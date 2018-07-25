DHA YURT BÜLTENİ 11

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, MALATYA'DA Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzincan'dan geçtiği Malatya'da da ziyaretlerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le birlikte Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaret etti. Orgeneral Güler, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kaban ile baş başa görüştü. Yapılan bu görüşmenin ardından Orgeneral Güler ve beraberindekiler 2'nci Ordu Komutanlığı'na geçti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Makam arabasıyla gelip inmesi

- Valilik önü karşılanma

- Valiliğe girmesi

- Valilik makamında oturmaları

- Valilikten çıkışları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

96 MB ==================================== TEM'İN SAKARYA- İZMİT ARASI ULAŞIMA KAPANIYOR TEM Otoyolu Adapazarı ve İzmit (Doğu) kavşakları arasındaki bölümün üst yapı onarım çalışması sebebiyle yarından itibaren 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşıma kapanacak.

Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada TEM Adapazarı ve İzmit(Doğu) kavşakları arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada yarından itibariyle otoyolda iki kavşak arasındaki bölüm gidiş geliş olarak 3 Ağustos'a kadar sabah 08.00 ve 17.30 saatleri arası ulaşıma kapalı olacağı ifade edildi.

TEM'deki ulaşımın çalışma saatlerinde Adapazarı ve İzmit kavşaklarında iki yönde de D-100 Karayolu'na yönlendirileceği kaydedildi. Valilik, onarım çalışmasıyla ilgili otoyolda emniyet tedbirleri alınarak gerekli işaretlemelerin yapıldığını açıklarken, sürücüleri de dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- =================================== KREDİ BORCUNDAN DOLAYI EVLERİ SATILAN AİLE, TAHLİYEYE DİRENDİ MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde örtü altı sebzeciliği için çektiği kredi borcunu ödeyemeyince teminat olarak gösterdiği evi satılan çiftçi aile, tahliyeye direndi. Uzun süre direnen aile, jandarmanın müdahalesiyle evden çıkarken, tahliyeyi gözyaşları içerisinde izledi. Kumluova Mahallesi'nde oturan ve 5 yıl önce bir bankadan çektiği 200 bin TL'lik kredi borcunu ödeyemeyen Bülent Keskin'in ipotek yapılan evi, banka tarafından Ankara'da yaşayan F.Y. isimli kadına satıldı. Bülent Keskin, F.Y'den evini geri almak istedi ancak 650 bin TL istemesi yüzünden anlaşamadı. Keskin ailesinin oturduğu evin mahkeme kararı ile alınan tahliyesi için 2018 yılı Ocak ayında icra aracılığıyla dördüncü uyarıyı yapıldı. Evin boşaltılması için 7 ay süre verildi. Bu süre dolunca icra dairesi görevlileri ve aralarında komandoların da bulunduğu 70 asker, Keskin ailesini evden tahliye etmek için harekete geçti. Sabah eve gelen yetkililer ve jandarma ekipleri, icra kanunun 135'inci maddesine göre tahliye işlemini başlattı. Bu sırada başta evin sahibi Bülent Keskin ve annesi 75 yaşındaki Zarife Keskin olmak üzere tüm aile yakınları ile dostları tahliye işlemine karşı çıktı. Jandarma ekiplerinin tüm ısrarına rağmen evin tahliyesine izin vermeyen Bülent Keskin'in annesi Zarife Keskin, sinir krizi geçirince, jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekibine götürmek istedi. Bu sırada vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Zor kullanılarak tüm bireyler evden çıkartılırken, evin içerisindeki eşyalar da tekrar aileye teslim edilmek üzere bir kamyonete yüklendi.

MAHALLEDE BAŞKALARI DA VAR Tahliye edilen Bülent Keskin, şunları söyledi: "Fethiye'de bir banka şubesinden kredi çekmiştik. Bir iki defa ödeyememiştik. O yüzden kredilerimiz aksadı. Banka da bize yardımcı olacağını söyledi. Ama bize haber vermeden satmışlar. Alan kişiler de bizim haberimiz olmadan 200 bin liraya almışlar. Şimdi biz evimizi geri alabilmek için uyum sağlamaya çalıştık. Evimizi alan kişi, 650 bin liradan aşağıya düşmedi. Bizim de bu rakamı ödeme bütçemiz olmadığı için şu anda bizi tahliye ediyorlar. Gidecek başka yerimiz yok, evimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sokakta kaldık. Kredi çektik ama rüzgar seramızı uçurdu. Ürünlerimiz para etmedi. Taksit ödemelerimiz gecikti. Tüccar kaçtı, paramız gitti. Bir de kaza geçirdik. Maalesef sigortamız ve BAĞKUR'umuz yok. Bu nedenle kredi ödemeleri aksadı ve bu sefer hiç ödeyemez hale geldik." Mahallesinde kendi gibi başka vatandaşların da bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince yerlerinden olduğunu belirten Keskin, "Burada benim gibi yerlerinden tahliye edilecek olan birçok arkadaşımız var. Komşumun 4 katlı evi var. Onlar da haftaya tahliye olacak. Yerlerinden çıkaracaklar. Bu da bankadan yararlanmak isteyen insanlara yarıyor. Bize yardımcı olacak birilerini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Jandarma ekiplerinin eve girmek için çabası

