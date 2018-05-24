DHA YURT BÜLTENİ-12

Hesapları bloke edilen şirketten açıklama: Tüm ortaklara paraları ödenecek MERKEZİ İzmir'de bulunan, inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Fons Şirketler Grubu'nun hesapları, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edildi. Fons A.Ş. CEO'su Tamer Budak, tamamen şeffaf ve reel ticaret yaptıklarını, şirketin ekonomik durumunun hiçbir yatırım ortağını mağdur etmeyecek düzeyde olduğunu ve tüm ortaklara paralarının ödeneceğini söyledi. Budak, "Gocunacak bir yaramız yok, hiçbir yere kaçıp gitmeyeceğiz" dedi. Yaklaşık 1700 yatırımcı ortağıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşaat yatırımları yapan, enerji ve reklamcılık alanlarında da faaliyet gösteren Fons Şirketler Grubu hakkında, BİMER'e yapılan bir ihbar üzerine inceleme başlatıldı. Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla, şirketin hesaplarına geçen mart ayında bloke konuldu ve bakanlık müfettişleri şirket hesaplarını incelemeye aldı.

Ankara'nın Bala ilçesinde, karı yatırımcılara dağıtılmak üzere 5 bin hayvan kapasiteli çiftlik kuran ve bir süre sonra bu yatırımını, kamuoyunda 'Tosun' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın CEO'su olduğu Çiftlik Bank vakasının oluşturduğu olumsuz algıyı dikkate alarak durdurduklarını söyleyen Fons A.Ş. CEO'su Tamer Budak, "Ponzi benzeri bir yapılanmayla çalıştığımız şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır ve bu konu hakkında hukukun bize verdiği tüm haklarımızı kullanacağız. Biz tamamen reel ticaret yapıyoruz. Çiftlik projesini, kamoyunda oluşan algı sebebiyle askıya aldık" dedi. "17 MİLYON TL TOPLADIK, 23-24 MİLYON TL DAĞITTIK" Kendileriyle ticaret yapmak isteyen yatırım ortaklarına teminat olarak, arsa tapusu verdiklerini belirten Budak, "Hesaplarımıza bloke konulmadan önce tüm ortaklarımıza paralarını ödüyorduk. Yaklaşık 1.5 aydır ödeme yapamıyoruz ama bunun sebebi paramızın olmaması değil, dediğim gibi hesaplarımıza bloke konulması. Ortaklarımıza sesleniyorum, kimsenin burnu kanamayacak, kimse mağdur olmayacak. Şimdiye kadar, ortaklarımızdan yaklaşık 17 milyon TL topladık ve 23-24 milyon TL civarında geri dönüşüm sağladık" dedi.

Yalova'da Orhan Gazi köprüsünün açıldığı yerde, işçilerin konaklaması için 9.5 dönümlük bir arsa aldıklarını ve 4 milyon 800 bin TL'lik yatırım yaptıklarını belirten Budak, "Bu arsanın üzerinde inşaata devam ediyoruz ve sosyal tesisler de yapıyoruz. Temmuz ayında burayı işçi konaklama tesisi olarak faaliyete alıyoruz. Dikkatinizi çekerim, otel değil. Benim burada aylık getirim 400 bin TL olacak, üstelik işçiler de 25 TL'ye sıcak suyu, banyosu olan bir tesiste kalacak. Bizim yaptığımız ticaret işte bu" dedi. "HOLOGRAM TEKNOLOJİSİYLE REKLAMCILIĞA GİRİŞ YAPTIK" Budak, ellerindeki mevcut insan kaynağının çok önemli olduğunu ve her anlamda nitelikli bir insan kaynağına sahip olduklarını vurgulayarak, "Bir dostumuz, bize hologram teknolojisinden bahsetti. Biz araştırdık, incemelerimizi yaptık ve HoloGo isimli ürünle, Türkiye'de yepyeni bir reklam mecrası yarattık. Yakında, tüm mağazaların vitrinlerinde bu ürünler kullanılacak ve bu ürünün satın alım hakkı sadece bizde. Enerji ve elektrik konusunda da çalışmalar yaptık ve elektrikler kesildikten sonra şarj bataryası sayesinde 4 saat daha yanabilen ampuller satmaya başladık. Bu ticaretlerin hepsi belgeleriyle mevcut. Ponzi, yapılmayan ticareti yapılıyormuş gibi gösterip üzerine para oyunları yapmaktır. Bizim ticaretimiz var mı var, belgelerimiz var mı var" diye konuştu.

Budak, ortaklarına seslenerek kimesinin burnunun kanamaycağını ve herhangi birisinin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Tüm düzeninin İzmir'de kurulu olduğunu vurgulayan Budak, "Hiçbir yere kaçmıyorum, ben ve ekibim buradayız. Gocunacak bir yaramız yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tamer Budak ile röp.

- HoloGo ürününden görüntü

- Şirket içerisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ============================================== Rus öğrencilerin karne sevinci RUSYA Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretimin verildiği Türkiye'deki Rus okulları, Rusya ile eş zamanlı bugün yaz tatiline girdi. Öğrencilere karnelerini Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek verdi.

Türkiye'de turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Rusların en çok tercihi olan Antalya'da Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretim verilen Uluslararası Özel Eduant Rus Okulu'nda, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sona erdi. Her yıl eylül ayının ilk günü eğitim-öğretimin başladığı Rusya'da mayıs ayı sona ermeden de okullar tatile giriyor. Rusya Federasyonu'ndaki tüm ilk, ortaokul ve liseler tatile girdi.

Antalya'da da Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim öğretim verilen Rus Okulu da yaz tatiline girdi. 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Antalya'da Özel Eduant Rus Okulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Başkonsolosluğu yetkilileri, davetliler, veliler ve öğrenciler katıldı. Müzik ve dans gösterileri sunulan törende, dereceyle mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve kupalarını Vali Yardımcısı Ateş ile Başkan Böcek verdi.

Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Rus Okulu'nda günlük hayatta, sportif yarışmalarda sınıfta ve okulda müzik alanında en aktif öğrencilere de özel ödüller verildi. Yılın en iyi projesini yapan öğrenciden ilk ve ortaokullarda okulun en iyi öğrencileri ile yılın en iyi sınıfının da ödüllendirildiği törende öğrencilere, karnelerini öğretmenleri ve protokol üyeleri verdi. Mezun öğrenciler ise diplomalarını aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sinevizyon gösterisi

- Sunucular ve Rus konsolosunun görüntüsü

- Karne alan çocukların görüntüsü

- Salondaki velilerin ve öğrencilerin görüntüsü

- Şarkı söyleyen öğrencilerin görüntüsü

- Cep telefonu ile görüntü alan velilerin görüntüsü

- Karne töreni devam

- Kızların dans gösterisinden görüntü

- Dereceye giren öğrencilere sertifika ve ödül verilmesi

- Protokolün görüntüsü

- Dans eden iki kızın görüntüsü

- Muhittin Böcek karne verirken ve madalya takarken

- Muhittin Böcek öğrencilerle toplu halde poz verirken

- Detay görüntüler Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ==================================================== Aladağ'daki yurt faciası davasında sanıklar, 6'ncı kez hakim karşısında (2)

SANIK SAYISI 18 OLDU, DURUŞMA ERTELENDİ Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangını faciasıyla ilgili açılan davanın bugünkü duruşmasında, Aladağ İtfaiyesi'nde görevli Nihat Saraf, Hasan Turan Çakmak, Durmuş Gökçe ve Yücel Turaç'ın da bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Böylece Aladağ davasındaki sanık sayısı 18'e yükseldi.

Öte yandan duruşmada hazır edilen tutuklu sanıklar yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, suçlamaları reddedip, tahliyelerini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti. Yangında çocuklarını yitiren aileler, şikayetlerini yineleyip, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. Aladağ eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, 'görevi ihmal' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın yurt yangını davasıyla birleştirilmesi talep edildi. Tutuklu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz itfaiyeciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirirken, eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkındaki davanın birleştirilme talebini reddetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi. Görüntü Dökümü

