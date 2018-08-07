DHA YURT BÜLTENİ 11

Daha önce de 7 kişiyi öldüren, güvenlik görevlisinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kayseri'de daha önce 7 kişiyi öldürüp, son olarak 5 gün önce bir villanının güvenlik görevlisi Sami Yılmaz (47) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar (39), Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sorgusunun ardından parmak izi işlemleri için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kayapınar, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. ADLİYEYE SEKV EDİLDİ

Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hamdi Kayapınar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ

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Zanlının adliyeye sevk edilmesi Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ, KAYSERİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========== Kopan baş parmağının yerine ayağından alınan parmak nakledildi ŞANLIURFA'da, traktör kayışına sıkışması sonucu sağ elinin baş parmağı kopan Sezgin Aktan'a (12), sol ayağından alınan parmak, 5 saatlik operasyonla nakledildi. Kopan el parmağının yerine ayak parmağının dikilmesiyle mutlu olan Aktan, doktorlara teşekkür etti.

Tarlada çalışırken, traktörün kayışına parmağını kazara kaptıran Sezgin Aktan, yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalede fazla zarar gören parmağı yerine dikilemeyen Aktan, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Hastanenin plastik cerrahi doktorlarından Opr. Dr. Yakup Işık, küçük çocuğun hasarlı parmağının yerine dikilmesinin mümkün olmadığını, bunun ileride yüzde 50 kayba neden olacağını ailesine söyledi. Işık, Aktan ailesine çocukları için 'ayaktan ele parmak transferi'ni tavsiye etti. Aile fertleri doktorun tavsiyesine olumlu cevap verince Sezgin Aktan ameliyata alındı. Şanlıurfa'da ilk defa yapılan ameliyat için Opr. Dr. Yakup Işık, başkanlığında Opr. Dr. Abdülkadir Calavul, Opr. Dr. Sedat Avşar, Opr. Dr. Kadir Tasasız'dan ekip oluşturuldu. Aktan'ın ayağından alınan parmak, 5 saat süren operasyonla kopan baş parmağının yerine nakledildi.

'KRİTİK DÖNEMİ ATLATTIK'

Zor operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını kaydeden Op. Dr. Sedat Avşar, "Bu ameliyatla sol ayağın 2'nci parmağını alarak, sağ el 1'inci parmağa başarılı bir şekilde naklettik. Ameliyat sonrası kritik dönemi atlatmış bulunuyoruz ve hastamızı yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. İdris Dağ ise Şanlıurfa'da ilk defa bu operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, doktorları tebrik etti. Dağ, "Hastanemiz her geçen gün başarılı cerrahi operasyonlarla adından söz ettirmeye başladı. Oldukça zor olan bu ameliyatların bizim hastanemizde yapılması hem bizlerin hem de bölge halkının takdirini kazanıyor" dedi.

Kopan el parmağının yerine ayağından alınan parmağın dikilmesiyle çok mutlu olduğunu dile getiren Sezgin Aktan ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ameliyat olan Sezgin Aktan

- Doktorlar ameliyat hakkında açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

370 MB =============== Babasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadı GAZİANTEP'te babasına ait marangoz atölyesinde çalışırken elektrik akımına kapılan Hasan Bozgeyik (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Cumartesi günü Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Ali Bozgeyik'e ait marangoz atölyesinde makineleri çalıştırmak için elektrik şalterini kaldırmak isterken akıma kapılarak ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Bozgeyik, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Bozgeyik, bu sabah 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hasan Bozgeyik'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasan Bozgeyik'ın fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

169 MB =============== İkna etmek isteyenlere çekilin deyip, atladı KARAMAN'da bir inşaatın 2'nci katın balkonuna çıkan Senanur E.(16), çevredekiler ikna etmek istemesine rağmen, 'Çekilin, hakkınızı helal edin' deyip, kendini aşağı bıraktı. Kum yığının üzerine düşen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Senanur E.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Genç kızın atlama anı da çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Olay, Mansur Dede Mahallesi 97 numaralı sokakta bir inşaatta meydana geldi. Giriş kapısı kilitli olan inşaat halindeki binaya tırmanarak penceren giren Senanur E., ikinci katın balkonuna çıkıp, atlamak istedi. Durumu fark edip toplanan çevredekiler Senunar E.'ye atlamaması için ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Senanur, 'Çekilin, hakkınızı halel edin' deyip kendisini balkondan sarkıttı. Ardından da aşağı bıraktı. Aşağıda biriken kalabalık, genç kızı tutmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Kum yığını üzerine düşen Senanur E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Senanur E.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Genç kızın atlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.