- Direnen aile bireylerinin ambulansa götürülmesi

- Vatandaşlarla Jandarma arasında gerginlik

- Evin tahliye edilmesi

- Aile bireylerinin isyanı

- Röportajlar Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER(Muğla), (DHA) ============================================ OSMANİYELİ GEZGİN; GÜNLÜK 10 DOLARLA 1,5 YILDA 13 ÜLKE 108 ŞEHİR GEZDİ OSMANİYELİ gezgin Orhan Gazi Çalık (45), günde 10 dolar harcayarak, 1,5 yılda 13 ülke, 108 şehir gezip, 89 bin 776 kilometre yol kat etti. 'Osmaniye'nin Evliya Çelebisi' olarak anılmaya başlanan, küçük bir bütçeyle diyar diyar gezen müzisyen Orhan Gazi Çalık, gezi hikâyelerini kitaplaştırmaya hazırlanıyor. Gezisinde Everest'e de çıktığını kaydeden Çalık, Dünya'nın farklı ülkelerini gezmeye devam edeceğini söyledi. Çıkaracağı kitapla Osmaniye'nin tanıtımına da katkı sağlayacağını belirten Çalık, evimyollar.com adlı bloğunda gezi hikayelerini takipçileriyle paylaştığını aktardı. Siyasi tartışmalar ve günlük çekişmelerden yorulduğunda gezmeye ve farklı insanları tanımaya karar verdiğini ve 'Sahip olduğunuz hayat, sahip olduğunuz tek yaşam olmak zorunda değildir' parolasıyla gezmeye başladığını belirten Çalık, gezdiği ülkelerde yaşadığı hikayelerden oluşan gezi kitabı çıkaracağını söyledi. 'Evim yollar' adlı 450 sayfa olarak çıkacağını belirttiği kitabının çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çalık, "Bir buçuk yıl boyunca Kamboçya, Japonya, Tayland, Malezya, Singapur, Endonazya, İran, Hindistan, Ermenistan, Gürcistan, Güney Kore, Filpinler ve Nepal'i gezdim. Burada farklı insanları tanıdım" dedi.

GÜNLÜK 10 DOLAR BÜTÇEYLE İlk yurt dışına çıktığında 300 kelime İngilizce konuştuğunu, ancak aradan geçen zamanda artık felsefi düzeyde İngilizce konuşup yazabildiğini belirten Orhan Gazi Çalık, günlük 10 dolar gibi bir bütçeyle bu gezileri yaptığını anlattı. Gezilerde maddi olarak çok sıkıntılar çektiğini, yerine göre aç kaldığını ve bir öğünle gün geçirdiğini belirten Çalık, "Otostop çekerek ve yürüyerek gezilerime devam ediyorum. Farklı insanlar, farklı yerler tanıdım. Gezilerimde aç kaldım, ölüm tehlikeleri atlattım, ancak yürüyüşüme devam ettim. Bundan sonra da devam edeceğim" diye konuştu. Endenozya ziyareti sırasında yaşadıklarını ise ömrü boyunca unutamayacağını dile getiren Orhan Gazi Çalık, "Burada hastalandım. Bir öğrenci bütün parasını harcayarak bana 10 gün boyunca baktı. Bu anları hiç unutamam. Burada insanlık gördüm. Bana yardım eden öğrenci arkadaşla hala görüşüyorum. Burada şunu öğrendim, önemli olan, insan olmak öncelikle" diye konuştu. Gezisi sırasında 8 bin 888 rakımlı Everest'in 5 Bin 650 rakımına kadar çıkan Çalık, çıkaracağı kitaba destek beklediğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Osmaniyeli gezgin Orhan Gazi Çalık'dan detay görüntüler

