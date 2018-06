DHA YURT BÜLTENİ - 12

ANTALYA'da, beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk'ün (41) ağrıları dinmeyince, çeneye giden sinir uçları kesildi. Alanya ilçesinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel diş polikliniğine giden Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. 1,5 AYDA 32 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ Bunun üzerine Sunay Öztürk, Antalya, Isparta ve Denizli'de farklı doktorlara başvurdu. Öztürk, iddiaya, göre gittiği her diş doktorundan "Ağrın bu kez dinecek" yanıtını aldı. Çeşitli kanal tedavileri ile devam eden diş çekimlerinden de sonuç alamayan Öztürk, ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebildi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına da giderek, durumunu anlattı. Burada Öztürk'e, 'trigeminal nevralji' teşhisi koyuldu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı kalp kapakçığı açılan Öztürk, hipertansiyon hastası oldu. SİNİRLERİ UYUŞTURULDU Sunay Öztürk, ağrılarından kurtulmak için son çare Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla Öztürk'ün çeneye giden sinirleri uyuşturuldu. Çene ameliyatını gerçekleştiren Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Alper Sindel, "Ağrıların olduğu bölgedeki sinir uçlarının bağlantısını kopardık. Hastanın ağrısını gidermeye çalıştık. Şu anda çok erken; ama ilk olarak hastanın eski ağrılardan ziyade sadece ameliyat ağrıları olduğunu görüyoruz. Henüz güçlü bir ağrı kesici başlamadık. Bu tespiti yaptıktan sonra ağrı kesici vererek, ameliyat ağrılarını da dindirip, hastayı rahata kavuşturacağız" dedi. ÇENE CERRAHİSİ İŞLEMİ YAPILDI Ameliyatın diş yapma ya da diş yenileme operasyonu olmadığını kaydeden Dr. Alper Sindel, "Bu operasyon tamamen çeneye giden hissiyat sinirlerinin, daha önce kafa kaidesi içerisinde yapılmış operasyonla çözülememesi nedeniyle gerçekleştirdiğimiz çene cerrahisi işlemidir. Yani diş ile çok alakası olan işlem değil. Daha sonra yapılabilecek protezin alt kısmında yer alacak diş kemiğinin düzeltilmesi işlemini de yaptık. Çünkü o kemiklerde de diş çekimine bağlı ciddi düzensizlik vardı. Sinir uçlarını ağrıyı tekrar geri getirmesinler, diye kestik. Hastanın ağrılarının 3 gün içinde azalmasını bekliyoruz. 1 hafta içinde de normale dönmesini bekliyoruz. Hastanın hissizlik adaptasyonunun da 1- 2 ay içinde geçeceğini öngörüyorum. Mimiklerde farklılaşma olmayacak" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Akyüz ise hastaya daha önce 'trigeminal nevralji' tanısı koyulduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bu hastalığın ilk tedavisi, ilaç tedavisi. Bir süre sonra ilaç tedavisi ile tolere edilemeyince cerrahi prosedürü uygulanmak zorunda kalırsınız. Bunlardan en etkilisi, ağrının giderilmesi için sinirle damar arasındaki bası ilişkisini ortadan kaldırmak dediğimiz bu ameliyattır. Bu ameliyat yüzde 70- 80 hastalarda başarı sağlar. Bu hastanın da sinir uçları cerrahi prosedürle kesildi. Artık bundan sonra bu bölgede herhangi bir hissi, ağrı dokunma yüzey altı hissi olmayacak." 'ACILARIMDAN KURTULMAK İSTİYORUM' Ağrılarının geçmesi için her tür operasyona razı olduğunu dile getiren Sunay Öztürk ise "Acılarımdan kurtulmak istiyorum. Daha kötüye gitmek istemiyorum" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BAKAN BAK: KAHVELERDE OTURMAYIN, SAĞLIĞINIZ İÇİN HAREKET EDİN

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde olduğunu belirterek, "Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin. Sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder" dedi. Rize Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılan 17 semt sahasının açılış töreni Rize Sahil Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ile Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

'GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIK'

Törende konuşan ve tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hükümet olarak ülkenin dört bir yanında gençlerimize yönelik çok sayıda hizmetler yapıyoruz. Ülkemizin spor alanında gelişmesi noktasında şehir statları projesi başta olmak üzere her bir tarafa farklı farklı ölçekte tesisler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün burada önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Protokol toplanarak maliyeden 1 kuruş harcamadan bu projeyi hayata geçirdi. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada gençlerimiz spor yapacaklar kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Umarız yöre için de bir uğrak yeri olur. Sadece spor alanında değil insanımızı her alanda ferahlatmak için gece-gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Türkiye'nin spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde olduğuna işaret etti. Bakan Bak, "Bunlar gibi tesisler 10 binlerce yapılıyor. Hepsi gençlerimiz için. Burada da yazıyor: Uyuşturucuyla mücadele. Çok önemli bir konu. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak durması için, biz gençlerimizi spor salonlarına, spor sahalarına davet ediyoruz. Okullar tatil oldu, herkesi bu fırsatla yaz spor okullarına bekliyoruz. Temennimiz, bu sahaların boş kalmaması. Hocalar ve veliler öğrencileri teşvik edecekler. Onlar hoplayacak, zıplayacak enerjileri atacaklar sağlıklı büyüyecekler. Ülkemiz spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde. Bunu övünerek söylüyoruz. Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin. Sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder. Spor insanı kötü alışkanlardan uzak tutar. Her şey gençler için" ifadelerini kullandı.