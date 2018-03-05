DHA YURT BÜLTENİ - 12

Baskına gelen polisi pompalı ile yaralayıp kaçtı ADANA'da uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, evine baskına yapan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmalarıon isabet ettiği bir polis ayağından yaralanırken, şüpheli ise beraberindeki bir kişi ile birlikte kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39044 Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, uyuşturucu suçundan aranan ismi henüz açıklanmayan bir kişinin evine baskın yaptı. Evin demir kapısının önüne gelen polis, açılması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısına rağmen kapıyı açmayan şüpheli, demir kapının arkasından pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Demir kapıyı delip geçen saçmaların bir kısmı, polis memurunun ayağına isabet etti. Polisin yaralanmasını fırsat bilen şüpheli ve yanındaki arkadaşları, evin damına çıkıp kaçtı. Şüpheliler, diğer evlerin damlarından atlayarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı polis ise ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada olay yerine sevk edilen Asayiş, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullandığı av tüfeği ile büyük bir bıçak ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için bölgeyi ablukaya alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokağın girişindeki Yunus polislerinden görüntü

- Sokak tabelasından görüntü

- Olayın yaşandığı sokaktaki polislerden görüntü

- Olayın yaşandığı evden görüntü

- Evdeki polislerden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

- Yerdeki delil numaratöründen görüntü

- Evin demir kapısında saçmanın açtığı delikten görüntü

- Polisin evde ele geçirdiği olayda kullanılan pompalı av tüfeği ve büyük bıçaktan görüntü

- Olay yeri polislerinin evden çıkışı

- Tüfekten çıkan saçmadan görüntü

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 01'36" - BOYUT: 97,8 MB Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) Bayramiç’teki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada virajı alamayıp yoldan çıkan 3 tekerlekli motosiklet, devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Deveci (60) ile oğlu Selçuk Deveci (39) yaralandı.

Bu akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bayramiç’e 3 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeltepe köyünden ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Deveci yönetimindeki 17 TG 658 plakalı 3 tekerlekli kasalı motosiklet, Kötüpınar mevkiinde aşırı sürat nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Sürücü Mehmet Deveci ve arkasında oturan oğlu Selçuk Deveci de yaralandı. Bölgede piknik yapan vatandaşlar, kazayı görüp 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Selçuk Deveci’nin tedavisine burada devam edilirken, hayati tehlikesi bulunan sürücü Mehmet Deveci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Deveci ailesinin 2 yıl önce Giresun’dan gelerek Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Güzeltepe köyüne yerleştikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan motosikletten görüntü

Yaralılardan görüntü Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA) Akyazı'da silahlı saldırı: 1 yaralı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kasap dükkanı sahibi Coşkun Furuncu, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Coşkun Furuncu tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Ada Caddesi'ndeki kasap dükkanında meydana geldi. Coşkun Furuncu çalıştığı sırada iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırıda bulundu. Coşkun Furuncu da tabancasını çıkarıp saldırganlara ateş açtı. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan biri Coşkun Furuncu'nun başına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Coşkun Furuncu'ya ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Furuncu tedavi altına alındı. Saldırıyı düzenleyen kişiler ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. GÖRUNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın hemen sonrası görüntüler

-Yaralıya ilk müdahale

-Yaralının hastaneye sevki Haber-Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),(DHA) Zonguldak'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü

ZONGULDAK'ta, dereye uçan otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Koçer, hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Zonguldak-Ankara Karayolu"nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Koçer yönetimindeki 67 AT 581 plakalı otomobil, Üzülmez tünelleri mevkiinde bariyerleri yıkıp dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan Mehmet Koçer, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Koçer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Koçer'in cenazesi sedyeye konularak halatla yukarı çekildi. Ambulansa alınan Mehmet Koçer'in cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. SÜRÜCÜLER TEK ŞERİTTEN VERİLEN YOLA TEPKİ GÖSTERDİ

Karayolunun Ankara istikametinde bulunan Üzülmez tünelindeki bakım nedeniyle yolun bir süre önce diğer şeritten verildiğini ifade eden sürücüler, yoldaki güvenlik ve işaretlemelerin yetersiz olduğunu ileri sürerek yetkililere tepki gösterdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışması

-Sürücünün araçtan çıkarılması

-Sağlık ekibinin müdahalesi

-Kaza yerinden detaylar

-Sedyenin yukarı çekilmesi

-Ambulansın gitmesi