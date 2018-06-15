DHA YURT BÜLTENİ - 12

1 - Devlet Bahçeli: Teşkilatlarımız sessiz bir çoğunlukla TBMM'de güçlü bir MHP'nin varlığını ortaya koyacaklardır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bu seçimlerde halkla yüz yüz yüze bir çalışma dönemi başlatmış olan teşkilatlarımız sessiz bir çoğunlukla TBMM'de güçlü bir MHP'nin varlığını ortaya koyacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezinde partililerle bayramlaştı. Partililerle tek tek tokalaşan Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Devlet Bahçeli, tüm seçmenlerin sandığa gidip oy kullanmasını temenni ettiklerini söyleyerek "Bu seçimler yüksek katılımla olursa çok şey çok daha iyi anlaşılacak.İsteğimiz odur ki yüksek bir katılımla bir yandan cumhurbaşkanlığı bir yandan milletvekillerinin seçileceği 24 Haziran seçimlerine büyük önem yüklemeliyiz. Çünkü halkla beraber çalışmaları düzenlenen insanlar olarak MHP'nin seçim stratejisi halkımızla yüz yüzedir. Vatandaşlarımızın bu seçimlere büyük alaka gösterdiklerini anlıyoruz. Söz gelimi Ankara’yı ele alırsak üç bölge 36 milletvekili adayı var. Yüksek bir dava şuuruyla 36'sı birden çalışmalarını sürdürmektedir. Büyük toplantılar saman alevi gibi parlıyor, toplantı dağıldıktan sonra bitiyor. Ama bu seçimlerde halkla yüz yüz yüze bir çalışma dönemi başlatmış olan teşkilatlarımız sessiz bir çoğunlukla TBMM'de güçlü bir MHP'nin varlığını ortaya koyacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.

'24 HAZİRAN SAAT 12'DEN SONRA HER BİRİ ŞAŞKIN ÖRDEĞE DÖNECEK VE MHP'NİN VARLIĞINI GÖRECEKLERDİR' MHP'ye yönelik kurgular yapıldığını savunan Bahçeli şöyle konuştu:

"Seçim yaklaştıkça kara propaganda, fitne, fesat, medya ve diğer araçlarla özellikle MHP üzerinde önemli kurgular yapmakta ve bazı değerlendirmeler içerisinde bulunarak MHP' yi yok farz etmekte. Bunlar 24 Haziran sabahı seçim sandığına gidip gitmeyeceği şüpheli olan insanlar. Kime oy vereceği meçhul insanlar. Allah nasip ederse 24 Haziran saat 12'den sonra her biri şaşkın ördeğe dönecek ve MHP'nin varlığını göreceklerdir. Bu fitne ve fesat değişik üsluplarda yaygınlaşmakta, bütün bunlara karşılık MHP cumhur ittifakını oluşturan iki partiden biridir. MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Erdoğan'a oylarını kullanacaktır. Değişik usullerle arkadaşlarımızın zihnini kargaşaya sürüklemek isteyenler gerçeği 24 Haziran saat 12'de görmüş olacaklardır. Bu seçimin önemi buradadır. Seçimin arka planı Türk milletinin geleceği ve teminatıdır. Bu seçim diğer seçimlerden farklıdır. Cumhuriyet rejimini değiştirmeyen ama 71 yıllık sistemi gözden geçirerek geleceği kucaklayan bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bu millet geçecek. Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletçe yükselişimizin bir dönüm noktası olacaktır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bahçeli bayramlaşma Haber:Nursima KESKİN- Özkan ARSLAN / ANKARA ,(DHA) ///////////// GÖRÜNTÜLER "Bahçeli partililerle bayramlaşarak gündemi değerlendirdi" BAŞLIĞI İLE SİSTEMDE ===================== 2 - Randevu alıp doktoru gasp eden sevgililer yakalandı ANTALYA'da randevu alarak İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay'ı muayenehanesinde gasp eden Faysal K. (34) ile sevgilisi Esra A. (33) Diyarbakır'da yakalandı. Faysal K.'nin ifadesinde, "Olay sırasında hap almıştım. Hiç bir şey hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay, 30 Mayıs günü akşam saatlerinde, Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki özel muayenesinde hasta gibi randevu alıp gelen bir çift tarafından bıçakla tehdit edilip, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra gasp edildi. Gaspçılar, Oktay'ın cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

