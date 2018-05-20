DHA YURT BÜLTENİ - 12

Limon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı ADANA'da narenciye bahçesinden limon çalan hırsızların kamyonetini kovalarken kaza yapan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli yunus ekibi narenciye bahçesinden limon hırsızlığı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçınca, kovalamaca yaşandı. Hızla giden kamyoneti takip eden polislerin bulunduğu motosiklet devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen polisler, ağır yaralandı. Kamyonetteki şüpheliler ise, narenciye bahçelerinin içindeki toprak yollara girerek izlerini kaybettirdi.

Yaralı polisler ise, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından kamyonetin plakasını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralı polisin ambulansa taşınması

- Olay yerindeki kalabalık

- Kaza yapan polis motosikleti

- Yerlerdeki kanlar

- Polisin yol kontrolü yapması

- Olay yerindeki motosikletli polisler

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA) Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİNGÖL'DE AK Parti Gençlik Kolları ve il teşkilatı ile belediye görevlileri dahil olmak üzere toplam 150 kişi iftar yemeğinde görev aldı. 1 nolu sentetik sahada kurulan masalarda yaklaşık 5 bin kişiye iftar yemeği verildi. Sentetik alanda kurulan masalara partililer hummalı bir şekilde çalışarak, ayran, yoğurt, ekmek, pilav ve güveç dağıttı. İftar saati gelmeden masaların tümüne yemek servisi verildi. 23.5 MİLYONA MALOLDU

2017 Nisan ayında yapımına başlanan Çapakçur viyadüğü, aynı yılın Kasım ayı içerisinde tamamlandı. 547 metre uzunluğunda, 23.5 milyon liraya maloldu. Çapakçur viyadüğü, daha önce 28 Kasım 2017 tarihinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı bir törenle kullanıma açılmıştı. "BİNGÖL'ÜN BOĞAZ KÖPRÜSÜ"

Uçakla Diyarbakır'dan Bingöl'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, 1 nolu sentetik sahada hazırlanan iftar programına katıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı iftar alanına vatandaşlar sıkı bir aramadan geçirildikten sonra alındı. Başbakan Yıldırım, iftar öncesi yaptığı konuşmada, açılışını yaptığı Çapakçur viyadüğünün, "Bingöl'ün boğaz olduğunu söyledi. Viyadüğün Bingöl'e çok yakıştığını belirten Başbakan Yıldırım, "Bingöl'de nerdeyse boğaz köprüsü olan çok güzel bir köprü olmuş, Bingöl'e çok yakışmış" dedi.

"63 KARDEŞİMİZİN KATİLİ İSRAİL VE AMERİKAN YÖNETİMİDİR"

Diyarbakır'daki Kudüs mitinginden geldiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Diyarbakır'daki kardeşlerimizle, alçakça saldırıyı kınadık. Kudus ilk kıblemiz, mukkades bir belde. Sadece müslüman ve hristiyanların değil, 3 dinin buluştuğu, hoşgörünün, insanlığın merkezi. Ama İsrail yönetimi bu güzel beldeyi kana buladı. 8 yaşındaki bebekten, 70 yaşındaki neneye kadar herkesi gözlerini kırpmadan öldürdü. Bu vahşete de dünyanın efendisi olduğunu söyleyen Amerika, seyirci kaldı, teşvik de etti. Dolayısıyla Filistin'de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber, aynı zamanda Kudüs'e büyükelçiliğini taşımada ısrar eden Amerikan yönetimidir, ikisi de sorumludur. Bölgeyi kana bulamışlarlardır, istikrarı, barışı malesef yıkmışlardır. Malesef Ramazan ayında böyle hazin bir tablo ile karşı karşışa geldi. Bir kaç yıl önce bu toraklarda dışardakı emperyalizmin proje olarak ürettikleri terör örgütlerinin birliğimize, kardeşliğimize ne kadar zarar verdiğini biliyosunuz. O terör örgütlerinin yerinde artık Ay Yılldızlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor hamdolsun rabbime. Hep birlikte başardık" şeklinde konuştu.

EZAN OKUDU AMA BAŞBAKAN KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Başbakan Yıldırım, konuşmasını yaptığı sırada ezan okunmasına rağmen, "Bu arada ezan okundu, Allah orucunuzu kabul etsin. Bir taraftan iftarınızı açın, bir kulağınız da bende olsun" diyerek konuşmasına devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'te olduğunu kaydeden Yıldırım, Erdoğan'ın selamını getirdiğini aktardı. "TERÖR OLMASAYDI BU BÖLGELER BİR KAT DAHA BÜYÜYECEKTİ"

