DHA YURT BÜLTENİ-12

İzmir'deki 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı Edirne'de 'Askeri Casusluk Davası' kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt beraberindeki doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Hakim Kurt'un yanı sıra diğer şüphelilerinde üzerinde sahte kimlik ve yüksek meblağda döviz ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçaklara kılavuzluk yaparak organize bir şekilde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta adım adım izlenen şüphelilere polis ekiplerince önceki gün İpsala ilçesinde operasyon düzenlenerek 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde İstanbul'dan yola çıkan 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan ikinci operasyonda 'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' (İzmir'deki Askeri Casusluk) davasının mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt ve aralarında doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemede hakim Kurt ve 7 kişi üzerinde sahne kimlik olduğu tespit edildi.Ayrıca şüpheliler üzerinde yüksek meblağda döviz bulundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde ifade alma işlemi tamamlanan, İstanbul, Ankara ve İzmir'den yakalama kararı bulunduğu tespit edilen hakim İsmail Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

SAVCISI DA EDİRNE'DE YAKALANMIŞTI

İzmir'deki askeri casusluk davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, geçen yıl Nisan ayında Yunanistan'a kaçarken yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmıştı. Görüntü Dökümü

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Hakim İsmail Kurt,. polisler arasında

Kurt'un adliyeye götürülmesi

Kurt'tan detaylar

Adliyeden detaylar Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA) ============================================ Ayvalık'ta batan teknede kaybolan 2 kişiyi JAK timleri de arıyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 8 gün önce deniz patlıcanı toplamak için denize açılıp, fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle 'Belinay' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysener sağ olarak kurtuldu. Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra Kerem İncedayı'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi. Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarına bugün 12 kişilik timle Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı. Kar ve Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 21 dalgıç görev alırken, 3 Sahil Güvenlik botu, su altını robot kameralarla tarayan cihazlar kulanılıyor. Ekiplere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de destek veriyor. Göral ve Kar'ın yakınları kıyıda umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Arama Kurtarma (JAK) ekibinden görüntü

-Genel ve detay Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir),(DHA) ============================================ Dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemi alındı.

Olay, öğle saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yağışlar nedeniyle dağlarda kopan tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları yola düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun süre araçlar beklerken, vatandaşlar durumu Karayolları Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük tarafından yolun açılması için gerekli çalışma başlattığı bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yola savrulan kayalar

- Kapanan yol

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN,(DHA)

============================================ Bilal Erdoğan, TÜGVA Sivas Temsilciliğini açtı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Sivas temsilciliğinin açılışını yaptı.

Sivas'ta Kepenek caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Sivas Temsilciliği binasının açılışı törenle yapıldı. Açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, TÜGVA Sivas Temsilcisi Erhak Çınar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra ise TÜGVA'nın faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterisi katılımcılara izletildi. Türkiye'nin yaş ortalaması 30 olan genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Gençlerin geleceğini kuracak nasıl bir öndere, nasıl bir başkomutana ihtiyacımız var. Geleceğimizin bu çalkantılı dönemden nasıl çıkacağı, bu gemiye, bu çalkantılı sularda nasıl birisinin kaptanlık edeceği çok mühim. Gençlerimiz için bugün vereceğimiz karar çok önemli. Ya Türkiye dünyada oyun kuran, kendi kararlarını kendi veren, bölgesindeki huzursuzluklara ve zulme dur diyen bir lider ülke olacak, ya da ipi başkasının elinde, başkalarının dediğini yapan, başkalarının önünde el pençe divan duran lider tarafından yönetilecek. Şimdi dünyanın en büyük projelerini yapan bir ülkeyiz. Amerika'sına Avrupa'sına rağmen kendi emniyetini sağlamak için Cerablus'ta, Afrin'de El Bab'ta askeri operasyonları gerçekleştirebilen bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bu millet 15-16 yıldaki kazanımlarını, atılımlarını çok daha ilerilere taşıyacak olan, gençliğimize aydınlık bir gelecek sunacak olan, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür destekleyeceğinden benim şüphem yoktur. Sivas'a hızlı treni getirmek istemeyenleri değil, Sivas'ı geleceğe taşımak isteyenleri elbette seçecektir" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI TÜGVA'YA GÖNDERELİM'

TÜGVA'da yazın gerçekleştirilecek kamplar hakkında bilgi veren Erdoğan "TÜGVA'mızda yetişen gençlerimiz, evinin, okulunun dışında üçüncü adresi olarak TÜGVA'da değerlerini öğrenecek, inancını öğrenecek ve geleceğe dair teknolojiyi, bilimi, zamanın gereği eğitim olarak neyse bunlarla yetişecek. Yazın gerçekleştirilecek olan ortaokullara yönelik yaz okulları, liselere yönelik yaz kamplarımıza çocuklarımızı gönül rahatlığı içerisinde gönderelim. Bu kutlu yolculuğu, bizi değerlerimizden koparmak isteyenlerle olan mücadeleyi verecek, Türkiye'yi dünyanın lider ülkeleri arasında hak ettiği yere yerleştirecektir. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Davut Gül, TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan ve il protokolü TÜGVA Sivas Temsilciliği binasının açılışını yaptı.