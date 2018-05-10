DHA YURT BÜLTENİ-12

PKK'lı teröristler yayla evlerinden erzak çaldı GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Damlıköy Yaylası’nda, terör örgütü PKK mensupları, pencerelerini ve kapılarını kırarak girdikleri 2 evden erzak çaldı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör olayları sonrası bir bölümü yakalanan ve sayılarının azaldığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özellikle kırsal alanlarda yürütülen geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor. Gümüşhane- Trabzon sınırı kırsalında, geçen ay, teröristler ile güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından özellikle Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar yoğunlaştırıldı. Arazide Polis ve Jandarma Özel Harekat timlerine destek verilmek üzere gönüllü korucu uygulaması da başlatıldı. JÖH ve PÖH timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik arandı. YAYLA EVLERİNE GİRDİLER

Operasyonlar kapsamında yetkililerin, yöre halkına özellikle kırsal alan ve yayla evlerinde erzak ile yaşamsal malzeme bırakılmaması yönündeki uyarılarına rağmen bölgedeki bir grup terörist, 2 yayla evine girerek erzak çaldı. Hareket kabiliyeti daralan ve yiyecek sıkıntısı yaşayan teröristler, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında, Tonya ve Vakfıkebir ilçe halkının oturduğu Damlıköy Yaylası’nda pencere ve kapılara zarar vererek girdikleri evlerden yiyecek çaldı. Olayın ardından Gümüşhane ve Trabzon’dan gelen askeri yetkililer, evlerde incelemelerde bulundu. ‘YİYECEK NE VARSA ALDILAR’ Evinden yiyecek çalınan Neşat Aydın, penceresinin zorlanarak, açıldığı ve pencereden eve girildiğini söyledi. Yiyecekleri Ramazan ayı için yaylaya getirdiğini anlatan Aydın, "Pencerenin kapağı kapalıydı. İlk önce kapağı sonra levyeyle birlikte pencereyi açtılar. Mutfak ve odalara girdiler; ne varsa yiyecek aldılar, çıktılar. Çıkarken belli olmayacak şekilde pencereyi kapattılar. Eşimle eve geldiğimizde, bir baktık mutfak darmadağınık. İçeride bulunan yiyecek ne varsa toplayıp gittiler. Başka bir şeye zarar vermediler. Mutfakta bulunan dolabın dört tane gözünü açtılar, buzdolabında ve masanın üzerinde bulunan un çuvallarını aldılar, mutfak dolabında bulunan bal, pekmez, çay ve şekerleri aldılar. Ramazan'ı burada geçirmek için yiyecekleri buraya getirdim. Yaylada 10-15 gün kalacaktım. Yayladan köye indim, tekrar yaylaya geldiğimde evin açıldığını gördüm” dedi.

'BURADA KİMSE TERÖRİST BESLEMEZ' Teröristler tarafından evine girilen Yüksel Gütepe’nin akrabası ve Damlıköy eski muhtarı Cemal Gültepe ise örgüt mensuplarının yakalanmasını istedi. Gültepe, "Ben Damlıköy’ün eski muhtarıyım. 85 yaşındayım. 15 yıl Hollanda’da kaldım, diğer günlerimi bu yaylada geçirdim. Köyde de kalmıyorum. Bu zamana kadar böyle bir şey işitmedim, görmedim. Burada da katiyen teröristi kimse beslemez, hepimiz teröristlere karşıyız. Bölgeye kameralarda konuldu. İnşallah yakın zamanda yakalanırlar" diye konuştu. Yetkililer, bölgede yaklaşan yayla sezonu öncesi, yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda yöre halkına uyarılarını yineledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaylanın tabelasından görüntü

Yayla evlerinden görüntü

Röpler

Detaylar HABER KAMERA: İnan KALYONCU/DHA ================================================= Bakan Kurtulmuş: 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz (2)

