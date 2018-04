DHA YURT BÜLTENİ-12

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 4 kişilik Kılıç ailesinin 16 yıl boyunca besledikleri ‘Seymen’ isimli köpekleri öldü. Aile, yaşlılık sonucu ölen köpeği, bahçelerinde yaptıkları mezara gömdü. Çiçeklerle süsledikleri mezar taşına 'Seymen’in fotoğrafını koyan aile, doğum ve ölüm yılını da yazdı. Erdek'in Tatlısu Mahallesi’nde yaşayan Nedret (45) ile eşi Türkan Kılıç’ın (37) çok sevdiği ‘Seymen’ isimli köpekleri yaşlılık sonucu öldü. 2 çocuk sahibi Kılıç çifti, ‘Seymen’i evlerinin bahçesine gömdü, yerinin belli olması için de mezar yaptırdı. Çiçeklerle süsledikleri mezar taşına 'Seymen’in fotoğrafını koyan çift, doğum ve ölüm yılını yazmayı da unutmadı. Köpeğinin mezar taşındaki fotoğrafını severken, gözyaşı döken Türkan Kılıç, “Mezarını yapınca üzüntümüz biraz azaldı. Her gün geliyoruz yanına, her gün ağlıyoruz. Kıymetlimizdi bizim. Bambaşka bir şeydi, arkadaştı, candı. Kapıyı açarken, sanki gelecek gibi geliyor. Gece ayağımda yatardı. Büyük üzüntü. Hiç bu kadar üzüleceğimi tahmin etmemiştimö diye konuştu. Kılıç, daha sonra civarda bulunan kedilere yemek verirken, sokak hayvanlarını doyurmadan sofraya oturmadığını söyledi. Nedret Kılıç ise "Çocuğumuz gibiydi, bir tanemizdi, 16 sene minikliğinden beri bizimle beraberdi. Evin neşesiydi, gülüydü" dedi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BİZE EMANET Vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Müdür Yıldız, bu uğurda çok sayıda şehit verdiklerini belirterek, "Bu meslek çok fedakarlık isteyen bir meslek. Çoğu arkadaşımız baba oluyor yanında olamıyor. Eşi, annesi, çocuğu hasta oluyor yanında olamıyor. Çünkü vatandaşın can ve mal güvenliği için sürekli çalışıyor. Böyle kutsal bir meslek icra ediyoruz. Tüm polis arkadaşlarımızın günü kutlu olsun" diye konuştu. Etkinlikte Emniyet Müdürü Yıldız, biriminde 'yılın toplum destekli polisi' seçilen polis memuru Uğur Turhan'a saat hediye etti.

MERSİN'DE POLİS TEŞKİLATI'NIN 173'ÜNCÜ YILI KUTLANDI

Mersin'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatük anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, protokol üyeleri ve emniyet personeli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Emniyet Müdürü Şahne, "Polis teşkilatımız bugüne dek huzurun inşası, asayişin temininde yaptığı çalışmalarla göz doldurdu. Bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, evrensel değerlere bağlı kalarak görev yapmaya devam edecektir. Vatanın her bir karış toprağını kutsal gören, bayrağın dalgalandığı her yerde olan teşkilatımızın bu azmi karşısında suç alev topu olsa sönecektir. Halkımızın bize desteği sürdükçe yaptığımız çalışmalar daha çok artacak, bir kardeşlik şehri olan Mersin'de bu güzel ortam devam edecektir. Terör, narkotik ve asayiş suçlarında başta olmak üzere başlattığımız mücadele ve geldiğimiz noktada şehrimiz adına oluşturulan huzur ve güven ortamının haklı gururunu hep birlikte yaşamaktayız" dedi. Ardından konuşan Vali Su ise, "Kuruluşundan günümüze polis teşkilatımız, daima vatandaşımızın yanında vatandaşlarımızın can, mal, ırz ve güvenliğini koruyan ve bu uğurda her türlü mücadeleyi veren, yine vatanın bölünmez bütünlüğü için her türlü gayreti sarf eden, bu uğurda şehitler veren, gaziler veren bir teşkilatımız. Polis teşkilatımız tarihi boyunca daima suçlu ve suçlularla mücadele etmiş, suçluların korkulu rüyası, kanunlara saygılı vatandaşlarımızın, mağdurların, ailelerin ve yardıma muhtaç olanlarında sığınacak limanı olmuştur. Polis teşkilatımız kurulduğu günden bugüne kadar kendisini sürekli yenilemiş, sürekli değiştirmiştir. Bugün sahip olduğu personeliyle, yaptığı eğitimlerle, yine sahip olduğu teşkilatlarla çağımızın modern çağımızın bütün gereklerini yerine getirmiştir. Yine polis teşkilatımız bu donanımda hizmetlerini sürdürmektedir" diye konuştu. Konuşmaların ardından, görevinde başarı gösteren polislere teşekkür belgesi takdim edildi. Okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ise ödüllerine kavuştu. Sahneye çıkan 87 yaşındaki emekli polis Rıza Ziya Özgen, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu. Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Yıldönümü kutlamaları kapsamında ise, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde uçurtma şenliği ve zeytin fidanı dikimi yapıldı.