Olay sonrası geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çiftin kaçtıkları güzergâh üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, kadın şüpheliyi tespit etti. Ekipler, adının Esra A. olduğunu belirlediği kadının, bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Gasp büro ekipleri, kadın Esra A.'nın yanındaki kişinin ise çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Faysal K. olduğunu belirledi.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDILAR

Çiftin olayı gerçekleştirdikten sonra pansiyonu boşalttığı, ardından otogara gittikleri bilgisine ulaşıldı. Çiftin, Diyarbakır'a yer bulamamaları üzerine Manavgat üzerinden Batman'a, oradan Diyarbakır'a geçtikleri belirlendi. Burada bir evde saklandığı tespit edilen çift, polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen sevgililerden Faysal K.'nın, ofisten çaldığı 2 tablet bilgisayar, 1 altın bileklik, 1 dizüstü bilgisayarı uyuşturucu madde karşılığında sattığı belirlendi. Faysal K.'nin ifadesinde, "Olay sırasında hap almıştım. Hiç bir şey hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı. Faysal K.'nın 19 Mayıs tarihinde Kaleiçi'nde bir çiftin 70 lirasını gasp eden 3 erkekten biri olduğu da belirlendi.

Faysal K. ile Esra A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadın ve erkek şüphelinin polisler arasında şubeden çıkışları

Polis aracına binmeleri

Araçların adliyeye gidişi

- Şüphelinin başka bir gasp olayına ait güvenlik kamarası görüntüsü Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

116 MB -- 01.04 /// HD - İKİ PARÇA GÖRÜNTÜ ========== 3 - AK Partili Turan: Atatürk hayatta olsa, kongreye girse CHP'de kazanamaz ÇANAKKALE'de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi falan değil. Atatürk hayatta olsa, kongreye girse CHP'de kazanamaz" dedi. AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Çanakkale Öğretmenevi bahçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti Çanakkale milletvekili adayları, eski milletvekilleri, STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ATATÜRK HAYATTA OLSA, CHP'DE KAZANAMAZ'

Bayramlaşma programında partililere hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP ve HDP'yi eleştirdi. Bülent Turan, şöyle konuştu: "Eski yıllarda Atatürk'ün partisi, hâlâ Atatürk'ün partisi iken, Anıtkabir'den kampanya başlardı. Şimdi, Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kampanya başlattılar. Yazıklar olsun. 90 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin geldiği yer, Selahattin Demirtaş kardeşten başka bir şey olmadı. 3 gün önce bir Grup Başkanvekili, izlemişsinizdir; 'Biz ikinci tura kalacağız. Kaldığımız zaman Selahattin Demirtaş'a da başkan yardımcılığı da teklif edeceğiz' dedi. Kim dedi; 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi' dedi. Çanakkaleliler, bir daha söylüyorum, aklınızı başınıza alın. Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi falan değil. Değil kardeşim. İddia ediyorum, Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsa, Afrin operasyonunun yanında mı olurdu, 'Afrin'de ne işin var?' diyenin mi yanında mı olurdu? Fırat Kalkanı'nın yanında mı olurdu, 'Boyundan büyük işe kalkma' diyenin mi yanında olurdu? Arkadaşlar, bu parti CHP'nin partisi değil. Mustafa Kemal'in partisi bu değil. Bir iddiada daha bulunuyorum; Atatürk hayatta olsa, kongreye girse CHP'de kazanamaz. Bu parti CHP değil, Atatürk'ün kurduğu parti değil. İstanbul İl Başkanlığı'nın tweet'lerini gördünüz. Ermeni soykırımını tanıyan, her türlü eylemi öven, 'Ramazan'da bayram mı olur' diyen, milletin değerlerini aşağılayan, 'Cenazede ezan var, şehitte ezan var, yeter artık' diyen adamların listede olduğu parti mi CHP, bu değil. Kendinizi kandırmayın. 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olur' diyen Atatürk'ün kendisi AK Parti'de olur kardeşim. Ama 'Milli egemenlik FETÖ'nün olsun, darbecinin olsun' diyen, orada olur kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum. Sakın ha yanlış yapmayın. Atatürk'ün hatırası baş tacı."

