DHA YURT BÜLTENİ 11

Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı - EK

TUTUKLANDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ============================================== Otobüs alev alev yandı GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Gemlik Karsak gişeleri yakınında motorundan dumanlar yükselince sürücü Yusuf Çolak’ın (50) emniyet şeridine çektiği yolcusuz otobüs kısa sürede yanarak hurdaya döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüs yangını nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun İstanbul istikametinde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Otobüs yangını bugün saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Gemlik Karsak gişeleri yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yusuf Çolak idaresindeki plakası belirlenemeyen bir yolcu otobüsü yolcusuz olarak Balıkesir’den İstanbul’a giderken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda, Bursa'nın Gemlik ilçesi Karsak kavşağı yakınlarında motor bölümünde yangın çıktı. Kendisiyle birlikte yanında bir kişinin daha bulunduğu otobüsteki yangını farkeden sürücü Yusuf Çolak aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü Çolak ve yanındaki bir kişi otobüsten hemen inerek yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler bir anda otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU Otobüs yangını nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda, İstanbul istikametinde trafik durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında otoyolda yaklaşık 6 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından otoyolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı. Görüntü Dökümü:

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- İtfaiyenin yangına müdahalesi,

- söndürme çalışmaları,

- araç kuyruğu

- detay görüntüler Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ/ BURSA/DHA =============================================== Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katılmak üzere Antalya'ya geldi. CHP lideri, Antalya Havalimanı'nda partililer tarafından 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu' pankartı ile karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katılmak üzere saat 17.00'de hava yoluyla Antalya'ya geldi. CHP liderini Antalya Havalimanı'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer karşıladı. Bazı partililer karşılamada 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu Antalya'ya hoş geldiniz' parkartı açtı. Ancak bazı partililerin müdahalesiyle bu pankart toplatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle havalimanından ayrılarak Memorial Antalya Hastanesi'nde kanser tedavisi gören CHP Antalya eski Milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ı (66) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Akaydın'la bir süre görüşerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartı

- Kılıçdaroğlu'nun havalimanında çıkışı

- Partililer görüntü

- Hastaneye gelişi

- Mustfa Akaydın'la konuşması Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA) ================================================== Kuyuya düşen yavru köpeği, AFAD kurtardı AKSARAY'ın Eskil ilçesindeki bir yayla da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri yarım saat süren çalışmayla kurtardı.

Eskil ilçesi Kaputaş Yaylası'nda 7 metrelik dar kuyudan köpek sesi geldiğini duyan İbrahim Yaya, kuyudaki yavru köpeği kurtarmaya çalıştı. Yayla evinin sahibi İbrahim Yaya, köpeği kurtaramayacağını anlayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Yaylaya gelen AFAD görevlileri, yarım saat süren çalışmayla yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD görevlilerinin kuyuda çalışma yapması

-Yavru köpeğin kurtarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: AKSARAY (DHA) =============================================== 'UÇMAYAN KÖY KALMASIN' PROJESİYLE KÖYLÜLER İLK KEZ UÇAĞA BİNDİ ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin 'Uçmayan Köy Kalmasın' projesi kapsamında düzenlediği uçuşlara, Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylüleri katıldı. Etkinlikte 150 kişi ilk kez uçağa binip, kısa süreli uçuş yaptı. Sivrihisar Sportif Havacılık Merkezi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe daha önce Sivrihisar ilçesine bağlı köy olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen Mahallesi'nde oturan 150 kişi katıldı. Daha önce hiç uçağa binmemiş olan köylüler, Cessna 172 tipi uçakla 15'er dakika süreyle ücretsiz uçtu. Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, bugüne kadar 10 köyde yaklaşık 2 bin kişiyi gökyüzüyle buluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bugün Kepen köyleri uçuşu düzenledik. Buraya yakın olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylülerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz. Bu kamu yararına olan hizmetlerimizden bir tanesi ve sosyal sorumluluk projesi. Amacımız havacılık kültürünü, havacılık sevgisini insanlarımıza aşılamak, onları gökyüzüyle tanıştırmak ve havacılığı sevdirmek. Bu amaçla bugüne kadar 2 binden fazla vatandaşımızı ücretsiz olarak gökyüzüyle buluşturduk. Şimdiye kadar 10 kadar köyümüzü uçurduk."

OTİZM HASTASI BÜLENT İLK KEZ UÇTU Kocaeli'nden etkinlik için ailesiyle birlikte gelen Levent Turası, otistik oğlu Bülent Can Turası (19) ile uçtu. Baba Levent Turası, ünlü akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün daveti üzerine geldiklerini ve oğlunun uçuş sırasında çok olumlu tepkiler verdiğini ifade ederek, "Ali İsmet Öztürk ile 2013 yılında Kuşadası'ndaki uçuşunda tanıştım. O yıldan beri onun uçuşlarını takip ederek, ailecek katılmaya çalışıyoruz. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Oğlum 2 yaşından beri otizm hastası. Hiç uçma deneyimi olmamıştı. Oğlumun uçarken tepkilerini görmek adına kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, davet etti. Oğlum uçuştan çok keyif aldı. Hiç ummadığım şekilde olumlu tepki verdi. Uçak ilk kalkışı sırasında benim koluma girerek, refleks hareketleri verdi. Bir korku hissettiğini zannettmiyorum. Bu da bizim için bir tecrübe oldu. Büyük uçaklarla uçuyorduk ama motor sesini yakından duymak ayrı bir zevk. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Köylülerden İbrahim Tezcan ise "Havacılık küçüklükten beri merakımız. Askerde paraşütçü olarak birkaç kez uçmak nasip oldu ama sivilde yaşayamadık. Burada böyle bir şeyi deneyeceğiz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçağa binmek için gelen köylülerin,

- Uçak inerken ve havalanırken,

- Uçağa binen ve inenlerin

- Işıl Görenoğlu'nun konuşması,

- Levent Turasi'nin konuşmasından çekilen görüntüleri bulunuyor.) Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA) =============================================== Takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan minibüste sıkışan sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, tedaviye alındı. Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozdoğan ilçe merkezinden Nazilli yönüne giden Hayati Aşıcı (55), kullandığı 09 AG 488 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Araç, yoldan çıkarak takla attı. O sırada kazayı gören diğer sürücüler, araçta sıkışan Aşıcı'yı kurtardı. Aşıcı, güvenli bir alana götürüldü. Diğer sürücüler ise yolda trafiğin aksamaması için çaba sarf etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Aşıcı'yı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralının vatandaşlar tarafından çıkarılışı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi Haber- Kamere: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ================================================== 'DADDralli Karadeniz’ etkinliğindeki yatlar Giresun’da AMATÖR denizciliğin gelişmesini hedefleyerek yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ve Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde gerçekleştirilen ‘DADDralli Karadeniz 2018 -3 Ülke 1 Hikâye’ etkinliği kapsamında, 27 yat Giresun Adası’na ulaştı. 12 Haziran'da Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan başlayarak, Gürcistan'ın Poti Limanı'na kadar uzanacak ve 22 Ağustos'ta İstanbul'da bitecek olan etkinlikte yer alan 27 yat, Giresun’da mitolojik hikayelerle bilinen Giresun Adası'na demir attı. ‘Argonotların izinde, altın postun peşinde' sloganıyla yola çıkan katılımcılar, Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikâyeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası etrafında turladı. Adada yatları temsili amazon kadınları ve herkül karşıladı. 3 gün kentte konaklayacak olan yatlar bir sonraki rota olan Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'ye hareket edecek.