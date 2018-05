DHA YURT BÜLTENİ-12

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, AK Parti'nin kuruluşundan beri insanlığı temel aldığını ve insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hem siyasi hem fiziki engelleri hem de zihinsel engelleri kaldırarak yollarına devam ettiklerini dile getirdi. AK Parti iktidara geldiğinde, toplanan her 100 liranın 86'sının faize, geri kalanının da maaşlara, yatırımlara gittiğini söyleyen Tüfenkci, şimdi ise bütçenin sadece yüzde 9'unun faize gittiğini kaydededek, şöyle konuştu: "Geldiğimiz nokta bu sistemle bu kadar. Arabanın hızı bu, biz hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri var, onun için yeni bir sisteme geçtik. Türkiye'nin bekasını ve üzerinde oynanan oyunları da düşündüğümüzde, bir Cumhur İttifakı'yla beraber milli ve yerli duruşun bir atak yapma noktasında yani sizlerin Türkiye'yi büyütme noktasında 24 Haziran bir milat olacak. Şu veya bu kırgınlıklardan öte 24 Haziran Türkiye'nin geleceğiyle ilgili." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine 'Oylardan önce gönüllere, dualara talip olun' dediğini belirten Tüfenkci, her bir vatandaşın duasını almanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Tüfenkci, Türkiye'de 336 bin özel eğitim gören vatandaşın olduğunu ifade ederek, "Yaşlılarımıza verdiğimiz ücreti biz 2 katına çıkardık. Helal hoş olsun. Bütçe imkan verse 3 katına çıkaralım. Çünkü biz bu milleti necip millet olarak kabul ediyoruz ve her bir kardeşimizi de birinci sınıf vatandaş olarak kabul ediyoruz. İstiyoruz ki dünyada ne imkanlar varsa Avrupa'da ne imkanlar varsa bu milletin ayağına getirelim. Çabamız, emeğimiz bu. Sizler eğer 24 Haziran'da destek verirseniz inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Birliğini, bütünlüğünü sağlamış, operasyon çekilen ülke konumundan çıkmış, geleceğe emin adımlarla bakan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu inşa da sizlerin de oylarınızla birer tuğlanız olsun istiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Mahmut Üner Özer ve davetliler tarafından merkezin açılışı yapıldı.

=======================================

Hurda araç yüklü TIR trafikte tehlike saçtı

Bursa-İzmir karayolunda seyreden hurda araç yüklü TIR, aynı yolda seyreden araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Bursa-İzmir karayolunda eski araçların yüklüğü olduğu TIR’ı kullanan sürücü trafiği tehlikeye sokarken o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. TIR’ın kasasına hurda araçları yükleyen TIR sürücüsü görenlere ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. TIR’ın kasasında yüklü olan ve sadece iple bağlanan hurda araçları fark eden sürücüler yolda TIR’ın uzağında seyretmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

============================================

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'dan 'her şey dahil' açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya,'Her şey dahil sistem olmasa insanlar dışarı çıkıp yemek yiyecek' eleştirilerine, "Türkiye'ye en uygun sistem her şey dahildir. Turistler öyle istiyor ve oteller de öyle yapıyor" dedi.

Türkiye'yi dünyanın gözünde gastronomi noktası olarak tanıtmayı amaçlayan Gastro Alaturka Antalya, Muratpaşa ilçesi Lara Düden Park'ta Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Gastro Alaturka ve VIP Event CEO'su Yasemin Pirinçcioğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle başladı. Etkinlikte yöresel tatların yanı sıra Türk kahvaltısı, deniz mahsulleri tanıtılacak, workshoplar, gastro şovlar gerçekleştirilecek.

'TURİST KENTLE KAYNAŞMALI'

Gastronominin artık dünyada çok önemli bir trend olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dünyada yeni olan her şeyi takip etmek gerektiğini söyledi. Bugün gelinen noktada bir sorun olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini de ifade eden Karaloğlu, "Geçen sene bir toplantıda Alman seyahat acenteleri temsilcilerinin çok acı bir sözü vardı; 'Beyler sizin Antalya diye bir iliniz yok. Antalya Havalimanı'nız ve otelleriniz var. Bizi havaalanına indirip bir kutuya bindiriyorsunuz otele bırakıp 15 gün sonra yine kutuya bindirip havaalanından uğurluyorsunuz' dedi. Bu anlayıştan vazgeçmek lazım. Turist kente girip kentle kaynaşmalıdır" diye konuştu.Turistlerin kentle kucaklaşması için gastronominin bir öncü olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Dünyanın en iyi otelleri Antalya'da ama dünyanın en iyi restoranları Antalya'da değil. Gücümüz yok mu? Sadece konuşarak bu sorunlar çözülmez. Bir yerden başlamak lazım" dedi.

'HER ŞEY DAHİL SİSTEM TÜRKİYE'YE ÇOK UYGUNDUR'

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye'ye gelen turist sayısından memnun olduklarını ancak gelirlerinden memnun olmadıklarını, bir türlü kişi başı 700 doların üzerine çıkamadıklarını söyledi. İspanya'nın turist başı gelirinin 1000 dolar olduğuna ilişkin kıyaslamaların yapıldığını vurgulayan Bağlıkaya, "Efendim, 'Her şey dahil olmasa insanlar dışarı çıkıp yemek yiyecek' diyorlar. Bakın; Türkiye'ye en uygun sistem her şey dahil sistemdir. Oteller her şey dahil sistemi yaptığı için turistler geliyor. Turistler öyle istiyor ve oteller de yapıyor" diye konuştu. Turistleri dışarıdaki aktivitelere motive etmeye gayret ettiklerini de ifade eden Başkan Bağlıkaya, Türkiye'nin elindeki malzemenin çok iyi olduğunu, bu malzemeyi iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

İSPANYA'YA YEMEK İÇİN GİDİYORLAR

Gastro Alaturka ve VIP Event CEO'su Yasemin Pirinçcioğlu da gastronomi alanında lider ülkelerden biri olan İspanya'dan örnek verdi. İspanya restoranlarına yemek yemek için günübirlik de olsa turistlerin gittiğini belirten Pirinçcioğlu, "İspanya'ya bugün 80 milyon turist gastronomi nedeniyle gidiyor. Yıldızlı lokantalara gitmek isteyen insanlar günübirlik de olsa ülkeyi ziyaret ediyor. Türkiye de böyle bir ülke olabilir" dedi. Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin 'her şey dahil' sistemiyle ilgili eleştirilere değinerek, turizmcilerin bu sistemi tercih etmelerinin en büyük sebebinin otellere gelen misafirlerin bu sistemi istemesi olduğunu kaydetti. Her şey dahil sisteminin Türkiye turizmine değer kattığını da anlatan Narin, "Bu sistem devam etmelidir. Ancak bunun yanı sıra gastronominin gelişmesi sadece sosyal ve kültürel amaçla turistleri kaynaştırmak için önemlidir" diye konuştu.Gastro Alaturka Antalya, yarın düzenlenecek gastro şovlarla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya açıklama

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu açıklama

-Toplantıya katılanlardan genel görüntü

-Turizmle ilgili detay görüntüler

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)