Turan, konuşmasının devamında, "Bu dağlarda, Çanakkale'de savaşan o kahramanın ne yaptığını biz biliyoruz. 'Bu ülke bağımsız olsun' diye kavga etti, 'ayağa kalksın' diye kavga etti. Bugün bağımsızlığı Muharrem İnce mi, Tayyip Erdoğan mı temsil ediyor; iyi bakmak lazım. Bugün bağımsızlığı 10 tane adaya gitmişler, 10'u da kabul etmemiş 'Sana kalmışız' denenler mi, yoksa başından beri MHP'yle AK Parti'nin bu milli mücadele aday gösterdiği Tayyip Erdoğan mı? Çok net; bu ülkede kavga 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun' diyenlerle 'Hayır arkadaşım biz Avrupa'yla anlaşalım, FETÖ'yle anlaşalım, her şeyi yapalım, usulen iş birliği tutalım' diyenler arasındadır. Biz istiyoruz ki, bu millet kendi egemenliğine sahip çıksın. Bu millet kendi geleceğini kendi belirlesin" dedi. 'SEÇİM MEYDANLARI, SAVAŞ MEYDANI DEĞİLDİR' Dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki olaylara da değinen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları kaydetti: "Seçim yarıştır, rekabettir. Yarışırız, polemik yaparız. Kampanyada bunlar olur. Ama el sıkmamak, kavga etmek, hele ki şiddet, hele ki silah asla kimsenin kabul edemeyeceği bir şeydir. Çanakkale meydanından, şehitler diyarından haykırıyorum; siyasete şiddet bulaştıranlar, bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Yargımız gereğini yapacak. Kimin bu konuda ne dahli varsa hesabını soracaktır. İnşallah bir daha böyle bir mesele yaşanmaz. PKK dağda istediğini elde edemeyince, terör örgütü güvenlik güçlerimiz karşısında hiçbir şey yapamaz hale gelince, şehirde bunu yapmaya başladı. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Seçim meydanları savaş meydanı değildir. Hâlâ seçim meydanını savaş meydanı zanneden, gören varsa seçim akşamı hesabını bu halktan görecektir. O tokadı öyle bir vuracağız ki, bir daha demokratik imkanlar neymiş, teröre destek neymiş iyi öğrenmesi lazım. Sonuç olarak siyasette asla şiddete izin vermeyeceğiz. Ben Suruç'ta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle bir şey olmamasını ümit ediyorum."

Turan, konuşmasının ardından partililerin ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti’nin bayramlaşma töreninden genel ve detay görüntü.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) HD - 5 dakika 24 saniye. 600 MB. ========== 4 - Muharrem İnce: Benim cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek İNCE, YABANCI GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 16 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen ve polislere 3600 ek gösterge vereceğini hatırlatan İnce, "Bu, 'ince hastalık' korkusu Erdoğan'a çok şey yaptırıyor. Yani daha seçilmeden Türkiye'ye hizmetlerim başladım" dedi. 'DERDİM İNTİKAM DEĞİLDİR'

Seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargılanıp yargılanamayacağı ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan İnce, şunları söyledi:

"Ben Anayasa Mahkemesi'ne başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçileceğim. Cumhurbaşkanının da Erdoğan'ı ya da başka birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim 'intikam' değildir, derdim rövanş değildir. Derdim, 'devr-i sabık yaratmak' değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşmasını için çalışacağım. Bu bağımsız yargı Erdoğan'ı yargılar yargılamaz ben onu bilemem. Ama o bağımsız yargının beni de yargılayabilme ihtimalini düşüneceğim" dedi.

Projesi olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren İnce, "Bunu söyleyen sadece Erdoğan. Ben 'Gelecek' diyorum, 'Nanoteknoloji' diyorum, 'Demokrasi' diyorum, 'Hukuk devleti' diyorum, 'Evrensel değerler' diyorum, 'Uzay madenciliği' diyorum. Bunlar proje değil de ne? '3 B' diyorum. barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. 'Çocuklara, gençlere güzel hayaller kurduracağız' diyorum. Meydanlarda en büyük projeleri söyleyen benim. Eleştiriyi doğru bulmuyorum" diye konuştu.