MÜZE İNŞAATINDA İNCELEME Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, uzun süredir yapımı devam eden Afyonkarahisar Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, protokol üyeleri ve bakanlık yetkililerinin yer aldığı müze inşaatı ziyaretinde Bakan Kurtulmuş, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Müze içerisindeki örnek odayı da inceleyen Bakan Kurtulmuş, daha sonra konferans salonlarını, tarihi eserlerin teşhir edileceği bölümleri gezdi. Müze inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Bakan Kurtulmuş, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'DOĞRUSU DA BUDUR'

Ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Numan Kurtulmuş, "İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li milletvekilinin tekrar partilerine geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayırlı ve uğurlu olsun. Doğru ve tabii olan bu. Bu arkadaşların CHP'den ayrılarak başka bir partiye gönderilmeleri kapalı kapılar ardından alınan bir kararın gereğiydi. Halbuki millet onlara açık alanda oylarıyla CHP milletvekili olarak reylerini vermiş ve CHP'nin siyasetini devam ettirmeleri için onları parlamentoya göndermişti. Ben açık söyleyeyim; bu ilk 15 kişi başka bir partiye gönderildiği zaman bize 28 Şubat'ın o karanlık günlerini hatırlatmıştı. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta da parlamentoda çoğunlukta bulunan Refah-Yol hükümeti bir şekilde çoğunluktan uzaklaştırılmayınca bir yanda paletlerin şakırtıları ile halk korkutuldu. Diğer tarafta kapalı kapılar ardında alınan bir karar gereği Doğru Yol Partisi'nin içerisindeki bazı milletvekilleri ayrılarak 'Siz hadi gidin başka bir partiye' diyerek adını bile unuttuğumuz 'Şemsiye Partisine gidin' diyerek yönlendirildiler. Böylece hükümetin çoğunluğu düştüğü için parlamento hükümet uzaklaştı. Şimdi bize bu 15 CHP'li arkadaşın bir şekilde yine kapalı bir kapı arkasındaki pazarlık gereği falanca partiye gönderilmiş olması şemsiye partisini ve 28 Şubat'ın karanlık günlerini hatırlatmıştı. Doğru olanı yapmışlar. Millet onlara CHP milletvekili olsun diye oy vermişti. Şimdi de milletin verdiği iradeyi kuşanıyorlar. Parlamentoda fazla vakit kalmadı. Ama asli görevlerine tekrar dönüyorlar. Hayırlı ve uğurlu olsun, doğrusu da budur. Türkiye böylece siyaseten Ali Cengiz oyunları ile karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu."

'GÜNÜ GELDİĞİ ZAMAN BURADAN ÇEKİLİP GİDECEKLERDİR'

