karikatür çizmeye ve paylaşmaya devam eden Düzenli, daha sonra açılan tazminat davalarında da 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Aldığı cezalar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten Düzenli, Adnan Oktar'ın son yapılan operasyonla tutuklanmasıyla çizimlerinde haklılığının ortaya çıktığını söyledi. Kendisinin mağdur olmasına yol açan Adnan Oktar hakkında dava açacağını belirten Düzenli, şöyle dedi: "2014 yılında Adnan Oktar'ın cemaatin içindeki aksaklıkları, yanlışları görünce bunları karikatürlerimle anlatmaya başladım. Adnan Oktar; sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine beni dava etti. Cezaevine girdim ve 15 gün hapis yattım. Sonra çizmeye devam edince Adnan Oktar benim hakkımda tazminat davaları açtı ve 3 bin lira ceza aldım. Yıllar önce ben Adnan Oktar ve cemaatinin halini görüp, insanlara karikatürlerle anlatmaya çalıştım. Bunların art niyetli ve yalancı olduğunu böyle bir din adamı olamayacağını ifade ettim ama ceza aldım. Şimdi haklı olduğum ortaya çıktı ve ben de yaşadığım mağduriyet nedeniyle Adnan Oktar hakkında şikayetçi olacağım." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karikatür çizmesi

- Adnan Oktar'ı çizmesi

- Mehmet Düzenli'den detaylar

- Düzenli'nin çizip davalık olduğu karikatürleri göstermesi

- Mehmet Düzenli röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

650 MB

======================== 2 - Termik santralden ikinci üzücü haber (3) DİĞER CENAZE KONYA'YA GÖTÜRÜLÜYOR

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu ölen Sezgin Kılıç'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına alınan Kılıç'ın naaşı, cenazenin toprağa verileceği Konya'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Cenazenin yarın (cumartesi) öğlende, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan uzun süre boyunca Sezgin Kılıç ve eşi Şahinder Kılıç'ın çocuk sahibi olmak için çabaladıkları, geçen 10 yılın ardından tüp bebek tedavisiyle bir erkek çocuğa sahip oldukları öğrenildi. Çiftin 'Cemzihan' ismini verdiği oğlunun 4 yaşında olduğu belirtildi. 'KAZA OLAYI TÜM YÖNLERİYLE İNCELEREK SORUŞTURMA İŞLEMLERİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİLMEKTE' Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklama, Yatağan Enerji Üretim Santrali'nde kömür kazanlarını besleyen taşıma bandının çökmesi sonucu, bantta bulunan 11 kişilik bakım ekibinin göçük altında kaldığının Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince bildirilmesi üzerine, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, derhal kaza mahalline ulaşıldığını, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, jandarma ekiplerince gerekli ölçüm, inceleme, fotoğraflama çalışması yapılması, olaya dair bilgisi olan kişilerin tespit edilmesi ve ifadelerine başvurulması talimatları verildiğini belirtti. Açıklamada, santrale ait merkezi kamera sisteminde bulunan kaza öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde kaza anına dair kamera görüntüleri temin edildiğini, İş Güvenliği Uzmanı, Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde İş Güvenliği Uzmanlığı alanında öğretim görevlilerinden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu, bilirkişi heyetine kaza mahallinde gerekli incelemelerin yapılarak kazanın meydana geliş sebebi ve kazada sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine yönelik kusur tespitine dair görüş bildiren bir bilirkişi raporu hazırlanması talimatları verildiği aktarıldı. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğünün belirtildiği açıklama, şu bilgilerle tamamlandı:

"Göçük altında kalan 2 işçiden Seray Şimşek'in cesedine saat 22.30 sıralarında ulaşılmış, ölü muayenesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Göçük altında kalan diğer vatandaş Sezgin Kılıç için arama-kurtarma çalışmalarına devam edilmiş, bugün saat 09.00'da Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşılmış ve ölü muayenesi işlemleri yapılmıştır. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından meydana gelen kaza olayı tüm yönleriyle incelerek soruşturma işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir. Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), DHA) =================== 3 - Suruç saldırısının 3'üncü yılında ölen 33 kişi anıldı ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın kendisini patlatmasıyla yaşamını yitiren 33 kişi, saldırının 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015'te Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.

Saldırının üçüncü yıldönümü için bugün olayın yaşandığı Amara Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Etrafı barikatlarla çevrilen ve polisin yoğun önlem aldığı anma törenine; aralarında HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin, Murat Çepni ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralananlar katıldı. Patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan kalabalık adına konuşan HDP Milletvekili Ömer Öcalan, alınan yoğun güvenlik önlemine tepki göstererek, "Burada bir anma için önümüze onlarca engelleme çıkartılıyor. Ama elinde bombalarla, arabalarında bombalarla meydanlarda insanların yaşamlarını yitirmesine sebep olanlar, rahatlıkla gezebiliyor" dedi.

