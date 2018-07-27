DHA YURT BÜLTENİ 11

'Eşim kanser' deyip kılıktan kılığa giren 80'lik dolandırıcı yakalandı TÜRKİYE'de kılıktan kılığa girip 'eşim kanser' diyerek 15 kentte yeni tanıştığı 48 kişiyi dolandıran Ahmet A.(80), Aksaray'da yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son 2 yılda 15 ilde 48 kişi dolandıran Ahmet A.'nın bir otelde kaldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, Ahmet A.'yı bir kişiyi dolandırmak isterken gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 10 bin 500 Dolar, 2 bin 340 lira ele geçirildi.

Ahmet A.'nın gittiği illerdeki, sahte kimlikle kaldığı otellerde, eşinin kanser tedavisi gördüğünü ve bir süre otelde kalacağını söyleyip bir miktar konaklama parası ödediği, kaldığı süreçte de otel sahibi ve çalışanlarla diyaloğunu artırdığı belirtildi. Ardından da otel sahiplerine eşinin tedavi masrafı için ayırdığını söylediği 5 ila 10 bin doları, çalınmaması için otelin kasasında emanet olarak kalması amacıyla otel sahibine verdiği, peyderpey bu parayla birlikte otel sahiplerinden borç adı altında para alıp dolandırdı ileri sürüldü. Aynı yöntemi kaldığı illerde tanıştığı kişilerde uyguladı, yaşı nedeniyle de herkes tarafından güven kazandığı belirtildi. Bu yöntemde son 2 yılda 15 ilde 48 kişiyi dolandıran Ahmet A.'nın, 10 yıldır dolandırıcılık yaptığı ve 2016 yılında Konya Kulu Açık Cezaevi'nde hastalık bahanesiyle gittiği hastaneden firar ettiği belirtildi. Ahmet A. hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliden detay

- Ele geçiriler paralandan detay Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA) =========================================== Turgutlu sağanak yağmura teslim MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Turgutlu'da öğle saatlerinde başlayan, aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur, kısa bir sürede doluya dönüştü. Yolları dereye çeviren sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, trafik akışını sağlamaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların duraklara ve saçak altlarına sığındığı görüldü. Bazı vatandaşlar, yağan şiddetli yağmura aldırmadan yollarına devam etti. Bazıları ise yoldaki suyu tahliye edebilmek için tıkalı rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Merkez Pazar Camii'nin bahçesinde cuma namazını kılan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için tentelerin altlarına sığındı. Mahallelerde bodrum ve zemin kattaki bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, su basan ev ve işyerleri ile yollardaki tıkanan mazgal ve rögarları açmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar, "Meteoroloji uyarmıştı, ama biz hazırlıksız yakalandık. Aniden bastıran yağmurda sırılsıklam olduk" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre çevirdi

- Sürücüler yollardan geçerken zorlandı

- Pazar Camii'nde bahçede namaz kılan vatandaşlar tentelere sığındı

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ============= Van'da köpeği çuvala koyup, telle bağlayarak çöpe attılar Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'da çuvala konulup, telle bağlanarak çöp konteynerine atılan köpek bulundu. İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından bulunup kurtarılan köpek, tedaviye alındı. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, Van- Özalp karayolunda çöp konteynerinde çuvala konulup, telle bağlanan bir köpek buldu. Köpek, ekipler tarafından belediyenin hayvan ambulansı ile hemen barınağa götürülerek tedaviye alındı. İlk bulgulara göre, köpeğin işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Veteriner hekim Ömer Selçin, köpeğin gerekli tedavilerinin yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Köpeğin korku durumu var. İnsanlara karşı sevgisi var ama gördüğü işkence dolayısıyla sürekli köşelere kaçmaya çalışıyor. Boynunu telle bağlayıp torbaya bırakmışlar. Bu bir işkencedir. Biz köpeğin genel bakımını yaptık ve yaşadığı travma dışında şu anda durumu iyi. Bunu yapanların bir an önce ortaya çıkarılıp, cezasının verilmesi gerekiyor." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tellere bağlanan köpeğin kurtarılma anı

-Veterinerin köpeği kontrol etmesi

-Veterinerin konuşması

-Tedavi edilmesi ============ Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir oyuncakçı dükkanının önündeki engelli rampasını çalan kişi kayıplara karıştı.

Olay, 24 Temmuz günü Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde gerçekleşti. Körfez Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Bektaş'a ait oyuncakçı dükkanının önüne saat 07.21'de gelen şemsiyeli bir kişi, bir süre dükkanın önünde bekledikten sonra engelli rampasını eline alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yakalanan kişinin engelli rampasını ne amaçla çaldığı bilinmezken, görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin kimliğini bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Yavuz Bektaş, "Çalınan engelli rampamız hem engelli vatandaşlarımız hem de bebek arabasıyla gelen çocuklu aileler için kullandığımız seyyar bir engelli rampasıydı. Bir sabah geldik, dükkanı açtığımızda engelli rampasının olmadığını fark ettik. Görüntülere baktığımızda şemsiyeli bir şahsın saat 7 ile 7.30 arasında gelip şemsiye ile kendisini kamufle ederek engelli rampasını çaldığını gördük. Biz şu anda mahalle halkına bu görüntüleri izlettik. Sosyal medyada da yayılmasını sağladık. Bunun bulunmasını istiyoruz. Pek bir maddi değeri yok ama manevi bir değeri var o rampanın. Sabitlememiştik, her akşam içeri alıyorduk normalde. Bir akşam unuttuk ve çaldılar. Şimdi yeni bir rampa yaptırıyoruz. Rampayı çalan şahsı da tanımıyoruz. Polise haber verdik. Emniyetten gelip görüntüleri aldılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Engelli rampasının çalınma anı güvenlik kamerası görüntüsü

- Dükkan sahibi Yavuz Bektaş ile röp.

-Dükkan önünden detaylar HABER: Mesut IŞIK-Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli) ================== Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandı

SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Gökhan Köksal'ı (25) sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Yıldız Aslankılıç (22), tutuklandı. Aslankılıç, ifadesinde "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi. Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın çatısında birlikte alkol alan Gökhan Köksal ile arkadaşı Yıldız Aslankılıç belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslankılıç, Köksal'ı sırtından bıçakladı. Olayı duyan apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 Acil ekibi tarafından yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Yıldız Aslankılıç ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Gökhan Köksal'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.