- Orhan Gazi Çalık ile röp. SÜRE:03'14" BOYUT:424 mb Haber:İbrahim EMÜL-Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/OSMANİYE-ADANA,(DHA) ========================================= TİRE'DE JEOTERMAL SONDAJ İÇİN ÇED BAŞVURUSUNA TEPKİ İZMİR'in kaliteli incir, zeytin, kestane ve ceviz üretimiyle dikkat çeken ilçesi Tire'nin kırsal Başköy Mahallesi'nde jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmasına başlamak isteyen bir firmanın, İzmir Valiliği'ne ÇED başvurusunda bulunmasına, tarım temsilcileri ile üreticiler basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İzmir'de tarımsal üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, verimli arazilerin olduğu Küçük Menderes Havzası'nda yer alan, Tire'nin kırsal Başköy Mahallesi Yayla Yakası mevkisinde jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmasına başlamak isteyen bir firmanın, İzmir Valiliği'ne ÇED başvurusunda bulunması endişe yarattı. Başköy Mahallesi'nde bugün bir araya gelen vatandaşlara, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi. Vatandaşlar 'Devlet bize sahip çık', 'Başköy'de zehir istemiyoruz', 'Ekmeğimize dokunmayın' ve 'İnadına üreteceğiz' yazılı pankartlar taşıdı.

Burada bir açıklama yapan İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, jeotermal enerjinin gerekli olduğunu, ancak planlama yapılırken yer seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, jeotermal kuyularının tarım alanlarında açılması halinde büyük felaketler meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Geçmişte aynı sorunların Aydın'ın Germencik ilçesinde de yaşandığına belirten Eskiyörük, "Tarımla, üreticinin hayatıyla, ekolojik sistemle ilgili kararlar alınırken deneme, yanılma şansımız yoktur. Tarımla kumar oynanmaz. Jeotermal enerji üretilmesine önem verilmeli ancak içinde yaşadığımız çevreyi yok edecek, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan gıda üretimini ortadan kaldıracak bir riski kabul etmemiz mümkün değil. Buralarda açılacak kuyular, insanlığı katletmek anlamına geliyor" dedi. TEHLİKE YARATIYOR Jeotermal enerji tetkik ve arama çalışmalarının dahi sıkı bir denetim ve sıkı önlemlerle yapılması gerektiğinin altını çizen Eskiyörük, "Sondaj sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde; yeraltındaki akışkanın çok yüksek basınçla yüzeye çıktığı ve içindeki bütün zararlı minerallerle patlamalara neden olduğu biliniyor. Özellikle 2012'de Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alkan köyünde art arda yaşanan patlamalar, buna örnek gösteriliyor. Böylesine riskli bir çalışmanın Türkiye'nin en değerli tarım ürünlerinin yetiştirildiği bölgelerde yapılması hem insan hem çevre açısından büyük tehlike arz ediyor" diye konuştu.

SUSUZLUĞA DAVETİYE ÇIKARILMASIN Son günlerin en önemli sorunlarından olan su kaynaklarının azalması konusunda da jeotermal enerjinin sakıncalarının bulunduğunu ileri süren Eskiyörük, bölgede zaten yaz aylarında ciddi susuzluk yaşandığını vurguladı. Jeotermal kuyularından çıkarılan yer altı suyunun geri enjeksiyon yapılmasında sorun yaşanmasının, yeraltında son derece azalmış olan su rezervlerinin tamamen bitmesi anlamına geleceğini ifade eden Eskiyörük, "Su yoksa yaşam yoktur. Böylesine hassas bir konuda önlem zinciri oluşturulmadan yapılan çalışmalar pimi çekilmiş bombayla oymaktan farksızdır. Biz de, İzmir Tarım Grubu Temsilcileri olarak çalışmaların derhal durdurulması için karar alıcılara çağrıda bulunuyor ve konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Bu dünya hepimizin, katledilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. CHP MİLLETVEKİLİNDEN SORU ÖNERGESİ Bölgede jeotermal kaynak aramak için yapılan ÇED başvurusu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Aynı zamanda TBMM Çevre Komisyonu Üyesi olan Murat Bakan, projeye ÇED olumlu görüşü verilmemesi gerektiğini belirtti. CHP'li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Tire Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nün, proje için verdiği olumlu görüşü eleştirerek, "Toprağın sıyrıldığı bölgede incir ve zeytin ağaçlarının kuruyacağı tartışmasız bilimsel gerçek iken mülki idare bu işleme nasıl izin vermiştir" dedi. Sondaj çamurunun hangi koşullarda nerede depolanacağını da soran Bakan, soru önergesinde şu soruları yöneltti: "Projenin çevreye vereceği zarar nasıl önlenecektir? Jeotermalden enerji üretimi esnasında açığa çıkan buhar ve akışkanların çevrede yaşayan insan, hayvan ve bitkiler üzerinde zararları tartışmasızdır. Bakanlığınız JES'lerden enerji üretimi planlamasında doğa, insan, tarım, çevre ve ekolojik dengeyi dikkate almakta mıdır?"