Saldırının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen olayın hala aydınlatılamadığını belirten Öcalan, "Bir patlama sonucu bu ülkenin 33 genci, aydını yaşamını yitirdi. Maalesef bulunduğumuz coğrafyada canın ve yaşamın kıymeti ortadan kaldırılmış durumdadır. Biz mücadelemize her zaman devam edeceğiz. İnsanların yaşamlarını yitirmemesi için, insanların huzur ve barış ortamında kardeşçe yaşaması için bu mücadeleyi halklarımızla beraber yükseltmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada radikal unsurlara hiçbir zaman yer olmayacaktır" dedi.

Açıklamanın ardından kalabalık, patlamada yaşamını yitiren ve Suruç'ta defnedilen Osman Çiçek ile Kasım Deprem’in mezarlarına karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlamanın yaşandığı merkeze gelen heyet

- HDP milletvekili Ömer Öcalan'ın konuşması

- Merkezde alınan önlem

- Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

119 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= 4 - Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te CAFER ELMAS/BİLECİK, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakan olduktan sonra memleketi Bilecik'e ilk kez geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakan olduktan sonra geldiği memleketi Bilecik'te ilk olarak Vali Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada, her fırsatta Bilecik'e gelerek hemşehrileriyle buluştuğunu ve bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Bilecik gelişen, parmakla gösterilen şehirlerimiz arasında. İnşallah Bilecik'imizi bundan sonra da hem ülke genelinde hem de uluslararası arenada daha iyi yerlerde görmek için çabalayacağız" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Bilecik Belediyesi ek hizmet binasının açılışına katılan Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, "Geçen yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikası ile madencilikte yeni bir dönem başlattık. Biliyorsunuz Bilecik'te ciddi bir maden sektörü var. Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Sektörde teknoloji ve Ar-Ge merkezli bir döneme geçiyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de çıkartılan mineraller nadir elementler ya da stratejik elementler yurt dışına satılıyor biz onu çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyorduk. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları ülkemizde maden sahalarımızı nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik'in sahip olduğu rezervleri en ileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürünlere dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylece hammadde üretimizde bir birim olan kazancımızı 8'e, yarı mamul olduğunda 24'e katlayacağız" diye konuştu

İDARE OLARAK HİÇBİR BAHANEMİZ KALMADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da konuşan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile biliyorsunuz yeni bir döneme girdik. Artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırımla, hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engeller ortadan kalktı. Adeta devlete yeni bir elbise dikiliyor. Zaman zaman arkadaşlarla görüşüyorum, elbise bize dar geldi diyenler var, boyu kısa geldi diyenler var, onlara şu cevabı veriyorum, elbise dar geldiyse elbiseyi genişletmeyeceğiz, siz biraz fazla çalışacaksınız elbisenin içine gireceksiniz. Boyu uzatabiliriz problem yok ama beden genişlemesi olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık idare olarak hiçbir bahanemiz kalmadı. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Daha icracı ve profesyonel yapılarla ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, demokrasimizi de geliştireceğiz. Dış siyasetteki etkinliğimiz de artacak, güvenliğimizi de daha sağlamlaştıracağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Fatih Dönmez valiliğe girerken,

-Bakan Dönmez valilik defterini imzalarken,

-Bakan Dönmez'in konuşması,

-Bakan Dönmez'in Bilecik Belediyesi defterini imzalarken,

-Belediye ek hizmet binasının açılış töreninden,

-Bakan Dönmez'in törendeki konuşması,

-Kurdele kesimi,

-Bakan Dönmez'in türbe ziyaretinden,

-Türbeden çıkarken ve halkı selamlarken çekilen görüntüler bulunuyor. Haber-Kamera: Cafer Elmas / BİLECİK,(DHA) ================= 5 - Eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen kadın, toprağa verildi GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi İsa Çayır (32) tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 2'nci çocuğuna 7 aylık hamile Aysel Kurt (23), gözyaşlarıyla toprağa verildi. İsa Çayır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esentepe Mahallesi'nde oturan Aysel Kurt, önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayıp dini nikahlı eşi İsa Çayır'ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Vakkas Kurt, bir gün sonra 7 aylık hamile kızı Aysel'in evine giderek damadına uyarılarda bulundu, şiddet gören kızına ise isterse eve dönebileceğini söyledi. Aysel Kurt ise babasına kendisiyle dönmeyeceğini, tekrar şiddet görmesi halinde polise gidip şikayetçi olacağı belirtti. Vakkas Kurt’un evden ayrılmasının ardından yeniden şiddete maruz kaldığı ileri sürülen Aysel Kurt, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kurt, bugün öğle vakti Yeşilkent Mesarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan İsa Çayır ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin defnedilmesi

