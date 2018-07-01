DHA YURT BÜLTENİ - 12

Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane acil servisi

- Ambulansın gelmesi

- Jandarma ve kalabalık

- Morg ve cenaze arabası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,(DHA) Başbakan Yardımcısı Işık nikah şahidi oldu BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Ayyüce Fil ve Hüsamettin Çömlekçioğlu çiftinin nikah şahidi oldu.

Avukat Ayyüce Fil ile AK Parti Sapanca İlçe Başkan Yardımcısı avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu, Sapanca Gölü kenarındaki bir restoranda düzenlenen düğünle evlendi. Genç çiftin nikahını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıyarken, şahitliklerini ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Başbakan Yardımcısı Işık, evliliğin uzun soluklu bir müessese olduğunu, zaman içerisinde mutluluklar kadar olumsuzlukların da yaşanabileceğini, tüm bunların ise sevgi ile aşılabileceğini belirterek, "Zamane gençleri kariyer uğruna çocuk yapma konusunu ihmal ediyorlar. Zaman geçtikten sonra ise keşke bu işi ihmal etmeseydik diyorlar. Allah sizlere, sağlıklı, akıllı, vatanına, milletine, değerlerine sahip en az 3 evlat nasip eylesin." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanın gelişi ve protokolün karşılayışı

-Bakanın düğün alanında yerine oturması

-Gelin ve damadın gelişi

-Nikahın kıyılması ve bakanın konuşması Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK /SAPANCA(Sakarya), (DHA) Kırıkkale'de 'düğün' magandalarına karşı önlem KIRIKKALE'de, düğünlerde magandalar tarafından rast gele silah sıkılmasına ilişkin, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, muhtarlarla bir araya gelerek her düğüne bir resmi ve bir sivil polisin yerleştirileceğini ve silah sıkan magandaların anında yakalanacağını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'Mutluluğun Mutsuzluğa Dönüşmesin' toplantısına Emniyet Müdür yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Emniyet Müdürü Çorumlu, kesinlikle düğünlerde silah atan magandalara izin verilmeyeceğini ve en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekenin yapılacağını belirterek, "Kentimizde 2017-2018 yılının ilk 6 ayında düğün, nişan ve özel günlerde yakalanan 2017 yılında 15 tabanca, 57 adet av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2018 yılının ilk 6 ayında ise 8 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve 20 adet kurusu sıkı tabanca ele geçirildi" dedi.

Çorumlu, "Biz istiyoruz düğünler ve diğer özel günlerde neşe ile başlayan törenlerin neşe içinde son bulması ve halkımızın mutluluğunun ve huzurunun bozulmamasıdır. Ne yazık ki magandalarımız boş durmuyor. Buna önlem olarak düğünlere bir resmi, bir de sivil polis yerleştireceğiz. Düğünler ciddi bir asayiş sorunu olmaya başladı. Bunun önüne emniyet teşkilatı olarak geçeceğiz ve bu konuda da ilçelerimizde de önlemleri alacağız. Halkımızı bir kere daha uyararak lütfen düğün ve özel günlerimizde silah atmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı ise, düğün ve özel günlerde silah atılmaması için muhtarlar olarak ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ve emniyet teşkilatına destek olacaklarını söyledi.

Öte yandan, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ile Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, ev düğünlerini ziyaret ederek, vatandaşlardan silah sıkarak düğünlerin huzurlarını bozmamalarını istedi.