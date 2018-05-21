DHA YURT BÜLTENİ-12

İzmir'de 280 sanıklı FETÖ davasında 104 ağırlaştırılmış müebbet (2) - Yeniden İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu, 280 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi. Davada, 104 sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonunda yapılan duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı. Yoklamayla başlayan duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldı. Sanıklar son sözlerinde suçlarının bulunmadığını öne sürüp, beraatlerine karar verilmesini istedi. Ardından da savcının haklarında mütalaa verdiği 178 sanıktan 137'si hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında dönemin Ege Ordusu kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan, Bornova 57'nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Foça Batı Görev Grup eski komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, Ege Deniz Bölge eski komutanı tuğamiral Süleyman Manka'nın da aralarında bulunduğu 104 sanık hakkında, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan ile albay Ramazan Elmas'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan da 31 sanık 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında duruşmanın sivil sanıklarından Hülya Birlik ile tuğgeneral Hakan Eser'in de bulunduğu 10 kişi ise tahliye edildi.

İTİRAFÇILARA 16 YIL 8 AY HAPİS

Davanın itirafçılarından olan 'Şapka' takma isimli albay Hakan Bıyık ile 'Kuzgun' takma isimli tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da ceza aldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan iki itirafçının cezaları daha sonra 16 yıl 8 ay hapse indirildi. Mahkemenin kararını açıklamasından sonra bazı sanıklar, itirafçılardan Halil İbrahim Yıldız'a saldırdı, araya jandarmalar girdi. Duruşmada ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklardan Murat Bursa, Ali Gezer ve Ömer Faruk Özçiftçi hakkında tutuklama kararı verildi. Duruşma salonunda bulunan bazı tutuklu sanık yakınları karara tepki gösterince, jandarma tarafından dışarı çıkarıldı.Mahkemenin geriye kalan 143 sanık hakkında ise kararını daha sonra açıklayacağı ifade edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 280 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, diğerlerinin hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılamanın 1 numaralı sanığı, FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 280 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı.Davanın sanıkları arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de yer aldı.

SAVCI KISMİ MÜTALAA VERDİ

Duruşmada son olarak savcı, 178 sanık hakkındaki 1267 sayfalık kısmi mütalaanın tamamlandığını belirtti. Savcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski kurmay başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'ndeki eski komutanlardan albay Ramazan Elmas'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanıklar, 'Şapka' kod adıyla gizli tanık olarak örgüt yapılanması hakkında bilgi veren ve daha sonra kimliğini açıklayan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı eski kurmay başkan vekili albay Hakan Bıyık, gizli tanık 'Kuzgun' olarak ifade veren ve kimliğini açıklayan tutuklu sanık eski amfibi deniz piyade tugay komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, darbe girişimi sırasında Manisa ve İzmir'de sözde 'sıkıyönetim komutanı' olarak görevlendirilen Ege Ordu Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, Bornova 57'nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi eski komutanı tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge eski komutanı tuğamiral Süleyman Manka'nın da aralarında bulunduğu 122 sanık için, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Duruşma savcısı, NATO Kara Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Salih Sevil, Ulaştırma Personel ve Eğitim eski komutanı tümgeneral Mustafa İlter'in de aralarında bulunduğu 31 sanığın da 'terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cezaevi önünden görüntü Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR (DHA) ============================================ Kuyucak'taki yangın, 25 hektarlık orman ve zeytinlik alanı etkiledi Aydın'ın Kuyucak ilçesinin kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kuyucak'ın kırsal Karapınar Mahallesi'nin Karıncalı Dağı Kurudere Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün (pazar) saat 16.00'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede söndürme çalışması başlattı. Muğla'dan 2, İzmir'den 1 helikopterin, İzmir'den ise 1 uçağın havadan; 31 yangın söndürme arazözü, 15 su tankeri, 120 orman söndürme işçisi ve 15 teknik elemanın karadan müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Yangında 25 hektar çam ormanı ve tarımsal alan zeytinlik yanarak zarar gördü. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili olarak soruşturma ve çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden görüntü

