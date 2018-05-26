DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Bak: Erdoğan'a ve millete diz çöktüremeyeceksiniz GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,Türkiye'ye yönelik operasyonlar yapıldığını belirterek, "İstediğiniz kadar dolarla, hainlerle operasyon yapsanız da, Recep Tayyip Erdoğan'a ve millete diz çöktüremeyeceksiniz" dedi. AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen 27'inci dönem aday tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve partililer katıldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'ye ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek Kaçkar Dağları gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dik duracaklarını söyledi. Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Bakan Bak, "Şuanda yaşadığımız süreci hepiniz takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz süreç içerisinde 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimde millet her zaman lideri Recep Tayyip Erdoğan ile beraber oldu. Milletimiz, meydanlardan tüm dünyaya ve darbe girişiminde bulunanlara 'Milletin gücü tankın, silahın gücünü yenmiştir' dedi. Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelmektedir. Başkaları gibi kasetle, manşetle gelmemiştir. Millette beraber gelmiştir, milletle beraber olmuştur. Yapılan operasyonları görüyorsunuz.İstediğiniz kadar dolarla, hainlerle operasyon yapsanız da, Recep Tayyip Erdoğan'a ve millete diz çöktüremeyeceksiniz. Millet onunla beraberdir. Sonuna kadar beraberiz. Onunla beraber yürüyeceğiz, onula beraber olacağız" dedi.

Türkiye'ye yönelik operasyonlar yapıldığını ifade eden Bakan bak, "Muhalefet olsun, dış güçler olsun operasyon yapmaya çalışıyorlar. Hep 'Erdoğan gitsin' diyerek aynı dili konuşuyorlar. Erdoğan gitmeyecek. Millet onu seviyor ve onunla beraber. Sonuna kadar beraber olacak. Birileri öyle istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan gitmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan milletle beraber, milletin içinden gelen lider. Siz istiyorsunuz diye gitmeyecek. 24 Haziran'da sandıklardan cevap vereceğiz. Rize'den cevap vereceğiz. Sandıkları patlatacağız" diye konuştu. YAZICI: VAKİT TÜRKİYE VAKTİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da 'Vakit Türkiye vakti' sloganı ile yeniden yola çıktıklarını belirterek ne olursa olsun önceliğin Türkiye ve Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü olduğunu söyledi. Yazıcı, şöyle konuştu: "Türkiye'ye yönelmiş tehditleri göremeyen, o tehditleri planlayıp icra aşamasına getirenleri tanımayanlarla Türkiye'nin sağlıklı yönetilmesi asla mümkün değil. Onun için AK Parti bütün kurumları ve lideri ile birlikte 'vakit Türkiye vaktidir' diyor. 24 Haziran seçimlerinde startı veriyoruz. Bizim siyasetimizde kandırmacılık yok. Popülizmin yeri yok. Çünkü bizim siyasetimizin merkezinde millet var. Millet ne diyorsa o. AK Parti milletin sesidir, sözcüsüdür. Millete hizmet etmek vatandaşımız nerede olursa olsun önündeki engelleri kaldırmak hayat standardını yükseltmek için siyaset ve siyaset kurumunu araç olarak gören bir anlayışa sahiptir. Öyle bir Türkiye'nin yönetimini milletimizin taktiri ile devraldık ve bugüne getirdik"

Güçlü parlamento, güçlü yürütme, güçlü devlet anlayışı ile yola devem edeceklerini vurgulayan Yazıcı, "Ülkelerin ekonomik ve stratejik avantajları önemlidir. Ama bunlar kadar ve daha önemlisi vizyonu, öngörüsü ve duruşu olan cesaret sahibi liderdir. O lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için erdem, irade ve cesaret diyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri ile konuşmasını tamamladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantı salonu detayları

Bakan Bak'ın konuşması

Hayati Yazıcı'nın konuşması

Detaylar Haber: Aytekin KALENDER- Kamera: Bayram Ali SARI RİZE-DHA ================================================== Akşener: Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir SAMSUN’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dövizdeki yükselişe değinip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Bugün dolar 4.71, diyor ki, arkadaş üst akılmış. Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir, in midir cin midir ? Tarifle, gereğini yap, bizde senin yanında duralım" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Samsun’a geldi. Akşener Cumhuriyet Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen miting programına katıldı. Burada ilk olarak alanda toplanan vatandaşları selamlayan Akşener, ardından konuşma yaptı. İYİ Parti'nin 7 aylık bir parti olduğunu, 7 ayda 70 il gezdiğini söyleyen Akşener, "İYİ Parti başta Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına iyi geldi. Niye biliyor musunuz ? 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda, 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda bunların hepsi yorgan döşek yatarlardı kardeşim. İYİ Parti kuruldu birden biri turp gibi oldukları anlaşıldı. Sağlıklarına iyi geldi arkadaşların. Sonra taşeron işçilere iyi geldik. Ben başladım ve arkadaşlarım devam ettirdi Türkiye’deki taşeron işçileri konuşmaya. Taşeron işçileri kadroya aldılar ama esasında orada bir minik abidik gubidik var. 2021 yılına kadar hiçbir hakları yok. Allah’ın izniyle onu da biz 24 Haziran’dan sonra düzelteceğiz inşallah. Sonra polislerimize, hemşirelirimize ve sağlık çalışanlarımıza iyi geldik. Çünkü 3600 ek göstergeyi 6 aydır ben söylüyorum. Abinin aklına geldi ama 24’ünden sonra yapacakmış. E onu yetiştiremez yahu elinde kanun hükmünde kararname hakkı var. Yaz bir kanun hükmünde kararname insanların haklarını ver ve bu problem gider. Beni dinleyen kardeşlerimin bir iradesi var. Görülüyor ki kadınlar diyor ki ‘Bıktık senden. Usandık artık. Abbas yolcu. Şimdi ekonomi ile ilgili 16 yıldır canının istediğini yaptı. Sanayi yerine fabrika yapmak yerine, istihdam açmak yerine inşaatı tercih etti, Türkiye’ye betona gömdü. Ben pek çok ili ikinci üçünçü kere geziyorum gördüğüm bir şey var devasa adalet sarayları yapmış içinde adalet yok. Devasa üniversiteler yapmış içinde hoca yok, eğitim yok. Bugün dolar 4.71, diyor ki, arkadaş üst akılmış. Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir, in midir cin midir ? Tarifle, gereğini yap, biz de senin yanında duralım" dedi.

Akşener, 16 yılda tam 2 trilyon dolar vergi toplandığını söyleyerek, "Soruyorum Samsunlu senin çocuğun cebine buradan bir lira girdi mi? Samsun'a fabrika yapıldı mı, istihdam alanı yapıldı mı? diye sordu. 'FINDIĞI TEKRAR STRATEJİK ÜRÜN OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ' Türkiye'nin kendine yeter bir gıda ülkesiyken şu anda herşeyi ithal ettiğini söyleyen Akşener, "Gelelim fındığa yer yüzünde ürün olarak fiyat belirlediğimiz tek şey fındıktı. Aracının yabancı olması, pazarlamacının yabancı olması İtalyanların eline geçmesi fındığımızın temel sorunudur. Fındığı tekrar stratejik ürün olarak değerlendireceğiz. Yok ettikleri Fiskobirlik benzeri bir sistemi yeni baştan canlandıracağız, alan satan Türk olacak ve fındık yeniden dünyada Türkler tarafından fiyatı belirlenen, o fiyatı oluşturulan bir ürün haline gelecek merak etmeyin. Beyannameler okunuyorya bu sıra habire, şimdi beyanname okunduktan sonra Sayın Erdoğan'ın özellikle 2007'den sonra ilk defa duyduğumuz bir ses tonunu duyduk. 'Lütfen dolar almayın' . Meral Akşener nelere kadir. Bu ekonominin özelliği güvendir. Ekonomi güvenle yönetilir. Siz ekonomide güveni sağlamazsanız böyle olur" dedi.

Türkiye'de sözde FETO mücadelesi yapıldığını öne süren Akşener, "Çaycı çorbacı içerde. Ne kadar zengin varsa kaçak. Sonuç itibariyle en enterasanı da o dönemde soru çalınmasından dolayı hakkı yenen gençlerimizin o hakkı için yapılan hiçbir şey yok. Buradan ilan ediyorum kaybettiğiniz haklarınızı geri alacaksınız." '4,5 MİLYON'UN BORCUNU SİLİYORUZ' Akşener, 4,5 milyon kredi kartından, tüketici kredisinden, çiftçilik kredisinden takipte insan olduğunu belirterek, "Bu 4,5 milyon insanımızın şehit ve gazi ailelerinin, işsizlerin, öğrencilerin, gençlerin, emeklilerin borçlarını bir defaya mahsus siliyoruz. Yalnız yarışma var, yarışma. Siyasetin rekabeti en çok seçmene yarar. Cumhurbaşkanı olduğum gün olağanüstü hali kaldıracağım. Cumhurbaşkanı olduğum gün, valiler fener alaylarını yasaklayamayacak" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Mitinge katılanlardan detaylar

-İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'den detaylar (SÜRE:3.44 Dk) (BOYUT:419 MB) Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

==================================================== AK Partili Ünal: Adı 'Gel bakalım Muharrem' konulmuş adayın neyini konuşacağız AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, teşkilatına muhalefetle uğraşmak yerine birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Muhalefetin zaten uğraşılacak ne hali var Allah aşkına. Daha ilk günden adı 'Gel bakalım Muharrem' konulmuş bir genel başkan tarafından Cumhurbaşkanı adayının neyini konuşacağız?" dedi.

AK Parti, Kahramanmaraş milletvekili adayları düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşitirilen toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve milletvekili adayları dışarıda davul ve zurnayla karşılandı. Mevcut milletvekillerinin de katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin açılış konuşmasının ardından sırasıyla milletvekili adayları Mehmet İlker Çitil, Türk İslam Karakoç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir'in tek tek öz geçmişleri okundu ardından kürsüye gelen adaylar kendilerini tanıttı.

Kürsüye en son gelen Kahramanmaraş 1'inci sıra milletvekili adayı Mahir Ünal, dış güçlerin yıllardır İslam coğrafyasın saldırdığını en son 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Güneyde oluşturulan terör koridorunun da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla paramparça edildiğini kaydeden Ünal, son umutlarının 24 Haziran olduğunu bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını söyledi.

"TEK ADAMLIK DEĞİL, BUNUN ADI MİLLETİYLE TEK VÜCUT OLMUŞ LİDERLİKTİR"

Erdoğan'ın; bir milletin, bir ümmetin iddiasını ve davasını taşıyan adam olduğunu, o nedenle de Erdoğan'a saldırdıklarını anlatan Mahir Ünal, "Bizim siyasetimizde birlik ve tevhit esastır. Bizim hiyerarşik yapımız bellidir. Dolayısıyla biz, Tayyip Erdoğan'a bakar istikametimizi belirleriz, Tayyip Erdoğan'a bakar istişaremizi yaparız, Tayyip Erdoğan ile istişare eder kararımızı alırız. Bu, tek adamlık değildir. Bu, bugün dünyanın aradığı ve çok nadir bulunan milletiyle tek vücut olmuş liderliktir bunun adı. O yüzden bizim teşkilat olarak istikametimiz tıpkı bir tesbihin imamesi gibi önümüzdeki lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hiçbir iradeyi tanımadığımızı defalarca ifade ettik. Teşkilatımızın da kendi iç işleyişinin aynı olması gerekir. Biz, öncelikli olarak liderimize layık olacağız. Recep Tayyip Erdoğan 18 saat çalışıyor 18 saat. En az Recep Tayyip Erdoğan kadar çalışmak zorundayız" diye konuştu.

'24 HAZİRAN SON DÖNEMEÇ'

Teşkilata seslenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin kalbinde yer etmesi gibi teşkilatın da milletle gönül ilişkisi kurması gerektiğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

"Biz muhalefetle de uğraşmayalım, Muhalefetin zaten uğraşılacak ne hali var Allah aşkına. Bunlar kendilerine yetiyorlar zaten. Bunlar; birbirine düşen, birbiriyle kavga eden ve en son gördüğünüz süreçte aday yapılmayanlar ne dediler? 'Bizi FETÖ'cülerin gazetesine, FETÖ'cülerin bankasına genel başkan gönderdi' dedi. 'Genel başkanın talimatıyla gittik' dedi. 'MİT TIR'larının belgesini bana genel başkan yardımcısı verdi' dedi. Bunlar, 'Bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız' dediler, çıkara çıkara Muharrem İnce'yi çıkardılar, onun adını da 'Gel bakalım Muharrem' koydular. Bunların neyini konuşacağız biz. Daha ilk günden adı 'Gel bakalım Muharrem' konulmuş bir genel başkan tarafından Cumhurbaşkanı adayının neyini konuşacağız? Öbür tarafta 'Abidik gubidik işlerle bizim işimiz olmaz' diyen başka bir sözde genel başkan ertesi gün kendisini abidik gubidik işlerin içerisinde buldu. Biz, kendi gündemimize bakacağız. Kırgınlıklarımız olabilir. Öfkelerimiz olabilir, haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. İnsanın olduğu yerde bu sorunlar olur, bu sıkıntılar olur. Ama Fransızlar Maraş'a girdiğinde Ne Aslan Bey, ne Rıdvan Hoca, ne Ali Sezai Efendi, ne Abdal Halil Ağa günlük sorunlarını, kendi aralarındaki çekişmelerini konuşmadılar. Ne yaptılar? Tek yürek oldular, tek bilek oldular, 12 Şubat'a Fransız'ı söktü attılar. İnanın 24 Haziran değil 12 Şubat, 24 Haziran son dönemeç."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programın düzenlendiği bina

- Davul zurna çalanlar

- Mahir Ünal'ın davul zurnayla karşılanması

- Mahir Ünal'ın salona girişi

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Mahir Ünal'ın sahneye çıkması

- Ünal'ın konuşması

- Milletvekili adayları sahnede

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ======================================================== Munzur'da Çayı'nda rafting gösterisi TUNCELİ'de dört günden beri devam eden Türkiye Rafting Şampiyonası, 2'nci ayak yarışmaları devam ediyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı ve profesyonel rafting ekipleri, bugünkü yarışların tamamlanmasının ardından Munzur çayında rafting gösterisi yaptı. Munzur Vadisi Uluslararası Raftig Pistinde devam eden Türkiye Rafting Şampiyonası 2'nci ayak yarışmaları bugün de devam etti. Nehir inişi elemelerinin yapıldığı bugünkü yarışlar, öğlen saatlerinde sona erdi. Yarışmaların sona ermesinden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı

Tunceli'de bulunan milli raftingciler ile birlikte, Munzur Vadisi Uluslararası Rafting Pistine giderek Rafting yaptılar.