DHA YURT BÜLTENİ 11

Banka önünde 100 bin liralık hırsızlık BURSA'da siyah incik almak için bankadan 100 bin lira para çeken 40 yaşındaki Öner Yelegen para ile banka önüne park etitği otomobiline bindi. Aracının lastiğinin patladığını fark eden Yelegen, parayı ön koltuğa koyup bankadan yardım isteyeme gidince hırsızların hışmına uğradı. Aracın kelebek camını kıran hırsızlar parayı alıp kaçtı. Polis, hırsızların kimliğini araştırıyor. Manisa'da özel bir şirkette çalışan Öner Yelegen bugün siyah incir almak için Bursa'ya geldi. Şirketinin Bursa temsilcisi 50 yaşındaki Sedat Yahşi ile Yalova Yolu üzerindeki bir bankaya giden Yelegen alacağı incirlerin bedelini ödemek için şirket hesabından 100 bin lira para çekti. Para ile bankadan ayrılan Yelegen park halindeki 34 SP 6810 plakalı otomobilini hareket ettirince ön sağ lastiğinin patladığını fark etti. Parayı ön koltuğa bırakıp kapıyı kilitleyerek otomobilinden ayrılıp yardım isteyen Yelegen geri döndüğünde aracın kelebek camının kırılıp bıraktığı 100 bin liranın çalındığını görünce şok oldu. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi alıp güvenlik kamerasını izleyerek dolandırıcıların kimliğini araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Olay yerineden görüntü

Polis parmak izi alırken

Ömer Yelegen'in görüntüsü Haber - Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA (DHA) ============== Giresun'daki 'O' doktor, görevine iade edildi GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağında tartıştığı Yusuf Topal (82) için ‘beyaz kod’ veren ve yaşlı adamın polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği olayda geçirdiği soruşturma kapsamında açığa alınan aile hekimi Dr. Ö.Y, görevine iade edildi. Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi.

Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen müfettişlerin sorgulamaları sürerken, olayın ardından açığa alınan doktor Ö.Y., için Sağlık Bakanlığınca yeniden görevine iade edildiğine dair resmi yazısı bugün aile hekimine tebliğ edildi. Bakanlık onayı ile görevine iade edildiği açıklanan tebliğ yazısında şöyle dendi:

"Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi kadrosunda olup Merkez 39 No'lu Aile Hekimliği biriminde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken bakanlık makamının onayı ile hakkında soruşturma açılarak sözleşmesi 2 ay süreyle askıya alınmak suretiyle görevinden uzaklaştırılan Dr. Ö.Y.'nin görevine iade edilmesine dair Bakanlık makamının yazısı gönderilmiştir." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın görüntüleri / ARŞİV Haber: GİRESUN (DHA) ============== Fırından sadaka kutusunu çalan şüpheli yakalandı BAYBURT’ta bir fırına giren hırsız, Kuran kurslarına yardım toplamak amacıyla tezgaha konulan sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli S.D. (17) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay dün saat 06.00 sıralarında Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde bulunan fırında meydana geldi. Fırın çalışanları kentte yapımı süren bazı Kuran kurslarına yardım toplamak amacıyla tezgâha konulan 2 sadaka kutusundan birinin yerinde olmadığını fark etti. İşyeri içerisindeki güvenlik kameralarını inceleyen işletme sahipleri, sadaka kutusunun iş yerine belirli sürelerde 2 kez gelip keşif yapan bir kişi tarafından çalındığını saptadı. İhbar üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşgalini belirlediği hırsızı yakaladı. Ekipler, şehir merkezinde yakaladıkları şüpheli S.D'yi sorgusu için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Bu arada fırındaki hırsızlık anı da, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Fırın sahibi Aydın Hamzaoğlu, “Sadaka kutusunun çalınması bizleri üzmüştür. Ülkemizde suç işleme oranı en az olan kentimizde böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Huzurlu bir kentimiz var ama bazen de ister istemez bu tür durumlar yaşanabiliyorö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fırından görüntüler

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-İş yeri sahibi röp.

-Detaylar Haber - Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) ============== Kocaeli'nde nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu İZMİT'te evlenmek için 08. 08. 2018 tarihini seçen çiftler, nikah salonlarını doldurdu. Kocaeli'ndeki nikah salonlarında bugün 140 çift evlendi. Evlilik cüzdanlarında 08. 08. 2018 tarihini görmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Evlenmek için müracaatını yapan çiftler bu özel tarihte evlenmenin sevincini yaşadı. Bugün nikah için aylar önceden tarih ayırtanlar olduğunu söyleyen İzmit Yunus Emre Nikah Salonu Evlendirme Birim Sorumlusu Fikri Sever, "Çiftlerimiz genellikle evlilik yıldönümlerini unutulmamasını istiyorlar. O yüzden 08.08.2018 tarihi önem taşıyor. Aylar önceden ayırtanlar oldu ve aynı zamanda son günlerde de bu tarihi isteyenler özellikle oldu. Yunus Emre Kültür Merkezimizde 15 nikah ve kent merkezinde bulunan 2 nikah salonumuzda da 3 nikah gerçekleştirildi. Bugün itibariyle İzmit'teki nikah salonlarında 18 nikahımız var. Normal günlerde 5-8 arasında nikah oluyor. Bugünün anlamı dolayısıyla 18 nikah var. Kocaeli genelinde ise 140 çiftin nikahı kıyıldı. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz." dedi.

Evlenmek için 08.08.2018 tarihini seçen Tuğçe Gül ile Ahmet Durmuş büyük mutluluk yaşadı. Aylar öncesinden bugün evlenmek için planlama yaptıklarını belirten Ahmet Durmuş, "08.08.2018 tarihi olsun istedik. Bu tarihi alabilmek için 8 ay önceden müracaat ettik. Bugüne özel olsun istedik. Mutluyuz ve heyecanlıyız." diye konuştu. Bugüne özel evlenme tarihi aldıklarını ifade edenTuğçe Gül, "Uzun zaman önce belirlediğimiz bir tarihti. Planlayınca hemen başvuruda bulunduk. Bizim için ve yakınlarımız için unutulmayacak bir tarih oldu." dedi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nikah Memuru ile rop

-Nikahlanan çiftlerle rop

-Nikah töreninden görüntüler

-Salondan detaylar Haber: Ergün AYAZ / KAMERA: Alişan KOYUNCU, İZMİT(Kocaeli), (DHA) ============== Ucuz ekmek sattığı için dava edilen fırıncı: Vatandaşın duası için yapıyoruz Enver Fatih TIKIR/Hayrettin GÖK/BURSA,(DHA)- BURSA'da fırıncı lık yapan Kazım Balaban, 450 gram ekmeği 1 liradan sattığı için meslektaşları tarafından dava edildi. Söz konusu duruma tepki gösteren Balaban, kendilerine has bir üretimlerinin olduğunu belirterek, “Biz vatandaşın duasını almak için böyle bir şey yapıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsunö diye konuştu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban, 400-450 gram ekmeği 1 liraya satıyor. Ancak Balaban’ın bu davranışına diğer fırıncılar tepki göstererek, haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle Babalan’ı mahkemeye verdi. Önce fırına ihtar gelirken, ardından Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Balaban’a dava açıldı. Görevlendirilen bilirkişi ise raporunda Balaban’ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetini 1 lira 65 kuruş olarak belirledi. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, Balaban’ın fırının mülküne sahip olmasına karşın, aylık kiranın 4 bin liraya yakın görünmesi oldu. Konuyla ilgili konuşan Kazım Balaban, ekmeği ucuza satmalarındaki etkenin düşük maliyet olduğunu belirtti. Üretim maliyetinin ucuzluğuna dikkat çeken Balaban, “40 küsür yıldır bu işi yaptığım için, kendime has bir üretimim var. Ekmeği üretimin hemen ardından satıyoruz. Bayiye götürmüyoruz, taşıma maliyetimiz yok. Bundan dolayı ucuz satıyoruzö dedi. 450 gram ekmeği 1 liraya sattıklarını belirten Kazım Balaban, “Piyasa fiyatına baktığımızda 250 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını görüyoruz. Neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. Aslında diğer meslektaşlarım taşıma maliyetini vatandaşa yansıtıyorlar. Biz vatandaşa bayi karını, ulaşım masraflarını yansıtmıyoruzö diye konuştu.

