DHA YURT BÜLTENİ 11

Görüntü Dökümü -------------------------- - Otomobilin yanmaya başlaması - Otomobile vatandaşların yangın tüpü ile müdahale etmesi - Patlama anı - İtfaiyenin gelişi - Alevlere müdahale anı - Cep telefonu görüntüsü

OSMANİYE'de, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Zorkun Yaylası'na doğru giden Ferdi Adranıç yönetimindeki 80 BB 569 plakalı otomobil, Çift Mazı mevkiine geldiğinde bir anda arka lastik kısmından alev aldı. Araç yol kenarına çekeh Adranıç, yanındaki kişiyle birlikte kendisini dışarı attı. Alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler ve çevre sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, yangını söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın sırasında trafikte aksamalar yaşandı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Pazar ayini için Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne giden, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson, yaklaşık 4 buçuk saat sonra evine döndü. Elinde çeşitli yiyecekler olan poşetlerle evine gelen Brunson, kendisine mikrofon uzatan gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Brunson'a mikrofon uzatılması ve soruların yanıtsız kalmasından görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

AKSARAY'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı motosikletin, minibüse çarptığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Büyük Kergi Mahallesi 1741 Sokak'ta meydana geldi. Ogün Ömer Karsanlı (23) yönetimindeki 68 BJ 781 plakalı motosiklet, kavşakta Osman Babur (29) yönetimindeki 68 AY 280 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada, başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ogün Ömer Karsanlı olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasında oturan Abdulsamet Sarılar (22) ise ağır yaralandı.

Yaralı Sarılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.