Bir gazetecinin "Amerika'nın Suriye'den çekiliyoruz demesinin ardından Münbiç'e üs kurmasına ne diyeceksiniz" sorusunu cevaplayan Kurtulmuş, "Şimdi bizim gönlümüz arzu eder ki bu coğrafyanın dışındaki bütün güçler Ortadoğu coğrafyasından ayrılsınlar, yeter ya. Bir asırdır bu coğrafyada fink atıyorlar, bir asırdır emperyalist güçler bu coğrafyanın halklarını bölmek, sınırlarını böldükleri insanların gönüllerini ve zihinlerini bölmek için her türlü çabayı ortaya koyuyorlar. Ortadoğu, Ortadoğu halklarınındır. Biz başından beri söylüyoruz. Münbiç (Menbic) Münbiçlilerindir. Kerkük Kerküklerinindir. Musul Musulluların, Halep Haleplilerindir. Bu insanlar kıyamete kadar bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Tarih boyunca olduğu gibi dışardan gelen bütün güçler günü geldiği zaman buradan çekilip gideceklerdir. Dolayısıyla bütün ülkelerin Ortadoğu'da barışın sağlanabilmesi için burada askeri varlığımızı nasıl artırırız değil, bölge halkları kendi iradelerini kullanarak nasıl düzgün ve iyi çalışan demokrasiler inşa edebilir bunun üzerine yoğunlaşmaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri, sorduğunuz için söylüyorum; genel değerlendirmenin dışında bu bölgeden çekileceklerini söylüyorlar. Ama sadece bir tek yerde değil. Bildiğimiz kadarı ile 20'ye yakın üsse sahip durumdalar Suriye'de. Bunun bir sonu yok. İşgallerle, bir takım yerlerde askeri varlıkları devam ettirmekle ve bu varlıklarını devam ettirdiğini zanneden ülkeler sonuç almış olsalardı Rusların Afganistan'da sonuç alması gerekirdi. Fransızların Cezayir'de sonuç almaları gerekirdi. Amerikalıların Afganistan'da sonuç almaları gerekirdi. Afrika'nın birçok farklı ülkelerinde, Asya'nın birçok farklı ülkelerinde emperyalist güçler sonuç almaları gerekirdi. İşgalle, askeri varlıkları devam ettirerek o ülkenin halklarının iradelerini, özgürlüklerini, geleceklerini yok sayarak varlığını sürdürmek hiçbir ülkeye sonuç getirmez, diyerek çok açık bir şekilde tavsiyede bulunmak isteriz. Yapacakları şey bölge haklarının güçlü demokrasileri kurması için bütün uluslararası camianın destek vermesi kaçınılmaz yoldur. En doğru yoldur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Müze inşaatından detay

-Müze inşaatına Bakan'ın gelişi ve karşılanması

-Bakan inşaatı gezerken

-Bakan'a yetkililer proje ile ilgili bilgi verirken

-Bakan müze içerisinde bölümleri incelerken

-Bakan işçilerle konuşurken

-Bakan ve işçiler toplu fotoğraf çekinirken

-Röp: Bakan Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) ======================================================= Bakan Eroğlu, Dostluk ve Barış Rallisi 'Troy 2018' etabının startını verdi (2)

TROYA ÖREN YERİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Europa- Orient Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 'Troy 2018' etabının startını verdikten sonra Troya Ören Yeri'ne geçerek incelemelerde bulundu. Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan bilgi alan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada yaptığı açıklamada, "Bizim bu yıl hedefimiz en az 1 milyon turist. İlk 4 ayda 200 bin turist geldi. 1 milyon turist sayısını yakalamak için az bir gayret sarf etmek yeterli. Bütün dünyadaki turistleri buraya davet ediyoruz. Her türlü imkan var. Ulaşım son derece kolay. Her şey hazır. Yerli ve yabancı turistleri burada misafir etmeye hazırız. Gelsin ve bu güzellikleri görsünler" dedi.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra İçdaş Kongre Merkezi’nde 246 milyon TL yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma törenine geçti. Törene, Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ak Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, daire müdürleriyle çok sayıda üretici ve çiftçi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri değerlendirdi. 'MESEL, PARTİ MESELESİ DEĞİL' Türkiye büyüdükçe, geliştikçe düşmanların yeni planlar uygulamaya başladığını söyleyen Bakan Eroğlu, Amerika ve Avrupa'dan seçimi provoke etmek amacıyla çok sayıda tweet atıldığına dikkat çekti. Prof. Dr, Eroğlu, şöyle konuştu: "Size ne, bizim seçimden. Biz sizin seçiminize karışıyor muyuz?. Ama onlar karışıyor. Çünkü Türkiye güçlendiği zaman küresel bir güç olacak. Hedefimiz küresel bir güç olmak. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına yerleşmek. Hedefimiz bu. Ama bunun için düşman boş durmuyor. Bir defa bütün terör örgütlerini silahlandıran o, kuran onlar. PKK'yı kim kurdu, Batı. Peki, PYD'yi kim kurdu, kim silah veriyor. Biz paramızla silah alamıyoruz. Onlara binlerce TIR'la silah gönderiyorlar. Kim, Batı. Peki DEAŞ alçak terör örgütünü kuran kim, Batı. Türkiye'yi silahsız ele geçirmek için, işgal etme projesi için, alçak bir insanı, yüzünde meymelet olmayan FETÖ'yü hazırlayan kim, Batı. Ey Çanakkaleliler, şehitler diyarının güzel insanları, lütfen bu konuda uyanık olalım. Mesele parti meselesi falan değil. Mesele devletimizin bekası, istiklalimiz meselesidir. Biliyorsunuz bunlar bir oyun oynayacaklardı. Bizim güney sınırımızda bir terör devleti kuracaklardı. Ne olacaktı, Türkiye'nin başına bela olacaktı. Ama Allah'a şükür, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde en zor zamanda Fırat Kalkanı, Afrin operasyonu gerçekleştirdik. Gerekirse hepimiz oraya gidecektik. Hepimiz hazırdık. Ve neticede oyun bozuldu. Şimdi ikinci bir oyunu devreye sokmaya çalıştılar. Seçimler 2019 yılı sonunda olsaydı, ekonomiyi bozacaklardı. Ben burada Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Onlar oyunun farkına vardılar. Ve şimdi oyunu bozmak için 24 Haziran'da seçim yapılacak"

