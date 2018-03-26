DHA YURT BÜLTENİ-12

Sütbank sahibi konuştu:'Herkesin hakkını kesinlikle ödeyeceğiz' Konya'nın Karapınar ilçesinde 533 büyükbaş hayvanın telef olduğu yönünde Sütbank sistemi üyelerine mesaj gönderen DKC Hayvancılık firmasının sahibi Ahmet Dikici,"Biz dolandırıcı asla değiliz. Herkesin hakkını kesinlikle ödeyeceğiz" dedi.

Karapınar'da, yem ve hayvancılık üzerinde faaliyet gösteren DKC Hayvancılık adlı şirket tarafından 2015 yılında Sütbank adlı sistem oluşturuldu. Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, yatırdıkları miktar oranından pay sahibi olup yılın 10 ayındaki süt satışından kar payı almaya başladı. Ancak DKC Hayvancılık tarafından geçtiğimiz günlerde üyelerine 533 büyükbaş hayvanın öldüğü ve süt üretiminin durduğu yönünde mesaj geldi. Bunun üzerine bazı üyeler dolandırıldıklarını ileri sürerek şirket sahibi Ahmet Dikici hakkında suç duyurusunda bulundu. Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Sütbank sistemini 570 büyükbaş hayvanla 2015 yılında başlattıklarını ifade eden Ahmet Dikici, şunları söyledi:"2015 Yılı Ekim ayında 570 inekle Sütbank işletmemizi hizmete sunduk. Ancak 2016 yılı başlarında değişik hastalık sahibi olan ve süt verimi olmayan hayvanların 533'ü kesime gitti.İşletmemiz bu ticaretten ilk adımda zarar etti; ancak diğer şirketlerimizin gelirinden, ortaklarımıza süt paralarını ödeyerek onları bu zarardan korumaya çalıştık. 2016 yılında 10 ay hiç inek olmadığı halde, ortaklarımızın süt paralarını ödedik. Bu süreç içerisinde çiftliğimize, çardaklarımıza bakım ve dezenfekte yaparak, yeni gelecek inekler için daha modern bir ortam oluşturduk. 2016 yılında Almanya'dan süt inek ithalatı kapsamında 500 inek talebinde bulunduk. 2017 yılında Almanya'dan sadece 200 süt ineği getirebildik. Gelen ineklerin 100 kadarı randıman eksikliği ve değişik hastalıklardan dolayı kesime gitti. Elimizde kalan 100 inekle çiftliğimiz ayakta durmaya çalışıyor."

500 ÜYE VAR

Sütbank sisteminde 500 üyenin olduğunu belirten Dikici, "Elimizde olmayan sebeplerden dolayı ortaklarımıza karşı ekonomik açıdan zor bir sürece girdik. Yaklaşık 500 kadar katılımcımıza, süt paralarını bir müddet ödeyemeyeceğimizi belirten toplu mesaj attık. Şirkete verdikleri sermayelerini kısa sürede iade edeceğimizi, süt üretiminin durduğunu anlattık. Ortaklarımızın çoğu konuya müspet yaklaşırken, bazıları muhalif kaldı. Her şeye rağmen, borçlarımızı son kuruşuna kadar kısa sürede ödeyeceğimizin sözünü veriyorum. Herkes müsterih olsun. Sadece biraz zaman tanınmasını istiyorum."diye konuştu.

HERKESİN HAKKINI ÖDEYECEĞİZ

40 yıldır esnaflık yaptığını belirten Dikici, şöyle konuştu: "Karapınar'da çarşıda yıllardır esnaflık yapıyoruz. Sütbank işletmesinde istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Şirketimize kar ortağı giren ortaklarımıza karşı mahcup olduk. Biz dolandırıcı asla değiliz. Herkesin hakkını kesinlikle ödeyeceğiz. Bizden alacağı olan üyelerimizin 3'te 1'ini müşteri çeki ve senediyle, 3'te 1'ine ise kendi çek ve senetlerimizle ayrıca yem fabrikamızdan yem satışı yoluyla ödeme planına aldık. Alacaklılarımızın 3'te 2'si aralarını tahsil etti. Kalan 3'te 1 alacaklılarımızın da paralarını da kısa sürede ödeyeceğimizin bilinmesini isteriz."

Dikici, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili kendisine bir tebliğ ulaşmadığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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- Ahmet Dikici röp.

- Çiftlikten detay Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR KONYA,(DHA) ============================================= Cizre'de çöl varanı bulundu/EK "ÇÖL VARANININ CİZRE İLE SİLOPİ'DE 15-40 KÖY ARASINDA YAŞAM ALANI VAR"

Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde bulunarak koruma altına alınan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaklaşık 1 metrelik çöl varanı hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Cuma akşamı Cizre'nin Girikova köyünden vatandaşların kendilerini aradığını belirterek, "Böyle bir hayvan bulduklarını, sürüngen bulduklarını bildirdiler. Bizde sonraki gün gittik. Onların gördüğü hayvanı onlardan teslim aldık. Şırnak’a getirdik. Veteriner kontrolünü yaptırdık. Herhangi bir sıkıntısı var mı yokmu diye. Çünkü, onlar köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yaptıkları kazı esnasında hayvanı bulmuşlar. Getirip veteriner kontrolünü yaptırdık. Gayet sağlıklı bir birey Varanus griseus Latince ismi. Türkçe olarakta çöl varanı yada dev kertenkele olarak bilinen bir yaban hayvanı"dedi. Şube Müdürü Kalay, Şırnak sınırlarımız içerisinde Cizre’den Silopiye kadar 15 ile 40 köy arasında çöl varanlarının yaşam alanları olduğunu da hatırlatarak, "Ülkemizde de sadece Şanlıurfa ve ilimizde bulunuyor bu yaban hayvanı. Kendini ikame edecek koşulları sağladığında biz tekrardan doğaya salacağız. Nesli tehlike altında olan türlerden. Dev kertenkele, bölgede çekirge, örümcek veya bazı hayvanların yumurtaları ile besleniyorlar"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çöl varınından detaylar