- Cenazenin yakınları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

91 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================== 6 - 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan Samsun'u kokuttu URUGUAY'dan Samsun Limanı'na getirilen 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan yüklü gemiden yayılan pis koku kent merkezinde etkili oldu. Uruguay'dan gelen ve içinde 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan bulunan yük gemisi dün gece Samsun Limanı'na demir attı. Bu sabah itibariyle gemiden yayılan kötü koku sıcak havanın da etkisiyle olumsuz bir durum oluşturdu. Vatandaşlar kötü koku nedeniyle rahatsızlık duydu. Panama bandıralı geminin 4 gün süresince limanda kalacağı belirtildi. 20 bin büyük ve küçük baş hayvanın ise Türkiye'nin çeşitli illerindeki besicilere gönderileceği ifade edildi. Kent merkezinde yayılan pis koku ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehrimizde insanlarımızı rahatsız eden yaygın bir koku olmuştur. Bu kokunun Samsun Büyükşehir Belediyemizin altyapı, hizmet ve faaliyetleri ile hiçbir alakası yoktur. Bu yaygın koku limana gelen büyük ve küçükbaş hayvan taşıyan gemiden gelmektedir."

Görüntü Dökümü-HD

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-Gemiden detay

-Vatandaş ile röportaj (SÜRE: 01.00 DK.) (BOYUT: 113 MB) Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN-DHA ================= 7 - Batan tekneden kurtulan 90 göçmen, Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi KKTC açıklarında batan göçmen teknesinden kurtarılıp, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesindeki bir öğrenci yurduna yerleştirilen 90 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından kent merkezindeki Mersin Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi. 12 göçmenin ise Silifke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

18 Temmuz'da KKTC açıklarında batan bir tekneden alınan yardım çağrısıyla bölgeye giden kurtarma ekipleri, 103 göçmeni sağ olarak kurtardı, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürüldü, diğer 102 göçmen ile 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ciddi bir sağlık problemi yaşamadığı belirlenen 90 göçmen, 2 gün boyunca Taşucu Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda misafir edildi. Dün ve bugün adli mercilerce ifadeleri alınan göçmenler, işlemlerinin ardından 3 otobüsle kent merkezindeki Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu arada batan teknede bulunduğu belirtilen ancak hala ulaşılamayan 25 göçmenle ilgili arama kurtarma çalışmaları Kıbrıs açıklarında devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pansiyonun genel görüntüsü

- Otobüslerin içeriye girişi

- Göçmenlerin binadan çıkarılması

- Göçmenlerin otobüse bindirilmesi SÜRE 01.36 BOYUT 168 MB

Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZSİLİFKE(Mersin), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= 8 - Şehit aileleri, Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde bir araya geldi KIBRIS Barış Harekâtı'nın 44'üncü yılında, şehit aileleri, harekât sırasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Beşparmak Dağları Atak Tepe'de bir araya geldi. Barış Harekâtı sırasında Türkiye ile iletişim kurmak için Saint Hillarion Kalesi'nin de bulunduğu Atak Tepe'ye telefon istasyonu kurmak için çıktıkları sırada şehit olan Muharebe Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş, Muharebe Çavuş Zeki Alpsoley ve Muharebe Onbaşı Ülkü Akbulut'un aileleri, 44 yıl sonra bir araya geldi. Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Şehitleri Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Atak Tepe'de yaşananlarla ilgili olarak, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece önemli bir mücadele verildiğini söyledi.

Şehit Astsubay Bayram Gümüş'ün oğlu Ali Gümüş ise babasının kahramanca savaştığını ancak Rumlar tarafından hunharca katledildiğini kaydetti. Ali Gümüş, "Savaşın da bir namusu vardır. Burada savaş suçu işlendi. Babama ve kahraman iki askere yapılan işkencelerin hesabını soramıyoruz" dedi. Muteber Gümüş ise eşi Astsubay Bayram Gümüş'ün şehit edildiği yere gelmenin kendisi için zor olduğunu, çok acılar çektiklerini söyledi. Şehidin kızı Serpil Tıkıç, babası ile gurur duyduğunu ifade etti. Şehit Zeki Alpsoley'in annesi Şükriye Alpsoley yaşadığı hüznü dile getirirken, Şehit Ülkü Akbulut'un ağabeyi Adil Akbulut, Kıbrıs'ta barış için mücadele verildiğini hatırlattı. Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Adil Çümen de Atak Tepe'de zorlu bir mücadele verildiğini anlattı. Görüntü Dökümü

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- Atak Tepe'deki şehitlerin isminin yazılı olduğu anıt

- Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Adil Çümen'in görüntüsü

- Adil Çümen'in bir anısını anlatması

- şehitlerin isminin yazılı olduğu anıttan detay

- Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Şehitleri Anma Platformu Başkanı Hasan Taş

- Ailelerin genel görüntüsü

- Şehit yakınları ile röportajlar

- Dua etmeleri

- Tepeden genel ve detay