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte 246 milyon TL yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Törenin ardından Prof. Dr. Eroğlu, 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye de ORKÖY sertifikasını verdi. Ayrıca vatandaşlara karabiber, erguvan, oya, biberiye, servi, defne ve fıstıkçamı türlerinden oluşan toplam 3 bin fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı. Programın ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Balıkesir'e hareket etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Veysel Eroğlu'nun Troya Ören Yerindeki inceleme ve açıklaması

-İçdaş Kongre Merkezindeki açılış ve temel atma töreninden genel ve detay

-Bakan Veysel Eroğlu açıklama Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ============================================ 10 dakikalık yağmurda caddeler suyla kaplandı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olduğu Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmurda cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağış nedeniyle, Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, İstasyon Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı'nda yoğun su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar ise su içinde mahsur kaldı. Sürücüler araçlardan inerek kendilerini kurtardı. Aracı mahsur kalan Mehmet Türk, "Sadece 10 dakikada bu hale geldi. Bir saattir de belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Su seviyesi yüksek olunca ekiplerde suyun çekilmesini beklediklerini söylediler. Aracımın içi su dolu yazıktır. Her yağışta burası bu hale geliyor" dedi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken suları temizlemek için çalışmada bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmur yağışı

-Yağmurdan etkilenen vatandaşlar

-Mehmet Yirun anons

-Suyla kaplı caddeler

-Aracı suda kalan vatandaş ile röp.

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

========================================== Engelli yazara kuru fasulye ve pilav günü ile destek MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı, kuru fasulye, pilav günü etkinliğini kas erimesi hastası Duriye Aksu'nun çıkardığı şiir kitabına destek olmak için düzenledi. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı Marmaris Şubesi, 'Engelliler Haftası' kapsamında bir restoranda geleneksel kuru fasulye ve pilav günü düzenledi. Kas erimesi hastası 33 yaşındaki Duriye Aksu'nun çıkardığı şiir kitabına destek olmak için düzenlenen etkinliğe; Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Turunç Kadın Platformu ve İYİ Parti İlçe Teşkilatı'nın yanı sıra vakfın 100 gönüllü üyesi destek verdi. İkram edilen kuru fasulye ve pilavdan yiyen davetlilere, İYİ Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri 100 gül dağıttı. Ardından Aksu'nun 'Bitmeyen Umutlar' adlı kendi yazdığı şiir kitabının satışı yapıldı. Tanesi 10 liradan yaklaşık 100 kitap, kısa sürede satıldı. Orkestra ve yerel sanatçının hareketli şarkıları eşliğinde davetliler, pistte oyun oynadı.