- Yanan bölgelerde soğutma çalışmalarından görüntü

- Orman yangın söndürme ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA) =========================================== 'Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar' Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, İzmir ve Malatya'daki tatlı üreticilerinin boykot ettiği Antep fıstığındaki fiyat artışının karaborsacılardan kaynaklandığını söyledi.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sökmen, sezon başında kilosu 70- 80 liraya, şu an ise 200 liraya satılması nedeniyle İzmir ve Malatya'da boykot edilen iç fıstıktaki fiyat artışını değerlendirdi. Bahattin Sökmen, fıstığın mahsül yetersizliğinin bulunmadığını aksine üründeki bolluğa dikkat çekti. Ramazan ayı ile birlikte fırsatçı aracıların bir araya gelerek fiyat yükselttiğini kaydeden Sökmen, şunları söyledi: "Bizce bu yüksek artış, Ramazan ayını da fırsat bilerek bilinçli olarak karaborsacıların bir araya gelerek yapmış oldukları bir çıkıştır. Fıstığımız var, bu sene de mahsulümüz var. Yani herhangi bir etkilenme yok ve şu an fıstık yeterince var. Ama burada zarar gören çiftçilerimiz ve biz üreticiler oluyoruz. Gaziantep bir gastronomi şehridir. Tabii ki fındıklı veya cevizli baklava olur. Ama bizler bunu yapamayız. Çünkü biz çok turist alan bir şehiriz. Cevizli veya fındıklı baklava fıstığın tadını veremez. Baklava denince akla ilk gelen fıstıktır. Diğerleri artık bir zevk işidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Antep fıstığı

- Bahattin Sökmen'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) =========================================== AK Parti'de ders veren MHP'li aday: Partiye adım atmışlığım olmadı AK Parti Siyaset Akademisi'nde dersler veren ve AFAD'da strateji geliştirme daire başkanı olarak görev yaparken, istifa eden Zuhal Karakoç Dora, MHP tarafından Kahramanmaraş'tan 2'nci sıra milletvekili adayı gösterildi. Dora, Siyaset Akademisi'nde ders vermesiyle ilgili, "Bürokratik görevim dahilinde 'Şu yerde, şu konuşma yapılacak' denmesinin dışında partiye adım atmışlığım olmadı" dedi.

MHP Kahramanmaraş milletvekili adayı Zuhal Karakoç Dora, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş 1'inci sıra milletvekili adayı Sefer Aycan'ın da yer aldığı toplantıda konuşan Dora, Kahramanmaraş'ta doğup, büyüdüğünü anlattı. Mensubu olduğu Karakoç ailesinin edebiyat ve siyaset dünyasında tanınan bir aile olduğunu belirten Dora, "Üniversite hayatım boyunca bizzat Ülkü Ocakları'nın içerisinde bulundum. Bürokratik hayatım başlayana kadar Ankara'da okudum üniversiteyi. Her zaman teşkilatın içerisinde, teşkilatın bir parçasıydım. Hiçbir zaman ne genel merkezimizden ne ocaklardan ayrı düşmedim. Aile olarak da Karakoç ailesi ocaklarda, herkes tarafından bilinen bir aile. Ben memur çocuğuyum. Babam devlet memuru olmasına rağmen Ülkücü Memurlar Derneği'nin başkanlığını yapmış bir devlet memuruydu" diye konuştu.

'BÜROKRATİK GÖREVİM DAHİLİNDE OLDU'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zuhal Karakoç Dora, AK Parti Siyaset Akademisi'nde ders vermesiyle ilgili şunları söyledi: "Ben hiçbir zaman AK Parti'nin bir mensubu olmadım ki MHP'ye geçeyim. Ben bürokratik görevimi, bu hükümet esnasında yerine getirdim. MHP, 1999- 2002 yıllarında iktidar ortağıyken, pek çok bürokratik düzeyde görev yapan bürokrat, parti genel merkezine çağırılır ve orada brifing alınırdı. Kendi uzmanlık alanlarına göre, parti teşkilatımıza bilgi vermesi istenirdi. Bu, bürokrasinin doğasıdır. Hangi hükümet döneminde çalışıyorsanız sizden istenen bilgileri, size söylenen yerde sunmak durumunuzdasınızdır. Bunun müntesiplikle hiçbir alakası yoktur. Bu, partiye aidiyeti ifade etmez. Kaldı ki bana söylenen, bürokratik görevim dahilinde benden istenip, 'Şu yerde, şu konuşma yapılacak' denmesinin dışında partiye bir adım atmışlığım olmadı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ertuğrul Doğan'ın konulması

- Zuhal Karakoç Dora'nın konuşması

- Sefer Aycan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) =========================================== İnternetten lens satışının engellenmesi için Ankara'ya yürüyor Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi internetten korsan lens satışının engellenmesi için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyor.

Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi internetten korsan lens satışının engellenmesi amacıyla bu sabah İstanbul il sınırından Ankara'ya doğru yürümeye başladı. Erol Harbi, D-100 Karayolu'nu takip ederek Kocaeli'nin Gebze ilçesine ulaştı. 3 nesildir optik sektöründe olduklarını belirten Erol Harbi, "Ben dededen, babadan optik sektörüne gönül vermiş, 3 nesildir bu sektörden ekmeğimizi kazanan bir gözlükçüyüm. Maalesef iki tane sebep için yürüyorum. Bir tanesi toplumun göz sağlığının farkındalığı için. Çünkü yasal olmamasına rağmen internet üzerinden satılan kontak lensler Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış olmasına rağmen ticari amaçlı bazı firmalar tarafından internet üzerinden satış yapılmaktadır. Satış yapılmamasını istemememizin birinci sebebi sağlık açısından. Çünkü buralar denetime açık yerler değil. Sağlık Bakanlığı'nın buraları denetleme şansı yok. Bu ürünler sahte olabilir, kaçak olabilir, tarihi geçmiş olabilir. Buraları denetlenmediğinden dolayı biz internetten satış yapılmasını istemiyoruz. Biz derken Türkiye'deki 7 bin tane gözlükçü meslektaşım adına. İkincisi optisyenler ve gözlükçüler bu durumdan dolayı mağdurlar. Çünkü sonuçta burada bir hak ihlali söz konusu, mağduriyet söz konusu. Yasal olmayan yerlerden satış yapanlar 7 bin tane gözlükçü esnafını mağdur etmiş" dedi. 11 günde Ankara'ya ulaşmayı planladığını ifade eden Erol Harbi, "Bu sabah İstanbul il sınırından yürümeye başladım. Bundan sonra Gebze, İzmit, Sakarya istikametine 11 günde Ankara'ya ulaşmayı düşünüyorum. Bu arada da bizim ekibimiz ve yardımcı olan arkadaşlar 6 bin 560 adet imza toplamayı hedefliyor. Çünkü Türkiye üzerinde resmi kayıtlara göre 6 bin 560 gözlükçü bulunmaktadır. Hedefimiz bu imzaları Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna iletmek. Burada aslında bir yasa değişikliği istemiyoruz. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun görevini yapmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Çünkü onlarca dosyamız, mahkeme var. Fakat yasak olmasına rağmen satış yapmalarını biz anlamış değiliz. Bununla ilgili yürüyüşüm inşallah ses getirir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntü

-Röportaj Haber:Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) =========================================== Trafik denetimine girdiğini sanan sürücülere hoş sürpriz Muğla'nın Milas ilçesinde, 21 Mayıs Dünya Süt Günü için düzenlenen etkinlikte, trafik denetimi sanan ve kontrol noktasına geçen sürücülere süt ve süt ürünleri ile Milas'ın önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim edildi.

Milas Süt Birliği tarafından Dünya Süt Günü için Söke- Milas Karayolu üzerinde etkinlik düzenlendi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Tomakin, Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve personelleri etkinliğe katıldı.

Öncesinde etkinlikle ilgili bilgi veren Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı da olan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, süt üreticilerinin emeklerinin hayırlı olması, bol bereketli yıl geçirmelerini dileyerek, "Kurulduğumuz günden bugüne 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nü kutlamak ve bu değerli gıdanın insan sağlığındaki önemi hakkında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız etkinliklerde sütün üretim ve işlenme süreçlerine dikkat çekmiştik. Bu yıl sütün faydalarına ve tüketimine dikkat çekmek amacıyla karayolunu kullanarak, turizm amaçlı veya çeşitli nedenlerle bölgemize gelen misafirlere belirli noktalarda süt ve süt ürünlerinden ayrıca ilçemizin önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim etmeyi uygun gördük" dedi.Başkan Gezgin'in açıklamanın ardından görevli polisler tarafından seyir halindeki araçlar kontrol noktasına yönlendirildi. Rutin güvenlik kontrolü yapıldığını sanarak duran sürücüler, etkinliğe katılan protokol tarafından verilen hediye paketlerini görünce şaşırdı. Sürücü ve yolculara Dünya Süt Günü, süt tüketimi hakkında kısa bilgiler aktarılırken, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarıldı.