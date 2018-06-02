DHA YURT BÜLTENİ - 12

Erdoğan: Benim milletvekilli arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine 'hırsız' ithamında bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye dava açmaları çağrısında bulunarak, ''Bende burdan tüm milletvekillerine diyorum evet bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız itamında bulunan bu İnce'ye dava açın" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan özel uçakla Konya'ya geldi. Havalimanında protokol üyeleri tarafından karşılanan Erodğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Çumra ilçesinde Mavi Tünel İçme Suyu Projesinin açılış törenine katılacağını belirterek, şunları söyledi:

”Biz yaparız onlar da bakar. Aramızdaki fark bu. 100 milyon metreküp suyla Konya ve Çumra ilçesinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Bu 650 trilyon mal oldu. Konuşuyor paran var mı diyor? Para olmadan bunlar olur mu? Kaynakları çeşitlendiriyoruz. 16 yıldır bütün bu yatırımları Sayın İnce, sen Konya’yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Niye bilsin ki? İhtiyaçları var mı? İşte 20 yıl önceki Konya’yı bunlar bilse o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarlar. Bay Kemal şu yatırımlara bak. İnce şu yatırımları bak. Son 16 yılda Konya’ya 47 katrilyon yatırım yaptık. Ahh, ahh bay Kemal, senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşım can çekişiyordu. Sen, ‘ben ne yapayım hükümet’ diyordun. Biz burada şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık tesisleri halkımızın emrinde. Sen bu işlerden anlamazsın. Senin adayında anlamaz. O ne diyor? ‘Muharrem gel bakalım’ diyor. Seçim beyannamelerini parti genel başkanı okuyor. Sen olsaydın o zaman. Bunların durumu rezalet.''

BUNLAR KAYIŞ ATTI

Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Bilecik'te milletvekillerine 'hırsız' diye itham ettiğini belirtereke, şöyle konuştu:

''Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz, Diğerleri ne anlatıyor yıkacağız diyorlar, yaptırmayacağız diyorlar, kapatacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar. ''Bende burdan tüm milletvekillerine diyorum evet bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız itamında bulunan bu İnce'ye dava açın. Hatta hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclis'i burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı, kayış. Milletvekillerine nasıl böyle bir ifade kullanırsın? Sende hırsızsın o zaman. Nasıl bunu kullanıyorsun? Senin partinin milletvekileri de hırsız. Neymiş, boyacı öyle demiş. Allah, allah. Şu hala bak. Aklı nerden alıyor?'' MİLLETVEKİLLERİNE, İNCE'YE DAVA ÇAĞRISI

Erdoğan, milletvekillerine Muharrem İnce hakkında dava açmaları yönünde çağrıda bulunarak, '' Bende burdan tüm millitvekillerini diyor ki, evet bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim milletvekilleri arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın. Ben zaten dava açtım. Niye açtım davayı Pensilvanya'dan icazet alarak bu partiyi kurmuşuz. Senin akıl hocan oysa yanmışsın zaten. Ama bu, bay Kemal ne kadar yalancıysa, bu da o kadar yalancı. Ne dedim ben, ispat edeceksin, ispat etmezsen namersin dedim. Bir şey söyleyebildi mi? Bir tane yazarın kitabından bir mısra okudu.Kalktı o yazar cevap verdi; 'Benim o yazım somut değil, soyuttur, dolayısıyla arkasında duraram' dedi. Hadi bakalım şimdi ben dava açtım. Bu davayı da kazanacağım. Şimdi sıkışınca ne demeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra konuşalım. Ne demek. Varsa, yüreğin varsa, sıkıyorsa çık delilini göster. Bay Kemal'de öyleydi. Onun için Bay Kemal'den çok dava kazandım. Epey para aldık. Belki görenleriniz vardır. CHP adayı dün Bilecik'te milletin gözüne baka baka, içinde kendisininde bulunduğu yüce Meclis'e 'hırsız' ithamında bulundu. Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun, iftira, yalan, hakaret, riyakarlık, utanmazlık hastalığı anlaşılan o ki, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına da bulaşmış. Biz güçlü Meclis diyerek, Gazi Meclis'in ve milletvekillerimizin irtibarını yükseltmeye çalışıyoruz. Onlar hakaret ediyor. Bu ne demek? Seni genel başkanında öyle. Meclisin hepsi hırsız olduğuna göre seni genel başkanında hırsız''dedi.

Görüntü Dökümü

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- Erdoğan'ın gelişi

- Erdoğan'ın konuşmaları

- Mitingden detay Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) ======================================================= Giresun'a şehit ateşi düştü TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin'in (28) Giresun'un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda, havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen acı haberi ilçede esnaf olan şehidin babası Ahmet Ergin'e verdi. Aldığı haberle üzülen baba Ahmet Ergin, yetkililere "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu.

2 AYDIR AFRİN'DEYDİ Ailede, 3 erkek kardeşten biri olan Ergin'in asıl görev yeri olan Malatya'dan 2 yıl önce geçici görevle Hakkari'nin Çukurca ilçesine gittiği, buradan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev aldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 ay önce Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yürüten Uzman Çavuş Ergin'in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafın paylaşarak 'Türkiye Eynesil'e selamlar' yorumunda bulunmuştu. Ergin'in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit evinden görütüler

Taziyelerin iletilmesi

Detaylar Haber-Kamera: İnan KALYONCU/EYNESİL(Giresun),(DHA) ======================================================= Bursa'da İYİ Parti seçim standına saldırı İYİ Parti Bursa İl Başkanı Bayram Kazancı, partisinin seçim standına dün akşam gerçekleşen saldırı üzerine bugün bir açıklama yaparak, "Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. İktidara yürümekte olan bir partiye ne yazık ki böyle saldırılar olur" dedi.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda dün akşam saatlerinde İYİ Parti'nin seçim standına saldırı gerçekleşti. Başka siyasi partilere ait standların da bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırıda İYİ Parti standı kullanılamaz hale geldi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Bayram Kazancı, saldrı olayıyla ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, dün akşam üzücü bir olay yaşadıklarına vurgu yaparak, "Biz iktidara yürüyen bir partiyiz; iktidara yürümekte olan bir partiye ne yazık ki bu tür saldırılar olur. Zaman zaman bunu görüyoruz. Biz iddialı bir partiyiz. Çünkü biz tüm milletvekili adaylarımızla Bursa'nın en kaliteli kadrolarına sahibiz. Bu olayı çok dillendirmek de istemiyoruz. Olayı gerçekleştirenleri şu ya da bu partiden diye nitelendirmek de istemiyoruzö dedi. Başkan Kazancı, ‘tülbent hareketi’ başlattıklarına da işaret ederek,öTürkiye'de inşallah tülbentleriyle kadınlarımız ve kızlarımız, onlarla çocuklarımız, erkeklerimiz hep beraber 24 Haziran sabahı güneşli bir güne uyanacağız. 81 milyonu kucaklayarak, kimseyi ayrıştırmadan, senin benim demeden, birlik içerisinde, sükunetle güzel bir seçim havası yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bu gayretimize de saygı gösterilmesini bekliyor, özellikle emniyet mensuplarımızı da gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

"DEVLETİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİNİ İSTİYORUZ" Yaşanan olayın münferit olmadığını belirten İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı İsmail Tatlıoğlu ise, "Türkiye bir seçim sathındadır. Türkiye 1946'dan beri tam 72 yıldır seçim yapabilmeyi becerebilen bir devlettir. Bu sefer de becermelidir. Seçimler, bizi birbirimizle konuşan, birbirimizle müzakere eden ve Türkiye'yi ileri götüren bir süreç olmalı. Biz bu olayın münferit tarafıyla ilgilenmiyoruz. Esas ilgilendiğimiz şey, alanda görevi asayişi sağlamak olan devletin görevini yapması. Bu sadece bizimle alakalı değil, her partiyle alakalı, her kesimle alakalı. Devlet siyasete taraf olmaz. Devletin partisi, partinin devleti olmaz. Bu nedenle bu münferit olay çok önemli değil. Ama bu ve benzeri girişimler sadece bizimle ilgili değil, bütün satıhta özellikle Bursa'da ve bütün Türkiye'de devletin bu güvenliği sağlayacak gücü vardır. Biz devletin görevini yerine getirmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

-Saldırıya uğrayan standın cep telefonu görüntüsü

-İl Başkanı Bayram Kazancı açıklama

-Milletvekili Adayı İsmail Tatlıoğlu açıklama

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ============================================= Tunceli - Erzincan karayolu, sel nedeniyle bir saat trafiğe kapandı TUNCELİ - Erzincan karayolu, bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışın iki ayrı noktada sele dönüşmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı. Tunceli'de, bugün öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, il merkezi, Nazimiye ve Pülümür ilçelerinin birçok bölgesinde sele neden oldu. İl genelinde çok sayıda ekili alan zarar görürken, meydana gelen zararın tespiti için tespit çalışmaları başlatıldı. Şiddetli yağıştan sonra meydana gelen sel nedeniyle Tunceli - Erzincan karayolu, iki ayrı trafiğe kapandı. Karayolunun her iki yönünde yüzlerce araç birikirken, yapılan müdahalenin ardından yaklaşık bir saat kapalı kalan Tunceli-Erzincan karayolu yeniden traiğe açıldı. Görüntü Dökümü:

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- Tunceli - Erzincan karayolundan görüntü

- Harçik ve Marçik bölgelerinde sel sularının karayolunu kapatması

- Çalışma yapan ekipler

- Yolun trafiğe açılması

- Araçların geçişi

- Şehir merkezinde sağanak yağış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler