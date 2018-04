DHA YURT BÜLTENİ-12

'6 MİLYAR LİRA TEŞVİK YATIRILDI' Okula devamlılığın teşvik edilmesi için ailelere yatırılan paranın yaklaşık 6 milyar lira olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, şunları söyledi: "Fırsat eşitliğini sağlamak için okula devamlı teşvik etmek için annelere şöyle bir çağrıda bulunmuştuk. İhtiyacı olan annelere. Lütfen evlatlarınızı düzenli olarak okula gönderin. Gönderdiğiniz okul öncesi eğitim dahil. Okul öncesi eğitim ve ilkokulda ve orta okulda gönderdiğiniz her erkek evladınız için size 35 lira, kız evladınız için 40 lira. Liseye gönderdiğiniz her erkek evladınız için 50 lira, kız evladınız için 60 lira size para yatırıyor. Türkiye’de bu miktar yaklaşık 6 milyar liraya yaklaştı. Bütün okullarımızda yani ortaokullarda, liselerde ve meslek liselerinin hepsinde akıllı tahtalarımız var. Etkileşimli tahta ne söylerseniz söyleyin. Önümüz de ki dönemlerde inşallah ilkokullarımızda dahil bu sistemi de yaygınlaştıracağız. Ne için? Eğitimin kalitesini arttırmak için. Zaten bugün eğitimde Türkiye’de kalite konuşuluyorsa alt yapının büyük ölçüde çözümlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eskiden okul istenirdi şimdi okul değil daha kaliteli bir eğitim isteniyor. Bu da Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi muhterem hanım efendinin başlattığı okuma-yazma seferberliği vardı. Normalde erkeklerde okuma yazma seferliği yüzde 99 oranında. Hanımlarda yüzde 94 oranında ama Türkiye’de 2 milyon 400 bin gibi bir okuma yazma bilmeyen kardeşimiz olduğu kayıtlara göre ifade ediliyordu. İnşallah bu programımız en iyi şekilde devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde inşallah Türkiye’deki bütün okuma- yazma bilmeme oranını sıfıra yaklaştıracağız." Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ziyaretinin ardından AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere valilikten ayrıldı.

İnönü Zaferi'nin 97'nci yıldönümü törenlerle kutlandı

Milli mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk zaferi olan İnönü Zaferi'nin 97'nci yıldönümü, Bilecik'in Bozüyük ve Eskişehir'in İnönü ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

İnönü Zaferi'nin yıldönümü törenleri ilk olarak Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki Metristepe Anıtı önünde yapıldı. İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışının yapıldığı törenlere daha sonra Bozüyük'ün Akpınar Köyü'ndeki şehitlikte devam edildi. Akpınar Şehitliği'nde dua okundu.Bozüyük'teki törenlerin ardından Eskişehir'in İnönü İlçesinde tören düzenlendi. İnönü ilçesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşundu bulunuldu.Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı. TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün yaptığı konuşmada, "zaferimizin 97'nci yıldönümünde bu topraklarda kefensiz yatanlara hitap etmek istiyorum. Yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenenlere sesleniyorum. İnönü kahramanları sizden çok şeyler öğrendik. Mesela büyük balığın küçük balığı her zaman yiyemeyeceğini öğrendik. 20 bin tüfeğin 40 binden daha büyük olduğunu öğrendik. 200 makinelinin 400 makineliye kafa tutabileceğini öğrendik. Yoksul bir milletin yedi düveli yenebileceğini öğrendik. İnönü'de cesaretin kitabını yazanlar, sizlerin sayenizde küllerinden yeniden doğmayı öğrendik. Bu topraklarla ilgili birçok şeyi bildik, öğrendik, anladık. Ama tek bir şeyi hiçbir zaman anlayamadık. Bu destanı yazanları, İsmet Paşayı ve Atatürk'ü anlamayanları anlayamadık" dedi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, "her türlü farklılıklarını zenginlik olarak gören Milletimiz bugün tüm renkleri ile bir ve beraberdir. Her türlü algı operasyonlarına, iç ve dış ihanetlere, aklını ve vicdanını kiralayanlara rağmen, ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği 'Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak' ülküsünden asla vazgeçmeyeceğiz. Gazilerimiz, şehitlerimiz emin olsunlar. Karşımıza çıkartılan her türlü zorluklara rağmen, ülkemiz Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ve daha da güçlenerek ilerliyor" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından İnönü Zaferi'nin 97'nci yıldönümü törenleri sana erdi.