DHA YURT BÜLTENİ-11

1)OSMANİYE'DE POLİS ARACI SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI OSMANİYE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan polis otosu çevredeki esnafların anında müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, 2 polis olaydan yara almadan kurtuldu.Olay, Musa Şahin Bulvarı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Bir görev için seyir halinde olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne ait 80 A 4828 Plakalı hafif ticari resmi polis otosunun motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. İçerisinde iki görevlinin olduğu araç, yol kenarına çekilerek park edilirken, çevredeki esnaflar, yangın tüpü ve su ile müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürülürken, motor kısmında hasar meydana gelen araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu görüntüsü)

- Polis aracının ön kısmından çıkan dumanlar

- Yangın tüpü ile araca müdahale edilmesi

- Dumanlardan kaçan polis memuru

- Olay yerine gelen bir başka ekip aracının görüntüsü

SÜRE: 01'58" BOYUT:49.8 MB Haber: İbrahim EMÜL -Kamera: OSMANİYE,(DHA) ================================================ 2)YANLIŞLIKLA HESABINA YATIRILAN PARAYI GERİ VERDİ İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Ufuk Keklik (23) banka hesabına yanlışlıkla yatırılan ve engelli bir gencin ameliyat parası olan 21 bin 266 lirayı sahibine iade etti.

Geçen perşembe günü Kemalpaşa’da yaşanan olayda, fotoğrafçılık yapan Ufuk Keklik’i bir kadın telefonla aradı. Telefonda ağlayan kadın oğlunun ameliyat parasının yanlışlıkla Keklik’in hesabına yatırıldığını söyledi. Önce kadının söylediklerine inanmayan Keklik bankaya giderek hesabını kontrol ettiğinde hesabına 21 bin 266 lira yatırıldığını gördü. Tekrar kadını arayan ve onunla konuşan Keklik, kadına parayı geri iade etti. Gözü yaşlı kadının yaşanan olay sonrası teşekkür ettiğini belirten Keklik, "Perşembe günü beni bir kadın aradı. Konuşurken ağlıyordu ve bana 'Oğlum yanlışlıkla ameliyat olacağı parayı sizin hesabınıza yatırmış' dedi. Ben önce çok şaşırdım ve inanmadım. Sonra bankaya gittim ve hesabımda kadının söylediği miktarda para yatırıldığını gördüm. Kadını aradım ve imza karşılığında parayı kendisine iade ettim. Ağlayarak bana teşekkür etti. Ben bana ait olmayan parayı geri verdim. İnsanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ufuk Keklik ile röportaj

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ============================================= 3)ARGUVAN'DA, ULUSLARARASI TÜRKÜ FESTİVALİ DÜZENLENDİ MALATYA'nın Arguvan İlçesi'nde, 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali düzenlendi.Arguvan Belediyesi ve Arguvan Vakfı tarafından organize edilen festival kapsamında ilk olarak Ataşehir Belediyesi tarafından ortak yaptırılan Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinin açılışıyla başladı. Kompleksin açılışına; CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze İlgezdi ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğlulları ile vatandaşlar katıldı.

İlçede bulunan Nazım Hikmet Meydanı'nda belediye tarafından yaptırılan 'Nazım Hikmet' heykelinin açılışının da yapıldığı festivalde sahne alan yerel sanatçılar ile Belkıs Akkale sevilen parçaları seslendirdi.

Taha AYHAN/ARGUVAN (Malatya), (DHA)- ================================================ 4)TEKİRDAĞ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI TEKİRDAĞ'ın Kumbağ Mahallesi'nde şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Özlem Kıvanç, 4 kişi de yaralandı, Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesinin turistik Kumbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Kıvanç'ın kullandığı 26 KF 106 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zülfikar A., idaresindeki 22 AG 331 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Özlem Kıvanç olay yerinde hayatını kaybederken eşi Emre, çocuğu Seyra ile diğer otomobilin sürücüsü Zülfikar A ve Uğur A., yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geçen hafta aynı yol üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yetirmişti. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafiğe tek şeritten sağlamaya çalışırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri

-Etrafta toplanan vatandaşlar

-Kaza nedeni ile oluşan uzun araç kuyrukları

-Hurdaya dönen araçlar

-Sürücünün gözaltına alınması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ================================================ 5)FINDIK ÜRETİCİSİ 15 TL FİYAT BEKLİYOR ORDU'da fındık hasadı başlarken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) 15 TL taban fiyat bekliyor. Ordu'da fındıkla ilgili komisyonunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen tarihle birlikte, sahil kesiminde fındık hasadı bugün itibariyle başladı. Hasadın orta kesimde 5 Ağustos'ta, yüksek kesimde ise 12 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi. Kış döneminde beklenen yağışın gerçekleşmemesi ve sıcaklıkların da yüksek seyretmesi nedeniyle fındığın erken olgunlaştığı belirtilirken, özellikle sahil ve orta kesimde rekoltenin düşük olduğu ifade edildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri de 70 TL'den günlük yevmiye ile fındık toplamaya başladı. Üreticinin ise ağırlıklı olarak fındık toplamayı iyi bilen yerli işçileri tercih ettiği, bu işçilere de 100 TL'den günlük yevmiye verdiği ifade edildi. TMO geçen sezon Giresun kalite fındık için 10.50 TL, levant kalite fındık için ise 10 TL fiyat açıklamıştı. TMO'nun yeni sezon fındık fiyatını ise 15 Ağustosa kadar açıklaması bekleniyor.

Hasat sonunda bahçesinden 2 ton fındık elde etmeyi bekleyen Hüseyin Bayram, "Bahçeye girdik, fakat ilk günden umduğumuz sonucu alamadık. Hasadımız bereketli olur inşallah. Fındığın maliyeti son yıllarda çok arttı, bahçe temizliği, ilacı, gübresi, patozlaması, toplaması, harmanlaması zor. Maliyetler çok yüksek. Küf hastalığı nedeniyle de mevcut maliyete yeni maliyetler eklendi. Yerli işçi 100 liraya bahçeye gidiyor. Mevsimlik işçiler 70 TL'ye topluyor ama yerli işçi kadar verimli değil. Mecburen yerli işçi tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bu maliyetle 15 TL'den aşağı fındık fiyatı olmaz" dedi.