Konuşmasında bölgede daha önce yaşanan terör olaylarına da değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Terör olmasaydı bugün, bu bölgeler bir kat daha büyüyecekti. Ama kaybolan zamanı geri getiremeyiz. Ama Bingöl'ün kalkınmasını, gelişmesini ve aradaki mesafeyi kapatmasını sağlayabiliriz. Yeterki barış olsun, kardeşlik olsun, huzur olsun, terör başımızın belası olmasın. Hamdolsun sizin dik duruşunuz ve hükümetimizinm, devletimizin teröre karşı yürütüğü amansız mücadeleyle bu belayı ülkemizden defettik. Hatta ülkemizden de değil, aynı zamanda bu alçaklar Türkiye'de milleti rahatsız edemeyince, bu sefer Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde yapılandılar. Büyük, dost bildiğimiz devletler de bunlara yardım ettiler, destek verdiler, silah verdiler. Ama bu millet Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve Sarıkamış'ta nasıl düşmana 'dur' dediysek, nasıl gözünü kırpmadan şehadete yürüdüysek, aynı zamanda Fırat kalkanı ile Afrin operasyonu ile başımıza bela olan YPG, PKK, DEAŞ gibi proje örgütlerinin ipi aynı elde. Kim bunlara destek verse onun işini görürler. PKK'nın Kürt kardeşlerimle ilgili bir işi yok. Bu lükenin birliğine, kardeşliğine zarar veriyorlar. Terör örgütünün yaptığı yıkım ve bölücü faaliyetler var ortada. Bingöl yakın tarihimizde her zaman bayrağına sahip çıkmıştır, vatanına sahip çıkmıştır, birliğine, beraberliğine sahip çıkmıştır. Asla teröristlerin bizi rahatsız etmesine, insanların arasına girmesine izin vermemiştir. Çünkü Bingöl halkı dinini, bayrağını, devletini seven, değerli kardeşlerim; niye kavga edeceğiz, niye anlaşmayacağız? Anlaşmamız için çok sebbebimiz var, kavga için hiç sebebimiz yok. Gelecek hepimizin, yavrularımızın geleceği. 2023 hedefine Türkiye'nin büyük hedeflerine yönlendirmeliyiz. Daha çok iş, aş imkanı sağlayacağız."

"700 MİLYON LİRALIK SÜT TESİSİNDE 5 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK"

Bingöl'e eli boş gelmediğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bugün elimiz boş gelmedik. 2 tane müjdemiz var. Bingöl'e büyük bir süt entegre tesisi kuruyoruz, bunun kararını imzalayarak geldim. Bir işadamımız 700 milyon liradan fazla yatırım yapacak ve 5 bin kardeşimize iş, aş sağlayacak, hayırlı olsun. İmzaladık, kararını aldık bugün resmi gazetede yayınlandı. Ülkemde taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Burada süt entegre tesisi, fabrikalar kurulunca tabiatıyla hayvancılık, sütçülük gelişecek. Bingöllü vatandaşlarımız bundan kazanacak. Siz kazanınca da Türkiye kazanacak, Türkiye büyüyecek, daha da gelişecek. Gençlere daha güzel bir gelecek olacak. Hiç merak etmeyin yarınımız, bugünümüzden daha güzel olacak. Yeter ki huzur olsun, kardeşliğimiz daim olsun. Tarım Bakanlığımız da süt ile lgili yeni prim uygulamasını başlattı. Yüzde 100 süt alım primleri arttı, hayırlı uğulru olsun. Artık süt üretecileri daha fazla emeklerinin karşılığını alacak" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM FARKLI OLACAK

24 Haziran seçimlerine de kısaca değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzde bir seçim var. Bir ay var. Sandığa gideceğiz. Bu seçim diğerlerinden biraz farklı. Aslında Bingöl bu seçimin kararını 16 Nisan halk oylamasında verdi. Cumhurbaşkanlığı halk sistmine evet diyerek, bu yolu açtı. 24 Haziran sadece bu işin uygulaması. Sandığa gideceğiz, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın inşallah seçeceğiz, sizin desteklerinizle seçeceğiz" şeklinde konutu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İftara katılanlar

Yemeklerin dağıtılması

Yemek sırasına giren vatandaşlar

Masada yemek bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK-Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (ek)

İFTAR SOFRALARI, İFTİRA SOFRALARINA DÖNÜŞMEMELİ Adana'da merkez Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarına katılıp, vatandaşlar ile birlikte orucunu açan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ramazan ayı boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacağız. Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağız. İftar sofraları, iftira sofralarına dönüşmemeli" dedi.

Tellidere Mahallesi'ndeki iftar programına İnce'nin yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve binlerce vatandaş katıldı. İftar alanına giren İnce'ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlikte fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Ezan okunmadan önce vatandaşlara hitap eden İnce, tutulan oruçların Allah'ın kabul etmesi temennisinde bulundu. Ramazan ayı boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacaklarını belirten İnce, "Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağız. İftar sofraları, iftira sofralarına dönüşmemeli. İftar sofralarında siyaset olmamalı. Benim bu ülke için bir huzur projem var. Türkiye'nin huzura, normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin barışmaya ihtiyacı var. Bu ülkede hepimiz, barışalım, hepimiz refah içinde yaşayalım, hepimiz huzur içinde yaşayalım. Barıştıktan sonra ekonomimizi büyütelim. Ekonomimiz güçlü olsun, kırılgan olmasın. Dış müdahalelere açık olmasın. Sonra elde ettiğimiz geliri hakça paylaşalım, adilce paylaşalım. Hakkaniyet ölçüsünde bölüşelim. Yani projemiz, insanların mutluluğu. Projemiz 3 B; barışmak, büyümek ve adil bölüşmek. Bunu başaracağız Allahın izniyle, milletin izniyle. Allah bayramlara eriştirsin" dedi. İnce, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar programının ardından alandan ayrılan İnce'nin otobüsü, fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlarca kesildi. Kendileri uzaklaştırmak isteyen korumalar ile tartışan vatandaşlar, İnce ile fotoğraf çektirmeyi başardı. Adana Havaalanı'na geçen İnce, daha sonra kentten ayrıldı.