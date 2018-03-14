DHA YURT BÜLTENİ-12

Haber:TRABZON,(DHA)

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Dervişoğlu'dan Bahçeli için "O işin kurnazıdır"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il kongresi için gittiği Manisa'da istifa ettiği partisi MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuştu. AK Parti ile MHP'nin seçim ittifakına değinen Dervişoğlu, "Ama ben adım gibi biliyorum ki Devlet Bahçeli beyefendinin de bunu kandırmak gibi ince bir planı var. O bu işlerin kurnazıdır" dedi.

İYİ Parti Manisa Olağan Seçimli 1. Kongresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı. İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı Kurucusu Tamer Akkal'ın tekrar tek listeyle başkan adayı olduğu kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, genel merkez yöneticileri, ilçe başkanları ve delegeler katıldı. Kongrenin divan başkanlığını yapan, eski MHP'li, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi.

"SANDIĞA EL UZATANIN ELİNİ KIRMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Seçim yasasında yapılan bazı değişikliklerle ilgili de açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, değişikliklerin iki siyasi partinin parlamentodaki çoğunluğuna bağlı olarak bir dayatmayla yapıldığını öne sürdü ve şöyle konuştu. "Yarınlarda çok büyük sıkıntılar getirmesi muhtemel bir seçim yasası ile karşı karşıya bırakıldı. Bu yasada çok önemli garabetler var. Bu yasada mühürsüz zarfların ve oy pusulalarının geçerli olacağını belirten ifadeler var. Bu yasada zaten seçim hilesinden bezmiş olan bir millete seçimi daha gerçekleşmeden şaibe altında bırakılabilecek bir takım hükümler var. Satır aralarına gizlenmiş hükümler var. Ne yaparlarsa yapsınlar. Daha önceki hocalarının dediği gibi mezarlardan ölüleri çıkarıp, oy kullandırsalar bile herkes emin olmalıdır ki bu saatten sonra seçim hilesi yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Öyle bir hazırlık içindeyiz ki milletin bir tek oyunu bile namusumuz olarak görüyoruz. Allah yukarda şahittir. Sandığa el uzatanın elini kırmak için hazırlık yapıyoruz." Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğrafların yayınlandığını ve eleştirildiğini dile getiren Dervişoğlu, "Benim 45 yıllık mücadelede geçmişim, MHP'ye helali hoş olsun. Onlar benim gardaşlarım, benimle ilgili ne söylüyorlarsa söylesinler. Oralarda buralarda hakkımda neyi dinlendiriyorlarsa dillendirsinler. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli benim hocamdı. Sosyal medyada onun elini öptüğüm bazı fotoğraflar yayınlanıyor. Bununla ilgili de diyorlar ki; Daha dün elini öpüyordun. Evet daha dün elini öpüyordum. O günkü gibi olsa elini öpmeye devam ederdim. Ama ben onun elini öperken, o ülkücülere Tayyip Erdoğan'ın eteğini öptürmüyordu. Farkımız oradan kaynaklanıyor. Bunun için bana sitemkar davranıyorlar" dedi.

"NEYİ ALDI Kİ HİLALİ VERDİ"

AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakını hatırlatarak, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi eleştiren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen rakamlara kafayı takar benim sevgili hocam. Bazen de harflere. Bir ittifak kurmuşlar ve adına 'Cumhur İttifakı' demişler. Ben de dedim ki, bu bize göre bir saray koalisyonudur. Bu ittifakta siyaseten ve ticaretten bazı rant kokuları alınıyor. Bu ittifak 'Cumhur İttifakı' olmaz. Olsa olsa 'Cukka İttifakı' olur dedim. Vay efendim ben bunu nasıl demişim. Çıkıyor her yerde bağırıyor. 'Siz de Cümbüş İttifakı' kurun. Siz de onu kurun. Bunu kurun' diyor. Bugün senin ittifak yaptığın AK Parti ve Sayın Tayyip Erdoğan ile aranda geçen diyaloglar tüm dünyanın malumu. Birbirinize demediğinizi bırakmadınız. Hatta adamdan oğlunu bile istedi hatırladım kadarıyla. 'Ver Bilal'i al hilali' diye. Şimdi neyi aldı da hilali verdi doğrusu bilmiyorum."

"O BU İŞLERİN KURNAZIDIR"

AK Parti ve MHP seçim ittifakında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti'yi kandıracağı iddiasında bulunan Dervişoğlu, şöyle konuştu: "Sarayın büyük ortağının eski müttefiklerini tanıyorum. 13 yıl ortaklık yaptılar. Mazideki birliktelik hariç. FETÖ denen çeteyle. Daha sonra İmralı'daki cani başıyla ittifak yaptılar. Devletin gözünü kör, kulağını sağır ettiler. Türkiye'deki teröristleri Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine silahlarıyla bir bir gönderdiler. Bugünkü uğraştığımız belanın kökünde geçmişteki yanlış strateji yatmaktadır. Defalarca söyledik. Yapmayın etmeyin diye. O zamanki Başbakanın kandırılmaktan mustarip bir ruh hali var. FETÖ ile görüşüyor kandırılıyor. APO ile konuşuyor kandırılıyor. En son Papa'ya gitti. Papa ne yapacak bilmiyorum. Ama ben adım gibi biliyorum ki Devlet Bahçeli beyefendinin de bunu kandırmak gibi ince bir planı var. O bu işlerin kurnazıdır." Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından il başkanlığı için seçim yapıldı. Seçimde başkanlık için tek liste ile başkan olan İYİ Parti Manisa İl Kurucu Başkanı Tamer Akkal, oy kullanan 397 delegenin oyunun tamamını alarak tekrar başkan seçildi.