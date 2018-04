DHA YURT BÜLTENİ-12

Sanatçıların askerlere moral vermek için sınıra gitmesine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup konuşmasında asıl vahim olarak ne diyor biliyor musunuz; 'Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur' diyor. Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman yarabbi. Bu zihniyete göre, sanatçılarımız askerlerimizin yanında değil, teröristlerin yanında yer almalıdır. Ey Aydınlı kardeşlerimiz, anamuhalefetin başındaki zatın düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi ? Türkiye'de cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan parti varsa o da AK Parti'dir. 2023 yılında ülkemiz için belirlediğimiz hedeflerimiz bile tek başına bu iddiamızı ispatlayamaya yeter. Ey CHP biz 100'üncü yıla hazırlanıyoruz sen ne yaptın? Teröristleri destekledin, onların çukur kazmalarına destek verdi, başka ne yaptın ? Onlara 'Cumhuriyetimizin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz' diye sorun. Emin olun hiçbirisi tutarlı cevap veremez. Bunların dillerinden adalet lafını eksik etmediklerine, adalet diye yollara düştüklerine bakmayın. Bunlar hayatları boyunca olduğu gibi bugün de sadece dikene su vermişlerdir, dikene su vermeye devam ediyorlar. FETÖ'sünden PKK'sına kadara terör örgütlerini savunmak adalet değildir. Ülkesine hayırlı her işin baltalamak adalet değildir" diye konuştu.

"Grup konuşmasında öyle ahlaksızca, terbiyesizce, hayasızca şahsıma saldırdı ki, ben bu kişinin seviyesine inmeyi kendime zul adlederim. Üstat Necip Fazıl böyleleri için 'alçak' sözünü kullanmamıştır. Böylelerini 'çukur' diye tarif ederdi. Çünkü alçaklık bir seviyedir derdi, onun için çukuru kullanırdı. Bu zat da öyledir, çukurun ta kendisi. Bu zat çukur da değil. Kullandığı ifadelerle aynı zamanda kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki bende ağız var, her türlü ifadeleri kullanırım. Kendisini asla muhatap almıyorum ve cevaba değer görmüyorum. Neymiş beni uyutmayacakmış. Biz haftanın yedi günü, günün 24 saati, yılın 365 günü dinlenmeden çalışıyoruz. Asıl sen içinde bulunduğun uykudan uyanmaya bak. Bir insan nasıl ülkesinden bu kadar uzak olur? Bu zat faizin KHK ile istihdamın KHK ile sağlanacağını sanıyor. Aman yarabbi bu ne cehalet. Zaten ömründe devletten aldığı maaş dışında kendi yeteneğiyle para kazanamayan adama anamuhalefet partisini teslimi ederseniz işte böyle zırvalar. SSK'ya gelen müdür olduğunda orayı ne hale getirdiğini gördünüz."

"17 - 25 Aralık, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerle mücadele ettik. Bu zatı yine karşımızda gördük. Şimdi de Afrin'de terörün yanında yer almıştır. Türkiye'nin sanatçılarına, sporcularına, medya mensuplarına hakaret eden bu zatı, sizlere, milletime havale ediyorum. Sanatçılarımız bizim başımızın tacıdır. Medya mensupları, zaman zaman kendileriyle anlaşamasak da daima saygıyı hak ederler. Yarın öbür günü anamulafetin başındaki zat Aydın'a gelirse kendisinden şehitlerimizin adını anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin. Muhakkak isteyin, terörle mücadele için askerlerimize, jandarmalarımıza hakaret edenlerin yol arkadaşıdır. En büyük destekçisidir. 'Afrin'e girmeyin' dedi. Sen git Esed'in yanına otur. Arkadaşlarını gönderdin biliyoruz. Bu zat kaybettiği her seçimden sonra kendisini değil de milletimizi suçlayarak sizlere de hakaret etmiştir. Milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda zafere ulaştırana kadar bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Gösterinin yapılacağı alandan genel görüntü

- Solo Türk gösterisi ellerindeki bayraklar ile bekleyen vatandaşlar

- Solo Türk Tişörtlü küçük Utku'nun görüntüsü

- Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven'in konuşması

- Solo Türk Medya İlişkiler komutanın açıklaması

- Solo Türk'ün gösterisi

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

==========================================

Bakan Tüfenkci: Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor (2)

TÜRKİYE AK PARTİ'YLE DAHA ÇOK GÜÇLENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan, Gedik Gençlik Merkezi açılış törenine katıldı. Törende Bakan Tüfenkci, AK Partiyle beraber Türkiye'nin daha çok güçlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye; kendi tankını, kendi topunu, kendi silahını, kendi helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya hani diyorlar; 'Sümer Bank niye kapandı, TEKEL niye kapandı' halen onların kafaları bez üretmede, iplik üretmede, pamuk üretmede, pamuğu ipliğe çevirmede. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı. Bugün her biri Türkiye'nin, dünyaın devi. Oysa Türkiye devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı? Tank yapar hale gelmeli devlet olarak. Motor yapabilir hale gelmeli. Kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bunu başarıyor ama bazı zihinler halen bu değişimi anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için bu ülkenin gerçek sanatçılarının, bu ülkenin sanatçılarının gidip Türk ordusunun yanında durmalarını destek olmalarını anlayamıyorlar. Onları sanatçı olmamakla itam ediyorlar. Sanatçılar arasında ayrım yapıyorlar, ötekileştiriyorlar. Onlar Suriye, Fransız ordusuna destek için gitmediler. Onlar Türk ordusuna, başkomutanına destek olmak için gittiler. Ama bunu daha anlayamayanlar var maalesef ülkemizde. Türkiye'de onun için hep diyoruz ki; iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var muhalefet yapacaksan insanların milli duygularıyla alay ederek muhalefet yapılmaz. İnsanların acılarıyla siyaset yapılmaz bunu öğrenmen lazım. Varsa önerilerin, varsa bu ülke için söyleyeceğin gerçek bir söz onu söylersin. Tutup bu ülkenin ağıtlarıyla, bu ülkenin türküleriyle, bu ülkenin marşlarıyla alay edemezsin. Askerliği yapmıştır herhalde Kılıçdaroğlu. Orada askerlerin sabah sporunu yaylalar türküsüyle yaptığı unutmuştur belki. Onun için o söylendi. Kahramanlık türküleri orada söylendi. Sanki bizlerde oradaydık, orada davul zurna çalınmadı Kılıçdaroğlu. Orada kahramanlık türküleri söylendi. Orada askerin her sabah yaptığı sporda kullandığı burada askerliğini yapan arkadaşlarımız var. O sporlara o türkülerle yapılıyordu. Biz askerliği öyle yaptık. Bunu bile eleştirme konusu veya alay konusu yapacak kadar gerçekten kendini kaybetmiş bir muhalefet daha çok kaybedecek. Her kaybettiğinde şirazesini de kaybediyor. Böyle bir siyasetle muhalefetin bir yere gideceği yok. Onu CHP'liler düşünsün. AK Partililer düşünmesin. Buradan CHP'lilere de sesleniyorum; kendilerini bir kez daha eğer iktidara taliplerse kiminle yola çıkacaklarını görsünler. Bizim liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir söz vermişse o sözü mutlaka yerine getirir. Dün başka bugün söylemez. Ama Kılıçdaroğlu bırakın dünü 1 saat önce başka söylüyor, 1 saat sonra daha farklı şeyler söylüyor."