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- Tutuklu sanıkların çıkışı

- Ailelerin çıkışı

- Tutuklu sanıkların ailelerinin ağlaması

- Cezaevi aracının gidişi

- Kozan Ticaret Odası'nın dış görüntüsü

SÜRE: 01'22" BOYUT: 84 mb Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ - Eser PAZARBAŞI/KOZAN,(Adana),(DHA) ======================================================= Çankırı'da FETÖ/PDY davasında mahrem imam tutuklandı ÇANKIRI'da FETÖ/PDY kapsamında devam eden operasyonlarda İskenderun'da yakalanan İsa Demirel, askeri yapılanmadan sorumlu Çankırı'daki "mahrem imamı" olduğu iddiası ile gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Çankırı'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamlardan biri olduğu iddia edilen İsa Demirel hakkında Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. İskenderun'da gözaltına alındıktan sonra Çankırı'ya getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ================================================= Bonzai içtiği öne sürülen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kullandığı öne sürülen sentetik uyuşturucu maddesi bonzai nedeniyle baygınlık geçirerek Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 8 yaşındaki C.C.K.'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Nedim Samancı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için küçük çocuktan idrar örneği alınarak incelendiğini söyledi. Anne Kezban K. ise bonzainin sokaklarda 2.5 liraya bile satıldığını öne sürerek yardım istedi. Edirne'nin Keşan ilçesinde oturan Kezban K.'nın 4 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki C.C.K., dün sentetik uyuşturucu maddesi bonzai kullandığı iddiasıyla ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baygın halde olan küçük çocuk ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren C.C.K. hakkında bilgi veren Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Nedim Samancı, uyuşturucu kullanımı olup, olmadığının belirlenmesi için idrar örneği alındığını ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Hasta C.C.K.'ya sentetik uyuşturucu benzeri bir madde verildiğinin iddia edildiğini kaydeden Nedim Samancı, "Keşan Devlet Hastanesi acil bölümünde ilk müdahalesinin yapıldığı, hastada şuur kaybı olmadığı ancak yoğun bakım ünitesi bulunan bir hastanede takip edilmesi gerektiğinden ünitemize sevk edildi. Hasta bize dün öğlen saatlerinde getirildi. Hasta temelde orta düzeyde zihinsel engelli olan raporlu bir hasta. Uyuşturucu teması olarak da hasta bize geldiğinde şuuru açıktı. Genel durumu kötü değildi. Biz tedbiren yoğun bakıma yatırdık. Ailesi bize çocuğa evlerinin yakınındaki bir metruk binada bonzai veya benzeri bir uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Hastayı 24 saat izlememizde patolojik herhangi bir bulguya rastlamadık" şeklinde konuştu. İDRAR ÖRNEĞİNİN SONUCU BEKLENİYOR Küçük çocuğun kalbinde bir ileti sorunu tespit edildiğini ifade eden Samancı, "Ancak daha önce cerrahi olarak opera edilmiş bir kalp sorunu olduğu, sorunun doğumsal bir kalp sorunu olduğunu belirledik. Ailesi iddiası üzerine de idrarda uyuşturucu madde panelini istedik. Laboratuara yolladık ancak onun sonucu henüz gelmedi. Hastamızın genel durumu iyi. Biz tedbiren bu tip hastaları 48 saat gözlem altında utuyoruz. Ve idrarda uyuşturucu panelinin sonucunun gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra muhtemelen hastayı taburcu edeceğiz" dedi.

ÇOCUĞUMA BUNU VEREN VİCDANSIZDIR Eşinin cezaevinde olduğunu ve C.C.K.'nın 4 çocuğundan biri olduğunu anlatan anne Kezban K. ise sentetik uyuşturucu maddesi bonzainin Edirne'nin Keşan ilçesindeki sokaklarda 2.5 liraya satıldığını öne sürdü. Kezban K., "Benim çocuğuma içirilen bu uyuşturucu başkasının çocuğuna da içirilebilir. Benim çocuğum zaten kalp hastası ve zihinsel özürlü. Benim çocuğuma bunu veren vicdansızdır. Çocuğumu eve getiren kişi 'abla çocuğun bonzai içti' dedi. Bende hemen ambulans çağırdım. Yazık günah değil mi? Kaç kişi öldü bu uyuşturucudan ? Keşan’da neden bunların önlemini almıyorlar? İnsan hayatı 2.5 lira mı? Sokaklarda 1 liraya bile satıyorlar. Biz kime sığınacağız. Devletimiz buna el koysun. Eşim de cezaevinde 4 çocuğum var. Zor durumdayım. Çocuğumun kalp ritimleri bozulmuş uyuşturucu yüzünden" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-Hastane tabela

-Hastane dış görüntüsü

-Doktor röp.

-Anne ile röp. Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ===================================================