'BENİM CUMHURBAŞKANLIĞIMDA ERDOĞAN DA RAHAT EDECEK'

"Sandıklarda şaibe olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren İnce, "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Yalova seçimleri bunun en güzel örneğidir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak aynısını yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum" dedi.

"Erdoğan’a mesajınız nedir?" sorusu yöneltilen İnce, "Rahat olsun. Hiç moralini bozmasın. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Çünkü ben demokrat bir Cumhurbaşkanı olacağım ve Erdoğan'ın eski bir Cumhurbaşkanı olarak hiç huzursuz olmasını gerektirecek bir durum yok" diye konuştu. 'EVİM TÜRBEYE DÖNDÜ'

"Yoğun mitingler için gerekli enerjiyi nereden alıyorsunuz?" yönündeki soruya ise İnce, "Enerjinin kaynağı millet. Yani milletin teveccühü bir değişim ruhunu görüyorum sokakta. Bu beni motive ediyor. Allah’a şükür sağlığımız da yerinde ama milletin o motivasyonu olmasa benim de motivasyonum düşer zaten. Olağanüstü bir şey var. Görüyorsunuz. Türbeye döndü evin bahçesi. Türkiye’nin her yerinden gelen insanlar var. Milletin teveccühü" yanıtını verdi.

"Büyük İstanbul Mitingi için öngörünüz nedir?" yönündeki soruyu da yanıtlayan İnce, "Ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum" dedi.

'ALİ CENGİZ OYUNLARIYLA BAŞARILI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'

HDP’nin baraj altında bırakılmasıyla ilgili Erdoğan’ın konuşması ve seçim güvenliğiyle ilgili soruya ise Muharrem İnce, "Erdoğan'ın o görüntülerini izledim. Türkiye adına üzüldüm. Türkiye'yi kimler yönetiyor? Demokrasiden nasibini almamış bir insan. Şimdi medet umuyor bunlardan. Çünkü demokrasiyi içselleştirmemiş, buna inanmıyor. İnanmadığı için bir takım partileri baraj altında bırakmayla, Ali Cengiz oyunlarıyla başarılı olabileceğini düşünüyor ama bu sefer sökmeyecek" diye yanıt verdi. SURUÇ OLAYLARI İLE İLGİLİ KONUŞTU

Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan İnce, “Üzüldüm. Burada olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntılarını öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bunların olmaması lazım" dedi. İnce, “Benim Türkiye’ye hizmetlerim devam ediyor. 'Öğretmenlere ve polislere 3600' dedim, 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan ağzına bir kez bile almamıştı bunu. Geçenlerde o da 3600 ek göstergeyi vereceğini söyledi. 'Olağanüstü Hal’i 48 saat içinde kaldıracağım' dedim. Erdoğan da seçimden sonra OHAL’i kaldıracağını söyledi. Bu ince hastalık korkusu, Erdoğan’a çok şey yaptırıyor. Yani daha seçilmeden Türkiye’ye hizmetlerim başladı" dedi.

TÜRKİYE ERDOĞAN’SIZ BİR HÜKÜMETE HAZIR MI?

"Seçimlere 1 hafta kala siz büyük bir değişim havası görüyor musunuz? Türkiye, Erdoğan'sız bir hükümete hazır mı?" sorusunu İnce, şöyle yanıtladı:

"Türkiye bunu istiyor zaten. Türkiye nefes almak istiyor, barışmak istiyor, huzur istiyor. Dövizin düşmesini, faizin düşmesini istiyor. Güven veren bir Türkiye, yorgun bir adam değil, bağıran çağıran bir adam değil genç biri, taze kaz Türkiye’yi rahatlatacaktır. Hatta bölgeyi rahatlatacaktır, belki dünyayı rahatlatacaktır. Meydanlarda bağırmayan, dış politikayı radikal söylemlerle değil de akılcı ayakları yere basan dış politika. Bunları yapabilen bir Türkiye Cumhurbaşkanı bir anda piyasalara güven verecektir. Üretim artacaktır, faizler düşecektir. Bunu hep birlikte başaracağız."

İnce'ye son olarak, "Cumhurbaşkanı seçilemezseniz mücadelenizi nasıl sürdüreceksiniz?" sorusu yöneltildi. İnce, "Siyaseti bırakacak halim yok. Ben seçileceğime inanıyorum, bunu görüyorum. Merak etmeyin. Bu soruyu sormanıza gerek yok" dedi.

Görüntü dökümü

Muharrem İnce soruları yanıtlarken

Detaylar (SÜRE: 6.44 dak) (BoyuT.753mb) ===================== 5 - Manisa'da protokol üyeleri ve siyasiler bayramlaştı MANİSA'daki protokol üyeleri ve siyasi partiler, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde düzenlenen törenlerle bayramlaştı. AK Parti, CHP ve MHP'nin parti binalarında düzenlediği bayramlaşma töreninde, AK Parti'lilerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uğradığı saldırı konuşuldu. Manisa'da protokol üyeleri, sabah Polisevi'nde düzenlenen törenle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili MHP'li Ziya Elmalı, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, CHP Grup Başkanvekili ve 1. Sıra Milletvekili adayı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, kaymakamlar, daire müdürleri ile emniyet mensupları katıldı. Törene katılanlarla bayramlaşan Vali Güvençer, bayramın mutlu ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu. Törenin ardından protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cider Huzurevi ile Özel Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

