DHA YURT BÜLTENİ - 12

Toprak yığının altında kalıp öldü, geride çizmeleri kaldı KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, alt yapı çalışması sırasında kanalın içerisinde bulunan 47 yaşındaki Hasan Sekman, göçen toprak yığının altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Hasan Sekman yaşamını yitirdi. Hasan Sekman'ın çizmeleri toprağın içerisinde kaldı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1672 Sokakta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin alt yapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açarak boruları döşerken, bu sırada kanalın içerisinde bulunan Hasan Sekman, göçen kanalın etrafındaki toprağın altında kaldı. İşçiler, 112 Acile haber verirken, bir yandan da arkadaşlarını kurtarmak için çabaladı. İşçiler yaralanan arkadaşlarının toprak yığının altından çıkardı. Bu sırada işçinin çizmeleri toprağın altında kaldı. 112 Acil ekibi tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Sekman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri genel görüntü

Hasan Sekman'ın büyük bölümü göçük içinde kalan çizmesi

Kazı çalışmalarındaki iş makinesi ve kazının yapıldığı alan Haber-Kamera: Erol POLAT /DARICA(Kocaeli),(DHA) 8 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı AMASYA'nın Suluova İlçesi'nde Muhammet Topaç'ın evinin bahçesinde bulunan 8 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Suluova İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Muhammet Topaç'a ait evin bahçesinde bulunan 8 metre derinliğindeki su kuyusuna bir yavru kedi düştü. Yavru kedinin sesini duyan mahalle sakinleri durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinden birisi beline bağladığı ip ve oksijen maskesi ile 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Kedi bulunduğu yerden alınıp çuvala konularak yukarı çıkarıldı. İtfaiye ekibinin kurtarma çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye erlerin hazırlanması detay

-Kuyuya inmeleri ve kediyi kurtarmaları detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:11 Dk) - (BOYUT: 356 MB) Haber-Kamera: Sinan HARMANCI /AMASYA,(DHA) Eskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü ESKİŞEHİR'de bir grup kadın ve çocuk, çocuk istismarına karşı yürüyüş yaptı.

Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) tarafından düzenlenen yürüyüş, Porsuk Bulvarı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi girişinde başladı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaklaşık 60 kişi, ellerinde çeşitli yazıların bulunduğu dövizlerle yürüyüşe geçti. Sık sık 'çocuğa uzanan eller kırılsın', 'çocuğuma dokunma', Taciz istemiyoruz', 'anneyiz, haklıyız, çocuğuma dokunma' ve 'hayvanlara eziyet istemiyoruz' şeklinde sloganlar atan gruptakiler, Porsuk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde yürüyüşü tamamladı. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını 14 yaşındaki Cemrem Türkmen yaptı. Türkmen şunları söyledi:

"Bir çocuğun, bir kadının, bir sokak hayvanının çıkaramadığı ses olmak zorundayız. Şiddet ve cinsel istismara karşı koruma yasası istiyoruz. Masum çocuklarımıza karşı son bir ay içinde ülkemizde yaşanan olaylardan hepimizin yüreğini kanamıştır. Bizlere ve annelerimize yapılanlar birer insanlık suçudur. Bu suçları işleyen kişilerin, yasaların yetersizliğini kullanıp, iyi hal ve benzeri gerekçelerle ceza indirimlerinden faydalanması, hatta serbest bırakılması bu konuda gerekenlerin yapılmadığını bir kez daha bize göstermektedir. Bu insanlık dışı suçlar, bireysel suç olarak ele alınamaz. İstismar insanlık suçudur. Bu suçları işleyenlerin ceza indirimi almalarını değil, en ağır cezalara cezalandırılmalarını talep ediyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşe katılanların,

-Grubun slogan atarak yürümesi,

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'dan,

-Cemrem Türkmen'in basın açıklamasını okuması Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) Bitlis'te 2 bin 500 metre yükseklikte festival coşkusu BİTLİS’in Tatvan ilçesi'nde devam eden Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı kutlamaları kapsamında düzenlenen Nemrut Şenlikleri 2 bin 500 metre yükseklikteki Nemrut Krater Dağı'nda gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde belediye tarafından tahsis edilen minibüsler vatandaşları Nemrut Dağına taşıdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Nemrut Dağındaki etkinliklere gelenler, davul zurna ve müzik eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi. Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un zaman zaman eşlik ettiği halayların ardından gelenlere belediye ekipleri tarafından öğlen yemeği ikram edildi. Vatandaşların gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, şöyle konuştu:

“Biz her yıl 1-10 Temmuz tarihleri arasında Nemrut Şenlikleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz bu doğa harikası olan Nemrut’u, doğamızı, gölümüzü, bütün ülkemize, Avrupa’ya ve tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu yükseklikte Avrupa’da başka bir göl yok. İnsanlarımızın bölgemize ve Nemrut krater gölünü görmeye gelmesi yeterli bir sebeptir. Dolayısıyla bu saklı yerimizi, Nemrut Dağımızı bu tür festivallerle herkese duyurmak ve göstermek istiyoruz.ö

Belediye Başkanı Aksoy, bölgenin güvenli olduğunu da belirterek, “Bölgemiz çok bakir. Gezilmesi görülmesi gereken çok yer var. Buralara kamp yapmak için, gezmek görmek için gelebilir, gece de kalabilirsiniz. Bu doğa harikası yerin güzellikleri kaçırmayın. Buyurun gelin diyorum. Biz başta Van Gölü olmak üzere birçok değerimize sırtımızı dönmüşüz. Biz bundan sonra önümüzü Nemrut krater gölüne, Van Gölü’ne döneceğizö dedi.

Başkan Aksoy, Nemrut Krater Dağı’nda çeşitli projelerin de uygulanacağını dile getirerek şunları söyledi:

“Nemrut’un zirvesi dediğimiz alanda Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bir proje çalışması yapıyor. Proje çerçevesinde inşa edilecek seyir terası ile hem Vangölü’nü hem de Nemrut Krater Gölü’nü aynı anda izleme fırsatı yakalayacağız. Bu bölgede amfi tiyatro alanlarından yöresel ürünlerin satışının yapılacağı reyonlar, insanların gelip oturup kahvesini çayını içeceği alanlar inşa edilecek. Vangölü gibi büyük bir gölümüzün tanıtımında ciddi eksikliklerimiz var. Van Gölü’nün sodalı olan suyu vücuttaki bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Başta sedef hastalığı olmak üzere birçok hastalığa şifadır. Vangölü etrafında vatandaşlarımızın girebileceği mekanları yapabilirsek, tekne turları düzenlersek inanıyorum ki bölgenin turizminin kalbi Tatvan’da, Bitlis’te atacaktır.ö

Bir grup arkadaşıyla birlikte İran’dan gelen Üniversite öğrencisi Elnaz Sardarinia ise, internet üzerinde araştırma yaparak bu bölgeye geldiklerini, ancak araştırmalarından daha çok şeyi gördüklerini ve bölgeyi çok beğendiklerini söyledi.