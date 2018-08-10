DHA YURT BÜLTENİ 11

1)HEYELANDA ÖLEN SEKMEN TOPRAĞA VERİLDİ ORDU'nun İkizce ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak ölen Bayram Sekmen, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün İkizce ilçesi Yoğunoluk mahallesi Aşağıseymen mevkiindeki meydana geldi. Bayram Sekmen (56), evinin yanında fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi. Sekmen, toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen'in cenazesi toprak altından çıkarıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopsi sonrasında cenazesi yakınlarına teslim edildi. Sekmen, için bugün cenaze töreni düzenlendi. 3 çocuk babası olan Bayram Sekmen'in cenazesi ilk olarak evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Yakınlarından helallik alındı. Gelini Yeşim Sekmen (25) , "Kurtaramadık, yetişemedik sana baba" diye ağladı. Ardından Sekmen'in cenazesi Aşağı Seymen Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Sekmen'in yakınları katıldı. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Sekmen'in cenazesi aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

İşçi olan Sekmen'in 3 yıl önce emekli olduğu ve mahallesinde yeni bir ev yaptırdığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Heyelan olan bölgeden detaylar

-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Nedim KOVAN,Mücahit GÜREL,Gökhan İÇKİLLİ/İKİZCE(Ordu), (DHA) =================================================== 2)KUŞADASI'NDA 9 KİŞİNİN DENİZDE CAN VERDİĞİ FACİA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batıp, 7'si çocuk 2'si kadın 9 Irakl'ının ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında, polis ve jandarmanın insan kaçakçılarını yakalamak için ortak çalışma başlattıkları belirtildi. Kaçak göçmenleri silah zoruyla lastik bota bindiren insan tacirlerine yönelik çalışmalar sürerken, batan botton sağ kurtulan 4 kişi arasındaki bir Suriyeli'nin de şebekeyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Dün (perşembe) saat 03.25'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botunun battığı ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenliğe ait bir uçak, bir helikopter ve bot bölgeye gönderildi. Saat 03.58'de uçak tarafından yerleri belirlenen kaçaklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü Iraklı, 1'i Suriyeli 4 kişi sağ kurtarıldı. 7'si çocuk, 2'si kadın 9 Iraklının ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Toplam 13 kişinin bulunduğu belirlenen lastik bottan sağ kurtulan Iraklı Soner Rad, olayda üç çocuğu ile eşini kaybetti. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Soner Rad, kendilerini almak üzere tekne bekledikleri sırada kaçıkçıların lastik bot getirdiklerini gördüklerini söyledi. Lastik bota binmek istememeleri üzerine ise kaçakçıların bu kez kendilerini silahla tehdit edip, zorla bindirerek denize açılmalarını sağladıklarını anlattı. Denize açıldıktan kısa süre sonra ise aşırı yük ve dalgalar nedeniyle yaşanan panikten dolayı botun battığını belirtti.

CESETLERE OTOPSİ YAPILDI

Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki kimlikleri tespitlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 9 cesede bugün otopsi yapıldı. Otopside kaçakların boğulma sonucu hayatlarını kaybettikleri saptandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

7'si çocuk 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında polis ve jandarmanın insan kaçakçılarını yakalamak için ortak çalışma başlattıkları belirtildi. Kaçak göçmenleri silah zoruyla lastik bota bindiren insan tacirlerine yönelik çalışmalar sürerken, batan botton sağ kurtulan 4 kişi arasındaki bir Suriyeli'nin de şebekeyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü Haber. Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ===================================================== 3)TSK DEVRİYEDE, ABD'LİLER MENBİÇ'TE TÜRKİYE ile ABD'nin üzerinde anlaşma sağladığı yol haritası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Menbiç'teki devriyeleri devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet dün Amerikan askerleri ile birlikte ilçeyi ziyaret ederek yerel yönetimle görüştü.

ABD ile üzerinde anlaşılan yol haritasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta dün TSK birlikleri 27’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyetini icra etti. Aynı gün ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet de Amerikan askerleri ile birlikte Menbiç ilçesini ziyaret ederek, sivil ve askeri yönetim ile görüştü.

ABD'nin Menbiç'te yönetim olarak kabul ettiği Menbiç Askeri Meclisi'nin sözcüsü Şervan Derwiş, sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili fotoğrafları, "ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir delegasyonun ziyaretinde sıcak bir karşılama ve verimli bir görüşme yaptık. Görüşmenin odağında terörizm ve istikrarın yeniden sağlanması vardı" mesajı ile paylaştı.

DİYARBAKIR, (DHA) ===================================================== YAKALANAN YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ, FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI (2)

4)İKİ ŞÜPHELİ SİVAS'A GETİRİLDİ 6 Ağustos günü Atatürk Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinden 16 bin 300 lira çeken Ramazan Y., iş yerine geldi. Ramazan Y., çektiği parayı poşet içinde masanın üzerine bırakırken, onu bankadan itibaren takip eden şüpheliler müşteri gibi dükkana girdi. Ramazan Y.'yi oyalayan şüphelilerden biri, 16 bin 300 liranın içinde olduğu poşeti aldı. İş yerinden önce para dolu poşeti çalan şüpheli çıkarken, diğerleri de bir süre oyalandıktan sonra ayrıldı. Parasının çalındığını fark eden Ramazan Y., çevredekilerin de gelmesiyle kaçan şüphelilerin peşinden gitti; ancak izlerine rastlamadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından şüpheliler kaçtıkları otomobil ile Adana'da yakalandı. Gözaltına alınan Fırat Ç., Hasan D., ve üzerinde Eray İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Yasin İ. sorgulanmak üzere emniyete getirildi. 2010 yılında Adana'da, kayınvalidesi Gülten Sansür'ü (43) öldürüp, boşandığı eski eşi Cemile Seçil Sansür'ü (20) yaraladığını ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevinden 9 ay önce firar ettiği ortaya çıkan, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin İ. yakalandığı Adana'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler, Fırat Ç. ve Hasan D., ise Adana'daki işlemlerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Sivas'ta emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.