PARTİLERİN GÜNDEMİ SURUÇ Manisa'da AK Parti, CHP ve MHP'liler, parti binalarında bayramlaştı. Partilerin gündemindeki konusu ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırı oldu. CHP'Lİ ÖZEL, "BUNU BİR İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ" CHP'li Özgür Özel, partinin Manisa'dan 10. sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer ve CHP İl Başkanı Semih Balaban ilk olarak CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. İl Başkanı Balaban, tüm partililerin bayramını kutladı, en büyük bayramının 24 Haziran'daki seçlerden sonra olacağını söyledi. CHP Grup Bakanvekili Özel de, Suruç'da AK Partililere yapılan saldırıyı değerlendirerek, "Bayram gününde en önemli temennimiz siyasetin dilinin bayramın diline uygun bir şekilde olması. Türkiye'de 15-16 yıldır ama özellikle son 5 yıldır siyasetin dili özellikle bir kutuplaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme diline dönüşmüştür. Bu durum siyasi partilerin sahadaki üyelerini ve mensuplarını da geriyor. Siyaseti de sertleştiriyor. Dün çok üzücü, vahim olay yaşandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde esnaf dükkanındaki bir propaganda sırasında önce sözlü tartışma sonra silahlı bir çatışmaya dönüştü. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralılar var. Hangi siyasi görüşten olursa olsun hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şiddeti siyasetin unsuru yapmayı, ne taraftan gelirse gelsin kınıyoruz. Bunu bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bizim huzura ve barışa ihtiyacımız var. CHP olarak, siyasette herkesin içinde çimento olan çılgın projeleri açıkladığı bir süreçte, içinde sevgi olan, barış ve huzur olan projelerimiz var. En çılgın projemiz olarak bu ülkeye huzur getirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de huzurlu ve barış içerisinde bir Türkiye ümit ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından CHP'li Özel ve beraberindekiler, partilerinin Şehzadeler İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. AK PARTİLİ BAYBATUR'NDEN SURUÇ'TAKİ SALDIRIYA TEPKİ AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından da parti binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, 4. sıra milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık, 9. sıra milletvekili adayı Samed Zenginoğlu, 10. sıra milletvekili adayı Serkan Eren, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, ilçe başkanları ve partililer programa katıldı. Bu yıl sade bir bayramlaşma töreni düzenlediklerini dile getiren İl Başkanı Mersinli, 24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala birçok milletvekili adayının ve partililerin seçim bölgelerinde seçim çalışmasına devam ettiğini söyledi. AK Parti MKMYK üyesi Murat Baybatur ise, Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "Dün yaşanan üzücü olaydan sonra MKYK üyesi kıymetli kardeşim İbrahim Halil Yıldız'a baş sağlığı diliyorum. Hain PKK'lılar ve onların siyasi uzantıları, Suruçlu olan milletvekilimizin ilçede esnaf ziyareti yaptığı sırada, hain bir saldırı düzenleyip, ağabeyini ne yazık ki şehit verdi. Allah rahmet eylesin. Birçok akrabası da yaralı bir şekilde, hatta birkaçı ağır olmakla birlikte hastanede tedavi görüyor. Allah şifa versin. Bu sadece bugün yaşadığımız şeyler değil. Her dönem ne yazık ki AK Parti'ye, AK Parti'yi içine sindiremeyenler tarafından hep saldırı olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Ama biz liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Allah'ın izniyle kefenimizi giyip yola çıkan bir siyasi hareket olarak bu ve buna benzer ahlaksız, vandanlıklara pabuç bırakmayacak kadar cesaretli, dik ve onurlu insanlarız. Biz inanıyoruz ki milletimiz başta Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimiz olmak üzere 24 Haziran günü en güzel cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Konuşmaların ardından partililer, birbirleriyle bayramlaştı. MHP'Lİ AKÇAY'DAN SURUÇ DEĞERLENDİRMESİ MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Erkan Akçay ve beraberindeki milletvekili adayları, partililerle il binasında bayramlaştı. Partililerle tokalaşan Akçay, Suruç'taki saldırıyı değerlendirerek şunları söyledi: "Sayın milletvekilimiz ve ailesine, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu iyi hatırlıyoruz. Bundan önceki anayasa referandumu sırasında çeşitli vesilelerle İbrahim Halil Yıldız, sürekli PKK tehdidi altında olan bir arkadaşımızdır. Bu terör örgütünün her türlü baskı ve tehditlerine rağmen, ülkemizin bütünlüğü, vatanımızın varlığı, devletimizin dirliği ve milletimizin dirliği için ne kadar gayret gösterdiğini biliyoruz. Terör her fırsatta başını kaldırmaya çalışıyor. Özellikle bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum ki bu seçim sürecinde siyasi çıkarları için HDP güzellemesi yapıp, barajı aşırtmaya çalışanları bir kez daha böyle ihanetten vazgeçmelerini diliyorum. Buna davet ediyoruz. Aynı oyunları 2015, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde de yapmışlardı. Siyasi partiler demokratik yarış ve rekabet içerisinde bulunması gereken unsurlardır. Siyasi partilerin bir kör dövüşü içerisinde, düşmanlık ve husumet içerisinde davranarak kör tutumlar içerisine girmemesi gerekir. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni bu konuda uyarıyorum. Bu bayramla birlikte 24 Haziran seçimlerinin de bir bayram şenliği içerisinde kavuşmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından milletvekili adayları ve partililer birbirleriyle bayramlaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - CHP'nin bayramlaşmasından görüntü

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklaması

- AK Parti'nin bayramlaşmasından görüntü

- AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur'un konuşması

- MHP'nin bayramlaşmasından görüntü

- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) ================ 6 - Yapımı tamamlanan Karadeniz'in en uzun teleferik hattına ilgi TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Vatandaşlar, ücretsiz olarak kullanıma açılan ve kıyından 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılacak 2 kabinli teleferikle, ilk yolculuğun heyecanı yaşadı, manzaranın keyfini çıkardı. Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan ve son denemeleri yapılan teleferik, bayramın ilk günü kullanımına açıldı. Vatandaşlar, açılışı sabah saatlerinde planlanan ancak bölgede etkili olan sağanağın arından akşam saatlerinde kullanıma açılan teleferiğe binerek, zirveye ilk kez çıkmanın heyecanını yaşadı. Ziyaretçiler, bindikleri teleferik kabininden yeşil örtüyle kaplı doğa ile denizi kuş bakışı olarak izleyerek, keyfini sürdüğü muhteşem manzarayı cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. Bayram süresinde ücretsiz olarak hizmet verecek olan teleferiğe yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

