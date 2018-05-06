DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya darbe Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırlasında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı yaylası kırsalında düzenlediği terör operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda PKK'ya ait 2 sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedilerek şöyle denildi:"İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Yaylası kırsal alanında tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada; 26 büyük tüp, 18 küçük tüp, 2 akü, 90 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 10 metre elektrik kablosu, 4’lü pil bloğu, 25 pil, 1 akım ölçer cihazı, 40 koli bandı, 810 litre benzin, 32 litre motor yağı, 2 tüp gaz ısıtıcı, 20 çakmak gazı, 1 set üstü ocak, 4 örgüt kıyafeti, 60 kilo bulgur, 30 kilo deterjan, 10 bidon çamaşır suyu, 300 kutu çeşitli konserve, 40 kilo tuz, 10 kilo makarna, 150 kilo un, 1 tavla, 1 satranç takımı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber:HAKKARİ, (DHA) =========================================== 5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti Muğla'da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, ev ve araçların camlarını kırıp, araçların kaportalarına zarar verirken, kazalara neden oldu. Dolu nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da bugün saat 16.30 sıralarında başlayan ve 5 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca ev ve aracın camları kırıldı. Bazı araçların kaportaları zarar gördü. Muğla-Denizli Karayolu'nda dolu yağışı nedeniyle trafik durdu. Dolu yağışı sırasında, iki otomobil kayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Her iki kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda otomobillerini durdurarak doludan korunmaya çalışan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Denizli'den Muğla'ya giderken doluya yakalanan evli, 2 çocuk babası 56 yaşındaki Süleyman Utçu "Dolu aniden bastırdı. Otomobilin içindeydik. Taş yağıyor sandık. Böyle bir şey görmedim. Dolu taneleri ceviz büyüklüğündeydi. Bazı otomobilerin camlarının çatladığını gördük" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı. Dolu yağışının ardından tarlalarda bembeyaz bir görüntü ortaya çıktı. Dolu taneleri arasındaki kır çiçekleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolu yağışından görüntü

-Dolu yağışı nedeniyle trafiğin durmasından görüntü

-Araçlarının camı önünde doluarı temizleyenlerden görüntü

-Dolu'ya yakalanan Süleyman Utçu ile röp.

-Dolu yağışı nedeniyle yoldan çıkan otomobilin görüntü

-Doğu yağışı nedeniyle beyaza bürünen tarla ve kırlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Yaşar ANTER / MUĞLA, (DHA) ============================================ Kayalıklardan yuvarlandı, askeri helikopterle gelen UMKE ekibince kurtarıldı Van'ın Çatak ilçesi kırlasına, bir grup köylüyle pancar otu toplamak için gelen Melek Sarıbulak (25), kayalıklarda dengesini kaybedip, yuvarlandı. Sarıbulak, askeri helikopterle gelen UMKE ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye götürüldü.

Çatak ilçesinde yaşayan Melek Sarıbulak, sabah saatlerinde, bir grup köylüyle pancar otu toplamak için Görentaş ile Bilgi mahalleleri arasındaki dağlık alana geldi. Ot toplamaya başlayan Sarıbulak, dengesini kaybedip, kayalıklardan 30 metre aşağı yuvarlandı. Amca Süleyman Sarıbulak, jandarmayı arayıp, araç yolu olmayan bölgede bulunduklarını belirterek, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı'ndan bölgeye askeri helikopterle UMKE görevlileri ile jandarmanın yer aldığı ekip sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Melek Sarıbulak'a ilk müdahale, olay yerine ulaşan UMKE ekiplerince yapıldı. Daha sonra helikoptere bindirilen Sarıbulak, Kayaboğazı Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sarıbulak'a doktorlar tarafından müdahale edildi. Tedaviye alınan Sarıbulak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.