Meslektaşlarının kendisini dava etmesine ilişkin ise Balaban, “Bilirkişi raporunun düzeltilmesini bekliyoruz. Burası benim kendi yerim ancak raporda aylık 4 bin liraya yakın kira görünüyor. Bu benim ticari düşüncem, kendime has üretimim olduğu için ucuza mal ediyorum. Bana göre de böyle yapılması lazım. Ekmek fiyatları serbest bırakılmalı diye düşünüyorum. Şu ana kadar herhangi bir yaptırım yok, mahkeme süreci devam ediyor. Şayet bizim adımıza olumsuz sonuçlanırsa normal fiyatına satmamız gerekiyor. Biz vatandaşın duasını almak için böyle bir şey yapıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsunö ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fırından görüntü

Fırın sahibi ile röp

Detaylar ============== Uyuşturucudan komaya giren genç, yaşama tutunamadı GAZİANTEP'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Yunus K. (24), hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre, Vatan Mahallesi'nde 10 gün önce aşırı dozda uyuşturucu kullanan Yunus K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, bugün yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti. Gencin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yunus K.'nın fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenaze yakınları

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

751 MB ============== 08.08.2018'de mutluluğa 'evet' dediler BURSA, (DHA)- BURSA'da nikah tarihinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, 08.08.2018'i seçince, nikah dairesinde yoğunluk oluştu.

Evlilik hazırlığı yapan ve hayatlarının en mutlu gününe özel bir anlam katmak isteyen pek çok çift, nikah tarihlerini unutmamak için gün, ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini seçti. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi’nde nikah masasına oturan 50 çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için bu özel tarihte mutluluğa adım atma kararı aldı. Normal zamanda hafta sonlarında yoğunluğun yaşandığı nikah dairesi, bu özel tarih nedeniyle hafta içinde de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Saat 09.00’da başlayan nikah trafiği, saat 20.00’ye kadar devam edecek. Yaşanan yoğunluktan dolayı Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi memurları, 10 dakikada bir nikah kıyarken, evlenen çiftlerin mutlulukları gözlerinden okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 08082018nikahlar 345 MB 3 dakika 5 saniye - İlk çiftten detaylar - İkinci çiftten detaylar -Evlilik cüzdanı ile görüntüler ============== Kayseri’de, rafting heyecanı Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesindeki Zamantı Irmağı, rafting tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Adrenalin tutkunları, kişi başı 85 TL karşılığında, rehberler eşliğinde ırmakta rafting heyecanı yaşıyor. Yahyalı ilçesinden geçen Zamantı Irmağı'nda milli rafting parkuru yer alıyor. Irmak, uzunluğu, su debisi, kanyonlarının yanı sıra, profesyonel ve amatör raftingcilerin kullanabileceği parkurlarıyla son aylarda yoğun ilgi görüyor. Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği ile Yahyalı Belediyesi işbirliği yaparak, bölgeyi rafting ile tanıtmayı amaçlıyor. Bölgenin bu spor için önemli bir yapıya sahip olmasına rağmen tanıtımda bazı sıkıntıların olduğunu belirten Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Arama Kurtarma Birim Sorumlusu Deniz Temel (40), belediye ile bölgeyi turizme kazandırmanın yollarını aradıklarını söyledi. Raftingin son yıllarda ilgi gören bir spor olduğunu belirten Temel, “Yahyalı Belediyesi ile işbirliği yapıp, bir erkek ve bir kadın rafting takımı da kurduk. Bu 17-18 yaş aralığında gençlerin yer aldığı ve 5’er kişiden oluşan takımlarla şimdi ülkemizde düzenlenen yarışmalara da katılıyoruz. Amacımız Kayseri’de var olan bu güzelliği insanlara göstermek ve bölgedeki turizmi canlandırmak, aynı zamanda bu alanda sporcular yetiştirmekö diye konuştu.