‘BU BEŞİKDÜZÜ İÇİN BİR HAYALDİ’ Teleferiğin kullanıma açılmasından ötürü mutluluk duyduklarını belirten Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Trabzon’un batısında yeni bir turizm destinasyonu yaratmak için yola çıktıklarını belirtti. Bıçakçıoğlu, “Mutluyuz. Bu Beşikdüzü için bir hayaldi. Trabzon’un batısında yeni bir turizm destinasyonu yaratmak için yola çıktık. Cumhurbaşkanımızın teşviki var. Bin tane Orhan Bıçakçıoğlu olsa bu tesisi yapamaz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bunu gerçekleştirdik. Teleferiğimiz, vargel sistemli 55 kişilik çift kabinden oluşuyor. Sıfırdan 535 rakıma çıkıyoruz. Her türlü hava şartlarında çalışabilen bir sisteme sahip. Bazı sistemler rüzgâr hızı belli bir seviyeye geldiği zaman durabiliyor, ancak buradakinde durma gibi bir durum söz konusu değil. Yaz-kış her türlü hava şartlarında çalışacak. Vatandaşlara da bayramda ücretsiz olarak hizmet sundukö dedi. VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI Teleferiği test etmenin heyecanını yaşayan yöre sakini Muhsin Öksüz, hizmete başlayan teleferiğe çocuklarıyla birlikte teleferiği bindiklerini dile getirerek “Çok heyecanlıyız, çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruzö diye konuştu. Teleferiğe ilk kez bindiğini kaydeden Mehmet Özdemir ise çok heyecanlı olduklarını kaydederek “Bayram günü böyle bir tesisin ilçemize kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruzö diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DRONE ile çekilmiş olan görüntüler

Teleferik detayları

Vatandaşların binmesi

Başkan Bıçakçıoğlu konuşma

Teleferikle seyehat

Vatandaşların teleferik kabininden görüntüleri

Detaylar Haber - Kamera: Tolga SAĞLAM / (TRABZON) DHA ================= 7 - Manisa Baro Başkanı Arslan, Soma davasında karar çıkmasını bekliyor MANİSA Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma'da 301 madencinin öldüğü faciasıyla ilgili 19 Haziran Salı günü 22'inci duruşması görülecek ceza davasından karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Arslan, "Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa, bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor" dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan ceza davasının 22'inci duruşması, 19 Haziran Salı günü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapacak. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulundu, şunları söyledi:

"Bizler bayramın sevincini yaşarken, bazı aileler ne yazık ki üzüntüyle geçiriyor. Soma'da 301 madenci arkadaşımızı kaybetmiştik. 301 can şehit olmuştu. Soma faciasının 4. yılını doldurduk, 5. yılına girdik. Fakat Soma faciasıyla ilgili ceza davası hala devam ediyor. Bu faciaların meydana gelmesine sebep olan sanıklar, ne yazık ki hala layık oldukları cezaları almadılar. 19 Haziran Salı günü Soma davası tekrar başlıyor. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, artık sonuca doğru yaklaştığımızı düşünüyoruz. Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor. Biz 4 yıldan fazla bir süredir mahkemenin bu facianın meydana gelmesine sebep olan sanıkları cezalandırmasını bekliyoruz. Aileler de bunu bekliyor. Bu cezalandırmalarla ailelerin acısı sona ermeyecek. Babasını kaybeden çocukların, eşini kaybeden kadınların, oğullarını kaybeden anne ve babaların acıları dinmeyecek. Ama hiç değilse, 'bu faciaya sebep olanlar cezalandırıldı' diyebilecek. 'Bir daha olabilecek olan faciaların önü kesildi' diyebilecekler. Üzüntüleri bir nebze hafiflemiş olacak. Biz önümüzdeki salı günü yapılacak duruşmaya, tüm ilgilileri davet ediyoruz. Davayı yakından takip etmeye davet ediyoruz. Biz yargıya güveniyoruz. Güvenimizin de boşa çıkmayacağına inanıyoruz. En kısa zamanda mahkemeden bu davayla ilgili adaletli bir karar bekliyoruz."

DAVANIN GEÇMİŞİ Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne 2 ay kala, 2 Mart 2015'te iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20- 25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz 38 şüpheli için de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2- 15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalar dolayısıyla Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında da 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki dava birleştirildi.