-Şube müdürü Kalay'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) =========================================== GTO ve BM işbirliğiyle kurulan triko atölyesi açıldı BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından başlatılan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek için, Türkiye'deki ulusal kurumların desteklenmesi projesi' kapsamında, Gaziantep Ticaret Odası(GTO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan endüstriyel düz örme triko atölyesinin açılışı yapıldı.

Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan ve mesleki eğitim kursu amacıyla oluşturulan atölyenin açılışına Vali Vekili Halil Uyumaz, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi Hanna Zavalavi, GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ile okulda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan, Vali Vekili Halil Uyumaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitime her zaman önem verdiğini aktararak, "Biz sadece kendi vatandaşlarımızın eğitimine değil Suriyeli misafirlerimizin eğitimine de önem veriyoruz. Ülkemizdeki Suriyeli misafir sayımızı herkes biliyor. Yine Gaziantep'te de 400 binin üzerinde Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 4 yıl gibi kısa bir sürede sadece Gaziantep'te 67 bin 400 Suriyeli öğrenciye eğitim veriyoruz. Öğrencilerin eğitimlerini kendi dilleriyle almasını sağlıyoruz. Çünkü kendi dillerinden vatanlarından kopmalarını istemiyoruz" dedi.

Hıdıroğlu ise mesleki eğitimin önemine değinerek, mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu söyledi. Hıdıroğlu, Geçen sene bir yola çıktık hocalarımızla ve Gaziantep'te triko sektörünü ele aldık. Görüşmelerimiz sırasında BM Yüksek Komiserliği ile de bir araya geldik. 100 milyon parça iş yapıyormuşuz. Gaziantep'te 100 milyon triko ürünü üretiliyor ve bunun bir mimarisinin, bir alt yapısının olması gerekli. Küresel pazarda zorlu bir rekabet var. Avrupa pazarında en yakın rakibimiz olan ve marka ürünleriyle küresel pazarda söz sahibi olan İtalya giyim ihracatında kilo başına 50 dolar kazanıyor. Biz ise kilo başına 20 dolar kazanıyoruz. Bunları ancak yeni teknolojilerle, yeni giyilebilir teknolojilerle, yeni trendlerle başarabiliriz. Bu anlamda mesleki eğitim büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Hanna Zavalavi de atölyenin açılış amacından bahsederek, "GTO ile beraber yürüttüğümüz triko sektörüne nitelikli elaman yetiştirmeye yönelik mesleki eğitim kursları kapsamında Suriyeli mülteciler ve yerel halka mesleki eğitimler düzenlemek amacıyla bu atölyeyi kurduk. Bu atölye, 'Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek için, Türkiye'deki ulusal kurumların desteklenmesi projesi' çerçevesinde AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteği ile kurulmuştur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından GTO ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okul-sanayi işbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra ise atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışın yapıldığı okul

- Açılış törenine katılanlar

- Halil Uyumaz'ın konuşması

- Beyhan Hıdıroğlu'nun konuşması

- Hanna Zavalavi'nin konuşması

- Protokol imzalanması

- Atölyenin açılması

- Atölyenin ziyaret edilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP (DHA) =================================== Gaziantep Kent Müzesi'nin açılışı yapıldı GAZİANTEP'te 54'üncü Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kent Müzesi açılışı yapıldı.

Akyol Mahallesi'nde bulunan müzenin açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Hüseyin Ateş ve bir çok katılımcıyla birlikte yapıldı.

Açılışın ardından konuşan, Gaziantep'te her alanı kitap okunur hale getirmek istediklerini ifade eden Deniz Köken, " Kütüphanecilik Haftası'nı bu yıl daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz. Gasiantep'te herkesin kitaplara kolay ulaşabilmesi için kitap kafeler açıyoruz. Bütün işletmelerle görüşerek kütüphaneciliği yaymak istiyoruz. Gençlerin boş zamanlarında bir satırda olsa kitap okumasını sağlamak istiyoruz. Her ne kadar dijital çağa geçmiş olsakta insanları kitaplarla buluşturmamız lazım." dedi

54'üncü Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan Gaziantep Kent Müzesi ziyaretçiler tarafından gezildi. Tarihi Han Tu¨tu¨n tu¨ccarı olan Bayaz Ahmet Efendi tarafından 1909 yılında yaptırıldı. Bu¨yu¨kşehir Belediyesi’nin tarafından şehre kazandırılan Müze ziyaretçilerine Gaziantep’in tarihi, turistik yerleri, doğal gu¨zellikleri ekonomisi, el sanatları ve mutfak ku¨ltu¨ru¨ gibi zenginlikleri tanıtma imkanı sunuyor.